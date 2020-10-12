Генсек ООН Гутерриш об изменении климата: Нынешнее столетие может оказаться для человечества последним

Участившиеся наводнения, ураганы, засухи и пожары ясно говорят о том, что изменение климата - экзистенциальная угроза всему человечеству и ее нужно немедленно остановить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООН.

Генеральный секретарь ООН изложил план борьбы с глобальным потеплением, которое, по его словам, угрожает самому существованию человеческой цивилизации.

"Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешнее столетие может оказаться последним веком для человечества", - отметил он.

Гутерреш напомнил, что, по данным ученых, необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне полутора градуса по шкале Цельсия. Несмотря на рекомендации климатологов, в настоящее время эта задача не выполняется.

"Миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашего бездействия, - заявил Генсек ООН. - Из-за укоренившейся зависимости от ископаемого топлива мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления".

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По его словам, от климатического кризиса не застрахована ни одна страна мира. При этом в каждом государстве более всего страдают беднейшие и наиболее уязвимые слои населения, которые менее всего причастны к возникновению проблемы изменения климата.

"В последние 25 лет на долю самых богатых 10 процентов населения мира приходилось более половины выбросов углерода в атмосферу, - сказал глава ООН, - а на долю беднейших 50 процентов - всего семь процентов. Мы все еще можем построить более безопасный, справедливый и устойчивый мир, но действовать нужно быстро".

Гутерриш призвал правительства и все международное сообщество взять на вооружение простой план, базирующийся на следующих принципах:



- приоритетные инвестиции в "зеленые" рабочие места;

- отказ от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду;

- прекращение субсидирования предприятий, которые занимаются добычей и переработкой ископаемого топлива;

- учет климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений;

- глобальное сотрудничество в духе взаимопомощи и солидарности.

- помощь государствам, которые оказались в отстающих в борьбе за здоровый климат на планете.

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