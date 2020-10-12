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Новости Коронавирус и карантин
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В Запорожском лабцентре, не выдержав нагрузки, сломался аппарат для проведения ПЦР-исследований, - ОГА

В Запорожском лабцентре, не выдержав нагрузки, сломался аппарат для проведения ПЦР-исследований, - ОГА

В Запорожском областном лабораторном центре не выдержало нагрузку оборудование для проведения исследования методом ПЦР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

Начиная с сентября, в Запорожском областном лабораторном центре ежедневно делают до 1 тыс. и больше исследований.

В вирусологической лаборатории специалисты работают круглосуточно. Соответственно, круглосуточно были задействованы два прибора. Один из них не выдержал такой нагрузки.

Из-за некоторых технических проблем наблюдалось снижение объема исследований на COVID-19 методом ПЦР.

Лабораторный центр получил дополнительный мощный Амплификатор, что позволит значительно увеличить ежесуточное количество исследований на COVID-19 методом ПЦР. Кроме прибора дополнительно получена тест система и другие расходные материалы.

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Автор: 

Запорожье (2695) карантин (16729) медицина (2529) ОГА (2394) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
В Запорожском лабцентре, не выдержав нагрузки, сломался аппарат для проведения ПЦР-исследований, - ОГА - Цензор.НЕТ 6908
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12.10.2020 12:19 Ответить
+4
Но не нужно расстраиваться: буквально в соседнем кабинете есть частный аппарат, который не ломается и прекрасно работает, а если вдруг сломается - то его исправят за пол дня, и где всего за пару тыщ грн можно сделать точно такой же тест ПЦР
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12.10.2020 12:19 Ответить
+3
Аппарат наверно уже старый купили
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12.10.2020 12:17 Ответить
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Аппарат наверно уже старый купили
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12.10.2020 12:17 Ответить
Но не нужно расстраиваться: буквально в соседнем кабинете есть частный аппарат, который не ломается и прекрасно работает, а если вдруг сломается - то его исправят за пол дня, и где всего за пару тыщ грн можно сделать точно такой же тест ПЦР
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12.10.2020 12:19 Ответить
В Запорожском лабцентре, не выдержав нагрузки, сломался аппарат для проведения ПЦР-исследований, - ОГА - Цензор.НЕТ 6908
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12.10.2020 12:19 Ответить
ЗЕ не лох. Лохи зебіли.
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12.10.2020 12:35 Ответить
Сломался он уже больше недели назад. Их там два. Вроде как уже починили. Новость не первой свежести. А вот посвежее - почти все сотрудники на больничном по ковиду и по контакту с ними. А пара человек из тех кто остались, зашиваются. Результат по десять дней ждем.
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12.10.2020 12:46 Ответить
И все равно упоротые запорожцы проголосуют за свеклу и его команду , опзж и сн.
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12.10.2020 13:23 Ответить
Мариупольцы, те еще более дебильнее. Наверное экология влияет на мозги. Или близость дамбаса
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12.10.2020 14:16 Ответить
Його поламав Зеленський
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12.10.2020 14:39 Ответить
Аппараты, подобные амплификаторам, летят не из-за нагрузки, а из-за скачков напряжения в сети.
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12.10.2020 15:34 Ответить
скоріше з-за жопорукості персоналу
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12.10.2020 17:03 Ответить
Приборы сделаны с защитой от криворукости.
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12.10.2020 21:21 Ответить
 
 