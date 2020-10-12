Генсек ООН Гутерриш об изменении климата: Нынешнее столетие может оказаться для человечества последним
Участившиеся наводнения, ураганы, засухи и пожары ясно говорят о том, что изменение климата - экзистенциальная угроза всему человечеству и ее нужно немедленно остановить.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООН.
Генеральный секретарь ООН изложил план борьбы с глобальным потеплением, которое, по его словам, угрожает самому существованию человеческой цивилизации.
"Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешнее столетие может оказаться последним веком для человечества", - отметил он.
Гутерреш напомнил, что, по данным ученых, необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне полутора градуса по шкале Цельсия. Несмотря на рекомендации климатологов, в настоящее время эта задача не выполняется.
"Миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашего бездействия, - заявил Генсек ООН. - Из-за укоренившейся зависимости от ископаемого топлива мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления".
По его словам, от климатического кризиса не застрахована ни одна страна мира. При этом в каждом государстве более всего страдают беднейшие и наиболее уязвимые слои населения, которые менее всего причастны к возникновению проблемы изменения климата.
"В последние 25 лет на долю самых богатых 10 процентов населения мира приходилось более половины выбросов углерода в атмосферу, - сказал глава ООН, - а на долю беднейших 50 процентов - всего семь процентов. Мы все еще можем построить более безопасный, справедливый и устойчивый мир, но действовать нужно быстро".
Гутерриш призвал правительства и все международное сообщество взять на вооружение простой план, базирующийся на следующих принципах:
- приоритетные инвестиции в "зеленые" рабочие места;
- отказ от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду;
- прекращение субсидирования предприятий, которые занимаются добычей и переработкой ископаемого топлива;
- учет климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений;
- глобальное сотрудничество в духе взаимопомощи и солидарности.
- помощь государствам, которые оказались в отстающих в борьбе за здоровый климат на планете.
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Она все исправит. Да и родителям подзаработать на ней снова не помешает.
Так вот, с нами, с человечеством, тоже конкурируют за ресурсы, и когда мы мешаем, нас просто убирают. Как? Пошагово расписано в манускрипте Войнича в библиотеке Йеля. Эти методы уборки отработаны тысячелетиями. Нук спросите археологов....они подтвердят.
А от вбивати у собі свиней вже давно потрібно. Викопав - зарий, привіз з собою - прибери. А то що, витворяють українці (пишу з маленької літери) у своїх лісах, не піддається ніякій уяві. Повний срач - пластик, пляшки, будівне сміття. Держава давно не приділяє уваги до навколишнього середовища - вибори, це все, асфальт з фонду щахиста населення від корони, це ВСЕ.
Зебіли ***... (с).
Хоча почалося не при зебілах, але такої вакханалії іліотизму ще не було(
І ви отримаєте відповідь - тому, що вся енергетика людства не витягуе і на маленьку частку % від інсоляції планети.
Дихайте глибше, слідкуйте ща собою, прибирайте за собою.
А ядерные загрязнения ? А микропластик ??
Любое кардинальное изменение климата, потепление или похолодание, приводит к гибели существ, населяющих землю.
Мамонты и динозавры не просто так вымерли
Мегафауну истребили люди. Динозавры вымерли? А сейчас рядом со мной теропод бегает.
Крім обмеження народонаселення Землі до 1людина/км2 суші!
Все інше напівміри і відтермінування агонії людства!!!
Людство пройшло точку повернення, назад шляху немає!!!
Шо и попу свою возить на личном авто низзя?
читайте Библию http://www.bible-for-you.org/Propovedn/konez.php
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