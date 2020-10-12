"Слуга народа" Качура подает в суд на коллегу по фракции Богуцкую из-за ее слов о "тупом ботинке"
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура подает в суд на свою коллегу по партии Елизавету Богуцкую, которая из-за его слов о российской вакцине обозвала его "тупым ботинком".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Посмотрите на фото. Как думаете, это адекватный человек? Когда страна ежедневно преодолевает антирекорд больных COVID-19, Елизавета Богуцкая смеется над всеми и плюет на жизнь и здоровье окружающих. Вчера Елизавета написала оскорбительный пост в отношении меня. Подаю иск в суд!", - говорится в сообщении.
Также Качура добавил, что выигранные в суде средства намерен отправить переселенцам из оккупированного РФ Крыма.
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показать весь комментарий15.10.2020 18:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Чувак подал на него за это в суд.
Суд постановил, что это личное мнение Зеленского.
Качура, суд таки установит, что ты - тупой ботинок)))