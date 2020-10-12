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Новости Коронавирус и карантин
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Учащихся в регионах "оранжевой" и "красной" зоны могут перевести на дистанционное обучение, - глава ЦОЗ Кузин

В Министерстве здравоохранения объяснили, какие регионы могут перевести на дистанционное обучение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил Исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин.

"Здесь ситуация будет зависеть от того, в каком регионе или районе находится школа, потому что сама идеология адаптивного карантина заключается в том, чтобы применять различные подходы к разным территориям", - отметил Кузин.

Представитель Минздрава отметил, что в некоторых регионах ситуация с коронавирусом сложилась таким образом, что отследить контактных лиц очень трудно.

"Есть также области, где ситуация управляемая или единичные случаи только. Поэтому в тех регионах, которые находятся в оранжевой или красной зоне, там возможно будут ставить вопрос о дистанционном обучении (после каникул. - Ред.)", - добавил Кузин.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) школа (3023) ЦОЗ (269) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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