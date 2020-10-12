За сутки в Киеве выявили 196 случаев коронавируса, умерли шесть человек, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 27 693.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество больных коронавирус в столице увеличилось за минувшие сутки на 196 человек. Шесть случаев - летальные. Всего от коронавируса в Киеве умерли 487 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 27 693", - отметил Кличко.

Среди заболевших 109 женщин в возрасте от 20 до 84 лет и пять девочек от 11 до 16 лет. А также 68 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет и 14 мальчиков от одного до 17 лет. Заболели также пятеро медиков.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 91 человек. Всего коронавирус побороли 9793 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 56, Днепровском - 36, Дарницком районе - 32 случая.

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