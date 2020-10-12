В Запорожском лабцентре, не выдержав нагрузки, сломался аппарат для проведения ПЦР-исследований, - ОГА

В Запорожском областном лабораторном центре не выдержало нагрузку оборудование для проведения исследования методом ПЦР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

Начиная с сентября, в Запорожском областном лабораторном центре ежедневно делают до 1 тыс. и больше исследований.

В вирусологической лаборатории специалисты работают круглосуточно. Соответственно, круглосуточно были задействованы два прибора. Один из них не выдержал такой нагрузки.

Из-за некоторых технических проблем наблюдалось снижение объема исследований на COVID-19 методом ПЦР.

Лабораторный центр получил дополнительный мощный Амплификатор, что позволит значительно увеличить ежесуточное количество исследований на COVID-19 методом ПЦР. Кроме прибора дополнительно получена тест система и другие расходные материалы.

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