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Новости Коронавирус и карантин
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В Черкассах не будут вводить ограничения "оранжевой" зоны. По моему мнению, нет достаточного количества больных, - мэр Бондаренко

В Черкассах не будут вводить ограничения

Городской совет Черкасс не будет вводить ограничения "оранжевой" зоны в городе. Решение о внесении Черкасс в "оранжевую" зону в горсовете назвали преждевременным.

Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас в городских больницах находятся 67 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых 48 - жители Черкасс.

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"О введении "оранжевой" зоны в нашем городе - считаю его преждевременным. По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить "оранжевую" зону. Кроме того, много людей, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах", - сказал Бондаренко.

Он добавил, что в городе пока не будут переводить школы на дистанционное обучение и ограничивать работу предприятий и заведений.

"В первую очередь нужно дать доработать школам в нормальном режиме и затем только идти на каникулы. Что касается ограничения работы предприятий и заведений, то в первую очередь нужно придерживаться санитарных норм, нужно придерживаться средств личной гигиены и спокойно работать, спокойно жить", - отметил мэр Черкасс.

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Напомним, в обновленном списке карантинных зон Черкассы оказались в "оранжевой" зоне. В ней запрещена: работа хостелов, турбаз и т.д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Отметим, в начале мая городские власти Черкасс значительно ослабили карантин в городе без разрешения правительства. Тогда президент Владимир Зеленский назвал мэр Черкасс бандитом, в связи с чем Анатолий Бондаренко подал в суд на президента. В итоге Печерский районный суд Киева отказал Бондаренко в удовлетворении иска против Зеленского.

Автор: 

карантин (16729) Черкассы (854) Бондаренко Анатолий (58) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Респект Бондаренко, уважуха, что не боится против власти идти.
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12.10.2020 12:06 Ответить
В Харькове тоже небыло, гуляли!
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12.10.2020 12:19 Ответить
Слова не слуги, но предводителя Черкас.
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12.10.2020 12:24 Ответить
члена ОПГ коломойского
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12.10.2020 12:25 Ответить
Давайте, черкащане, поднажмите! Вашему мэру "нет достаточного количества больных"
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12.10.2020 12:36 Ответить
У Кернеса месяц назад тоже не было достаточного количества больниц...
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12.10.2020 13:32 Ответить
...больных*
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12.10.2020 13:32 Ответить
 
 