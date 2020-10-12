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Новости Скандалы в Слуге народа
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"Слуга народа" Качура подает в суд на коллегу по фракции Богуцкую из-за ее слов о "тупом ботинке"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура подает в суд на свою коллегу по партии Елизавету Богуцкую, которая из-за его слов о российской вакцине обозвала его "тупым ботинком".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Посмотрите на фото. Как думаете, это адекватный человек? Когда страна ежедневно преодолевает антирекорд больных COVID-19, Елизавета Богуцкая смеется над всеми и плюет на жизнь и здоровье окружающих. Вчера Елизавета написала оскорбительный пост в отношении меня. Подаю иск в суд!", - говорится в сообщении.

Также Качура добавил, что выигранные в суде средства намерен отправить переселенцам из оккупированного РФ Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Богуцкая о коллеге Качуре: Это ж надо быть таким тупым ботинком, чтобы тестировать на украинцах российскую вакцину

Слуга народа Качура подает в суд на коллегу по фракции Богуцкую из-за ее слов о тупом ботинке 01

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Топ комментарии
+41
вона правду сказала, особливо в першій частині виразу
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12.10.2020 11:53 Ответить
+31
Зеленский назвал чувака бандитом.

Чувак подал на него за это в суд.

Суд постановил, что это личное мнение Зеленского.

Качура, суд таки установит, что ты - тупой ботинок)))
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12.10.2020 11:56 Ответить
+30
Ботінок це інша культура, Тут більше підходить ЛАПОТЬ!
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12.10.2020 12:07 Ответить
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К этому дятлу погоняло "тупой ботинок" прилипнет надолго ...
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15.10.2020 18:43 Ответить
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