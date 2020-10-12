Столичная власть рекомендует руководителям учебных заведений начать осенние каникулы в школах с 21 октября, - Кличко

Столичная власть направила рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы в школах раньше - с 21 октября. Впрочем, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. В условиях ее ухудшения, на дистанционное обучение школьников, возможно, придется отправить раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

"Школы сегодня могут разрабатывать отдельные планы обучения. И заранее планировать расписание каникул, но город уже направил рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы раньше - с 21 октября. Предложил такое решение Департамент образования и науки с учетом рекомендаций Министерства образования для предотвращения распространения вируса. А также - для создания безопасных условий проведения местных выборов, поскольку большинство избирательных участков находятся именно в учебных заведениях. За парты, после каникул, школьники должны вернуться 29 октября", - сообщил Кличко.

Впрочем, он подчеркнул, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Мэр не исключил, что, в условиях ее ухудшения, на дистанционное обучение школьников, возможно, придется отправить раньше.

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Сейчас школы и садики работают по определенному регламенту. И ситуация с заболеваемостью коронавирусом в образовательных учреждениях пока контролируемая, но динамика - негативная.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 4 школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы в Печерском районе, одна в Оболонском и одна в Подольском. К сожалению, растет количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников. Сегодня на дистанционном обучении в общем 502 класса в 188-ми школах", - отметил Кличко.

Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 480. Болеют также 359 педагогов.

В детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Из-за выявленных случаев вируса временно закрыли 67 групп в 58-ми садах.

Два садика закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах столицы - более 54%.