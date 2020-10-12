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Генсек ООН Гутерриш об изменении климата: Нынешнее столетие может оказаться для человечества последним

Генсек ООН Гутерриш об изменении климата: Нынешнее столетие может оказаться для человечества последним

Участившиеся наводнения, ураганы, засухи и пожары ясно говорят о том, что изменение климата - экзистенциальная угроза всему человечеству и ее нужно немедленно остановить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООН.

Генеральный секретарь ООН изложил план борьбы с глобальным потеплением, которое, по его словам, угрожает самому существованию человеческой цивилизации.

"Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешнее столетие может оказаться последним веком для человечества", - отметил он.

Гутерреш напомнил, что, по данным ученых, необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне полутора градуса по шкале Цельсия. Несмотря на рекомендации климатологов, в настоящее время эта задача не выполняется.

"Миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашего бездействия, - заявил Генсек ООН. - Из-за укоренившейся зависимости от ископаемого топлива мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления".

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По его словам, от климатического кризиса не застрахована ни одна страна мира. При этом в каждом государстве более всего страдают беднейшие и наиболее уязвимые слои населения, которые менее всего причастны к возникновению проблемы изменения климата.

"В последние 25 лет на долю самых богатых 10 процентов населения мира приходилось более половины выбросов углерода в атмосферу, - сказал глава ООН, - а на долю беднейших 50 процентов - всего семь процентов. Мы все еще можем построить более безопасный, справедливый и устойчивый мир, но действовать нужно быстро".

Гутерриш призвал правительства и все международное сообщество взять на вооружение простой план, базирующийся на следующих принципах:

- приоритетные инвестиции в "зеленые" рабочие места;
- отказ от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду;
- прекращение субсидирования предприятий, которые занимаются добычей и переработкой ископаемого топлива;
- учет климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений;
- глобальное сотрудничество в духе взаимопомощи и солидарности.
- помощь государствам, которые оказались в отстающих в борьбе за здоровый климат на планете.

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Автор: 

глобальное потепление (44) климат (164) ООН (4208) Гутерриш Антониу (344)


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Топ комментарии
+9
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Генсек ООН Гутерреш об изменении климата: Нынешнее столетие может оказаться для человечества последним - Цензор.НЕТ 5236

Она все исправит. Да и родителям подзаработать на ней снова не помешает.
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12.10.2020 12:01 Ответить
+6
А у уровень загрязнения окружающей среды был такой же как сейчас?? А населения тоже было 7 лярдов?? А выкачка природных ресурсов из недр земли была?? А вмешательство в природные процессы, изменение экосистем тоже были??
А ядерные загрязнения ? А микропластик ??
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12.10.2020 12:11 Ответить
+5
Тебе наверное низзя, а ему мона. Обычное дело...
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12.10.2020 13:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну вот этого какраз очень сильно нехватало.
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12.10.2020 11:59 Ответить
Кому же віддати своє майно на цей раз?
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12.10.2020 12:01 Ответить
Запускайте Гретту.
Генсек ООН Гутерреш об изменении климата: Нынешнее столетие может оказаться для человечества последним - Цензор.НЕТ 5236

Она все исправит. Да и родителям подзаработать на ней снова не помешает.
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12.10.2020 12:01 Ответить
Правильно...еще одним последним. Гуттериш учи матчасть. Последних было много.
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12.10.2020 12:03 Ответить
Видите ли...дружище.....Гуттериш, когда вы вдруг!! ...выйдете на дачу или огород!!??.. и...нечаянно скопав участочек от травы и сорняков, вы, через недельку или две, снова там обнаружите проросшие растения!, крайне агрессивно конкурирующие между собой за ресурсы.
Так вот, с нами, с человечеством, тоже конкурируют за ресурсы, и когда мы мешаем, нас просто убирают. Как? Пошагово расписано в манускрипте Войнича в библиотеке Йеля. Эти методы уборки отработаны тысячелетиями. Нук спросите археологов....они подтвердят.
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12.10.2020 12:17 Ответить
Нубира?
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12.10.2020 15:09 Ответить
Не поможет уже, точка невозврата пройдена.
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12.10.2020 12:04 Ответить
Точка неповернення не пройдена, життя на планеті вирувало при наяності вуглекислоти у повітрі в лекілька разів більшім ніж зараз.
А от вбивати у собі свиней вже давно потрібно. Викопав - зарий, привіз з собою - прибери. А то що, витворяють українці (пишу з маленької літери) у своїх лісах, не піддається ніякій уяві. Повний срач - пластик, пляшки, будівне сміття. Держава давно не приділяє уваги до навколишнього середовища - вибори, це все, асфальт з фонду щахиста населення від корони, це ВСЕ.
Зебіли ***... (с).
Хоча почалося не при зебілах, але такої вакханалії іліотизму ще не було(
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12.10.2020 17:11 Ответить
І ще одне, НІКОЛИ З ВУСТ ЗАШИСНИКІВ від глобального потеління не лунають слова про сонячні цикли (а їх багато, з різними термінами циклу). Задайте собі питання - чому?
І ви отримаєте відповідь - тому, що вся енергетика людства не витягуе і на маленьку частку % від інсоляції планети.
Дихайте глибше, слідкуйте ща собою, прибирайте за собою.
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12.10.2020 17:21 Ответить
наша эгоистичная цивилизация на эти шаги неспособна. всю историю человека постоянные войны, агрессия, жадность, эгоизм. судя по всему она неспособна измениться в сторону мира, миролюбия, добрососедства.... посему эта цивилизация обречена. либо она себя уничтожит каким нибудь ядерным или еще более мощным оружием, либо ее прикончит результат человеческой жизнедеятельности. возможно следующая цивилизация будет умнее и будет иметь более миролюбивую природу
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12.10.2020 12:04 Ответить
Во время римского климатического оптимума было теплее, чем сейчас, а во время средневекового и атлантического - еще теплее, чем в античности, а у ООН все равно все скоро засохнут и умрут.
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12.10.2020 12:06 Ответить
А у уровень загрязнения окружающей среды был такой же как сейчас?? А населения тоже было 7 лярдов?? А выкачка природных ресурсов из недр земли была?? А вмешательство в природные процессы, изменение экосистем тоже были??
А ядерные загрязнения ? А микропластик ??
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12.10.2020 12:11 Ответить
Например, если все эти "ужос-ужосы", смогут насосать еще 5 градусов глобального потепления, то, например, Сахара опять станет зеленой, а если дотянут до мелового климатического оптимума с его концентрацией углекислого газа, то, например, на Аляске опять будет "европейский" климат, а вся планета позеленеет. Кстати, в верхнем меле был наибольший объем биомассы за всю историю Земли, поэтому 7 млрд обезьянок, решивших, что они перенаселили всю планету, можно не пугать.
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12.10.2020 12:35 Ответить
Для зеленой Сахары нужна вода. Откуда она там появится?! Таяние ледников и повышение температуры мирового океана приводит к разрушению всей экосистемы и гибели микроорганизма, планктона, рыб и всего остального.
Любое кардинальное изменение климата, потепление или похолодание, приводит к гибели существ, населяющих землю.
Мамонты и динозавры не просто так вымерли
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12.10.2020 12:47 Ответить
Глобальное повышение температуры приводит к такому же глобальному повышению влажности, а похолодания вызывают разрастание тундр, степей и пустынь - Сахара стала пустыней 4-6к лет назад, уничтожив первые цивилизации негроидов.

Мегафауну истребили люди. Динозавры вымерли? А сейчас рядом со мной теропод бегает.
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12.10.2020 13:19 Ответить
Кстати, поинтересовался архозаврами: описано около 1к видов архозавров мезозоя (хотя это число завышено, т.к. часто детенышей, а они часто значительно отличались от взрослых особей внешним видом и занимаемой экологической нишей, описывали как разные виды, но будем считать 1к), а сейчас только одних ныне живущих теропод описано почти 11к видов - наиболее разнообразный класс амниот.
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12.10.2020 13:52 Ответить
По любому гражданин панику нагоняет. Почему? А потому что денег хочет. Чего тут спорить то?
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12.10.2020 13:21 Ответить
В пізнє середньвіччя якраз було похолодання декілька років поспіль, що супроводжувалось голодом, війнами і масовою загибеллю людей.
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12.10.2020 12:31 Ответить
И мы из этого климатического пессимума XIV-XІX веков сейчас выходим, т.е. мы сейчас наблюдаем глобальное потепление, от которого мы все умрем.
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12.10.2020 12:41 Ответить
Оон вирішив зупинити еволюцію планети, ну-ну.
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12.10.2020 12:25 Ответить
Как там написано было на кольце Соломона . " Все пройдет. И это пройдет.." Ничто не вечно во вселенной, когда то и нашему шарику придет конец.. Но с активной" помощью" человеческой популяции это произойдет значительно быстрее.. Кто то раньше говорил о нескольких миллионах лет, потом о тысячах, потом о сотнях.. Теперь вот дошли до десятилетий. Дохозяйствовались одним словом...
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12.10.2020 12:28 Ответить
Так речь не о конце "шарика", а только нас, млекопитающих.Шарику ещё крутиться и крутиться, флора и фауна как-то приспособятся. А люди при температуре выше 40 град. без спецзащиты не выживут. Я и так этим летом выходила на улицу лишь утром и вечером, наши животные тоже прятались, урожая летних культур почти не было.Кактусы- и те наполовину посохли. Не представляю, что будет при повышении темп. ещё.
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05.12.2020 00:44 Ответить
Ніякі заходи не допоможуть!!!
Крім обмеження народонаселення Землі до 1людина/км2 суші!
Все інше напівміри і відтермінування агонії людства!!!
Людство пройшло точку повернення, назад шляху немає!!!
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12.10.2020 12:43 Ответить
Мусор вот проблема и её можно решить а климат он постоянно меняется а генсек ООН левый урод
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12.10.2020 12:46 Ответить
Через сотни тысяч лет Термомудактели, пережившие глобальное потепление и развившиеся до цивилизации, будут изучать нас по окаменелостям, а назовут наш период »Такжитьнельзяцкая цивилизация», и будут пугать нами своих детей.
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12.10.2020 12:51 Ответить
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12.10.2020 13:59 Ответить
Ограничить использование ископаемого топлива?
Шо и попу свою возить на личном авто низзя?
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12.10.2020 13:01 Ответить
Тебе наверное низзя, а ему мона. Обычное дело...
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12.10.2020 13:23 Ответить
сабачие упряжки есть, каняки, вирюдлюды, аленя, аднака....
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12.10.2020 14:00 Ответить
Нє, вилика худоба виробляє багато метану, а це гірше ніж СО
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12.10.2020 15:14 Ответить
почему "может"?
читайте Библию http://www.bible-for-you.org/Propovedn/konez.php
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12.10.2020 13:23 Ответить
http://www.bible-for-you.org/Propovedn/konez.php конец света
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12.10.2020 13:24 Ответить
Отправить долбодятла на луну))
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12.10.2020 13:47 Ответить
ООН грошей вимагає, як і ВОЗ. Ці дві контори самі ненажерливі.
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12.10.2020 14:01 Ответить
изменения климата остановить невозможно. к ним можно только приспособиться. А вообще, потепления и похолодания были много раз. В последнюю ледниковую эпоху, каких-то 12 000 лет назад севернее Чернигова начиналось оледенение. Вся территория Раши была подо льдом. А нынешняя украинская территория была тундрой, по которой бегали покрытые длинной шерстью мамонты, кости которых люди использовали как балки для подпора крыш полуземлянок. А потом было глобальное потепление, которое в Библии зафиксировано как Всемирный потоп. Мамонты вымерли, люди остались. А еще раньше вымерли или ушли в подземные воды динозавры по причине глобального похолодания. Много чего было.
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12.10.2020 14:26 Ответить
https://holodomormuseum.org.ua/ru/archive/holodomor-na-donbasse-foto-marka-zhelezniaka/

.
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12.10.2020 15:13 Ответить
Генсек ООН Гутерреш про зміну клімату: - Цензор.НЕТ 1964
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12.10.2020 15:24 Ответить
маячня... человечество приспособится к новому климату
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12.10.2020 15:45 Ответить
точно, я теж дивився "Водний світ"
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13.10.2020 01:37 Ответить
ну то вже перебільшення)
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13.10.2020 01:47 Ответить
движняк начнется когда затопит лондон и нью-йорк
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12.10.2020 16:05 Ответить
чем быстрее их затопит тем лучше . что Лондон что Н Й рассадники преступности . человек безсилен перед природой , остановить или прекратить что-либо он не может . Но некоторые кретины хотят на этом заработать
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12.10.2020 21:16 Ответить
Изменение климата не остановить . Это естественный природный процесс наблюдаемый на Земле миллиарды лет .
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12.10.2020 21:10 Ответить
Що тут можна сказати - гуманізм вбиває планету.
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13.10.2020 01:36 Ответить
 
 