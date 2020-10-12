"Слуга народа" Качура подает в суд на коллегу по фракции Богуцкую из-за ее слов о "тупом ботинке"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура подает в суд на свою коллегу по партии Елизавету Богуцкую, которая из-за его слов о российской вакцине обозвала его "тупым ботинком".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Посмотрите на фото. Как думаете, это адекватный человек? Когда страна ежедневно преодолевает антирекорд больных COVID-19, Елизавета Богуцкая смеется над всеми и плюет на жизнь и здоровье окружающих. Вчера Елизавета написала оскорбительный пост в отношении меня. Подаю иск в суд!", - говорится в сообщении.

Также Качура добавил, что выигранные в суде средства намерен отправить переселенцам из оккупированного РФ Крыма.

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