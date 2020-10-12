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Новости Коронавирус и карантин
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Столичная власть рекомендует руководителям учебных заведений начать осенние каникулы в школах с 21 октября, - Кличко

Столичная власть рекомендует руководителям учебных заведений начать осенние каникулы в школах с 21 октября, - Кличко

Столичная власть направила рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы в школах раньше - с 21 октября. Впрочем, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. В условиях ее ухудшения, на дистанционное обучение школьников, возможно, придется отправить раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

"Школы сегодня могут разрабатывать отдельные планы обучения. И заранее планировать расписание каникул, но город уже направил рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы раньше - с 21 октября. Предложил такое решение Департамент образования и науки с учетом рекомендаций Министерства образования для предотвращения распространения вируса. А также - для создания безопасных условий проведения местных выборов, поскольку большинство избирательных участков находятся именно в учебных заведениях. За парты, после каникул, школьники должны вернуться 29 октября", - сообщил Кличко.

Впрочем, он подчеркнул, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Мэр не исключил, что, в условиях ее ухудшения, на дистанционное обучение школьников, возможно, придется отправить раньше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всем школам будут рекомендовать уйти с 15 октября на каникулы, а вузам - на дистанционное обучение с обязательным выездом студентов из общежитий, - Шкарлет

Сейчас школы и садики работают по определенному регламенту. И ситуация с заболеваемостью коронавирусом в образовательных учреждениях пока контролируемая, но динамика - негативная.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 4 школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы в Печерском районе, одна в Оболонском и одна в Подольском. К сожалению, растет количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников. Сегодня на дистанционном обучении в общем 502 класса в 188-ми школах", - отметил Кличко.

Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 480. Болеют также 359 педагогов.

В детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Из-за выявленных случаев вируса временно закрыли 67 групп в 58-ми садах.

Два садика закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах столицы - более 54%.

каникулы (136) карантин (16729) Киев (25793) Кличко Виталий (4660) школа (3023) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115)


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ну звичайно, голосувати ж в школах будуть! А припіднесено як турбота за дітей ))
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12.10.2020 12:30 Ответить
Это не забота Кличко об учениках и учителях.. Это "забота" о проведении выборов. ( начать каникулы на 3 дня раньше по факту установленного срока, там ведь и выходные припадают). Он ведь как Лука " Вот проснусь утром, а я не президент ( не мэр) и что мне делать.." ( и кому я на х-р нужен)
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12.10.2020 12:33 Ответить
столичную власть пора отправить на вечный карантин... дыбилы
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12.10.2020 12:34 Ответить
ударное дно((( рекомендовали с 15 НО выборы
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12.10.2020 12:36 Ответить
Школи на канікули, потім на карантин, це ж самий злісний коронавірусний розсадник, зовсім не такий як ринки, супермаркети, велюри,концерти Полякової і Білик. Якби зелені так з РФ боролись, як з українською освітою, була б блискуча перемога.
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12.10.2020 12:52 Ответить
То с 15-го, то с 21-го, определитесь там. ВУЗы на дистанционке с сегодняшнего дня, ну а школам ничего не страшно. Какого черта начинать и заканчивать каникулы среди недели? Зона уже в Киеве пооранжевела, но школы работают...
Всем плевать на ваши предложения, потому что для прекращения бардака нужна жесткая позиция, а не то что, ну давайте может так, а может не так. Вот и получайте загруженные больницы!
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12.10.2020 13:12 Ответить
 
 