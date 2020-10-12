В Раде хотят заслушать Шмыгаля на "Часе вопросов к правительству" по поводу формирования прожиточного минимума
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов признал неудовлетворительной работу правительства по выполнению рекомендаций парламентских слушаний о формировании прожиточного минимума, и предлагает заслушать премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по этому вопросу на ближайшем "Часе вопросов к правительству" в парламенте.
Об этом сказала руководитель комитета, "слуга народа" Галина Третьякова на заседании комитета 12 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Признать работу правительства неудовлетворительной и обратиться… к согласительному совету (руководителей фракций и групп. - Ред.), как только он будет заседать, вынести вопрос о формировании прожиточного минимума на ближайший "Час вопросов к правительству", чтобы нам о его формировании доложил премьер", - сказала Третьякова.
Предложение руководителя комитета было поддержано.
Как сообщается, ВР приняла рекомендации парламентских слушаний "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине" 19 мая 2020 года.
В частности предлагалось создать межведомственную рабочую группу для разработки усовершенствования методологии определения прожиточного минимума с учетом международных стандартов и опыта развитых стран, с дальнейшим внесением соответствующего законопроекта на рассмотрение Рады. Правительству также рекомендовалось осуществить меры о приближении в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине с учетом обновления наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг.
Как отмечалось на заседании комитета, Кабинет министров не выполнил данные рекомендации.
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только вопросы-
кто додумался установить прожиточный минимум нетрудоспособным- меньше чем детям до 6 лет???
кто додумался с людей с ИНВАЛИДНОСТЬЮ 2 И 3 ГРУППЫ БРАТЬ НАЛОГИ А ИМЕННО ПЛАТИТЬ ВМЕСТО ПЕНСИИ по возрасту размер для 3 группы 50% (интересно у кого такие налоги в /Украине еще???) и 10% с инвалидов 2 групп???!! только 1 группа получает размер пенсий 1005 размера пенсии по возрасту хотя что мешает вообще развести начисление и выплату размера пенсий по инвалидности от зависимости пенсий по возрасту коль человек становиться инвалидом... то причем тут работа и заработок и правила для пенсий для выхода по льготному стажу или вообще стажу...?? инвалидам то надо начислять наверное 120-140% пенсий по возрасту а не вводить им налоги и оброки тем более в абсолютных цифрах просто пенсионеров в стране по возрасту 10 млн..... а людей с инвалидностью уже 1 млн. 560 тысяч ...а на осень 2019 года было 1 млн. 890 тысяч....ЕВРЕЙСКИЙ КАК ПО МНЕ ЭТНОЦИД ИМЕННО К ЛЮДЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ..... МОЛ ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ СДОХЛИ ТО МЫ ВАМ УСКОРИМ ОТПРАВКУ НА ТОТ СВЕТ??!!!!
https://enigma.ua/users/ukrop Укроп Укропченко
11 Октября 12:11 50
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КОЛОМОЙСКИЙ РВЕТСЯ К СТАНКУ
Раньше Зеленский для добрых 73% был румяной булочкой, которую надо купить на ярмарке и все после этого в жизни станет хорошо и радостно. Купили, но оказалось, что это не булочка, а пирожок с начинкой в виде Коломойского. Яка прикра несподіванка. Однако народу через видосики и Сергея Лещенко продолжили объяснять, что перед ним булочка, и очень румяная, а не пирожок с бородой.
И какое-то время это работало. Тем более, что Запад пытался начинку выковыривать, и достаточно успешно - был принят антиколомойский закон, и Игоря Валерьевича не пустили в курятник Приватбанка. Но чем дальше, тем больше сохла булочка, а теперь, накануне местных выборов, процесс усыхания булочки стал стремительным, а начинка, напротив - почувствовала себя главным компонентом, и начала расти, как на дрожжах.
И дело идет к тому, что скоро будет уже не пирожок с начинкой, а начинка с пирожком. Вполне возможно, после выборов мы увидим перезагрузку Кабмина в интересах Коломойского и новую формализованную коалицию «СН» с «Майбахом». И хоть Коломойский и говорит, что не желает «своему товарищу» Палице места премьера в «де-факто президентской модели управления» (толстый намек на идею парламентской республики), но сам Палица в перепалке с главой фракции «СН» менее месяца назад прямо заявляет, что «баллотируется в премьеры». Палица немного палится, но так и задумано.
Параллельным фронтом, на котором Коломойский разворачивает свои боевые действия, является НБУ. Напомним, что именно в союзе и очень активном союзе с Коломойским Офис президента атаковал один из ключевых форпостов Запада в Украине - НБУ, и вынудил уйти в отставку Смолия. Уже тогда звучали опасения, что Нацбанк перейдет под контроль Коломойского, и его возглавит его человек - Данилишин, которого прошлой осенью избрали председателем Совета НБУ. Но зачем такой примитив? Во-первых, такая корова, как Нацбанк, нужна самому - для тихой или громкой, но неизбежной для режима Зеленского эмиссии. Во-вторых, очевидные креатуры Коломойского вызовут немедленную реакцию МВФ, называющего компромиссы с Коломойским красной линией.
Поставили известного рынку и Западу главу государственного Укргазбанка Шевченко. Готового к компромиссам. Пусть не с Игорем Валерьевичем, а с Офисом. Тот же пирожок, но не с Коломойским, а Зеленским. Западу показали некую приемлемую оболочку, и сказали, что главное не Смолий, а институция и неизменность курса, а они остаются. Шевченко тем временем, как мы и писали летом, чистил старую команду, стараясь не делать раздражающих МВФ движений. Из старой команды остались только зампреды Рожкова и Сологуб, которых не уволишь просто так, потому что у них контракты. Приходится выдавливать, как Смолия. Совет НБУ, руководимый человеком Коломойского при поддержке Шевченко, объявляет им «выговор» за резкие интервью.
Тут парадокс. Шевченко дает сладкое джинсовое интервью «Зеркалу недели», которое у него берет Юлия Самаева, страстный разоблачитель коррупции Порошенко вообще и «Роттердам+», в частности. Самаева поливает Шевченко сиропом, но некоторые вопросы просто невозможно не задать, и невозможно в ответ откровенно лгать. В частности, по Сологубу. Шевченко говорит, что у НБУ должен быть «один голос», и это верно, но есть нюанс. Это должен быть один голос правды. А какая может быть правда, если бюджет на следующий год прямо предусматривает эмиссию гривны? И более чем наполовину состоит из заимствований, причем основная часть из них внутренние. А дефицит, 270 млрд, тоже предполагается пополнять за счет заимствований. Минфин будет печатать ОВГЗ, госбанки будут их выкупать и идти за рефинансом к НБУ. А где НБУ брать рефинанс? Только включая печатный станок.
И, что характерно, сам Шевченко в интервью это фактически признает, точнее не отрицает. Но одно дело не отрицать, а другое дело - прямо об этом говорить и макать. Как Сологуб и Рожкова, которые, конечно, и дальше не будут молчать, и их выдавливание - обязательная вещь.
Им на смену должны прийти люди нового, вернее, старого типа. И один уже пришел. На должность заместителя главы Национального банка претендует уволенный ранее глава департамента лицензирования НБУ Александр Завадецкий. Соответствующую декларацию на эту должность он подал вечером 6 октября. Ходят упорные слухи, что Завадецкий претендует на место Рожковой.
А вот это уже - пирожок с начинкой из чистого Коломойского. Завадецкий - потенциальный смотрящий за Нацбанком от бородатой бабушки. Легендарный Павлик Морозов НБУ. Он начинал работу в Нацбанке в 2015 году в должности главы управления мониторинга связанных с банками лиц, впоследствии перейдя в департамент регистрационных вопросов и лицензирования, с которого и был уволен в октябре 2016-го после конфликта с Рожковой. Сразу после увольнения Завадецкого подобрала и обогрела команда Коломойского. Банкира трудоустроили в труппу бродячего цирка, целью гастролей которого было смещение Гонтаревой с поста главы НБУ. В роли главных клоунов в цирке выступали бывший миллиардер и депутат Тарута, Саша Дубинский, Тимошенко и приглашенные звезды - вроде Рабиновича.
Освежим в памяти эту историю для понимания личности претендента на пост замглавы НБУ. Приватбанк был национализирован в конце 2016. Уже в начале следующего года начали всплывать детали финансовых преступлений Игоря Валерьевича. Гонтарева было ключевой силой, помогавшей этому всплытию. А поскольку Коломойский всегда в качестве защиты использовал нападение, то именно тогда была начата масштабная кампания по дискредитации Гонтаревой. И всего происходящего в финансово-экономическом секторе при Порошенко в целом. В кампанию включились многие силы, преследующие свои интересы - Коломойский, Бахматюк и целый ряд других, более мелких нечистоплотных банкиров. А также политические партии: обиженная на Порошенко Юлия Тимошенко и Оппоблок.
Фактически это была информационная война по лекалам, близким к лекалам роспропаганды. Распятые мальчики-банкиры упавших и разграбленных банков и синий «народ», стонущий под НБУ за 400 грн суточных под гнетом черной Гонтаревой, устроившей кровавый банкопад. Руководству НБУ ломались аккаунты, и Саша Дубинский выкладывал личную переписку и фотографии, ежедневно выдавая сюжеты об НБУ и Гонтаревой. Однако поначалу Коломойский загребал жар чужими руками, чтобы кампания не выглядела как откровенная месть за Приват и превентивные удары в ответ на расследования. Коломойский тогда опирался на Тимошенко, а лицом кампании сделали ее соратника, обедневшего олигарха Таруту, который сегодня является депутатом Батькивщины.
Впрочем, лицом кампании Тарута был до эпического зашквара - фейкового слушания Конгресса, которое было устроено американской лоббистской фирмой в подвале Капитолия в сентябре 2017 года. Лоббисты через знакомого конгрессмена арендовали комнату и устроили там презентацию «брошюры Таруты» - документа, которому суждено было стать легендарным. Такой пелевинский борзо-зловонный донос в несуществующую инстанцию. Нечто среднее между сборником статей со сливных сайтов и собранием сочинений Юлии Тимошенко в редактуре Саши Дубинского. И это неудивительно, готовилась брошюра впопыхах, и в общий котел бросалось все, что попадалось под руку, по поводу логичности и доказательности материала никто и не думал заморачиваться.
Интересно, что именно на этих слушаниях впервые возникла тема «международной коррупции» и «денег Януковича, которые помогали выводить люди Порошенко». Затем, в том же 2017, будет встреча Коломойского и Луценко в Амстердаме, а затем «международная коррупция» начнет всплывать уже в откровениях Луценко-Кулика, а еще позже - «Кулика-Деркача». А началось все именно в душном подвале Капитолия.
Так вот, фиктивные «слушания» транслировалось в полном объеме на канале «NewsOne» в Украине и описывались зрителям как мероприятие «Комитета по вопросам финансов Конгресса США». Последовал жуткий скандал, и все американцы, привлеченные к «слушаниям», дезавуировали их статус и заявили о введении в заблуждение организаторами. Конгрессмен, через которого арендовали комнату, заявил, что не имеет отношения к мероприятию, арендовал комнату из вежливости и больше так делать не будет. Приглашенный экс-директор ЦРУ Джеймс Вулси передал через своего представителя, что его обманули. Сами лоббисты заявили, что не изображали происходящее в этой «душной комнате» как «слушания в Конгрессе».
Любопытно, что эти же лоббисты, Interconnection Commerce S.A., обслуживали премьера Венгрии Орбана - партнера Путина в Европе, и эти же лоббисты вели как бы венгерскую кампанию по критике украинского закона об образовании, предусматривающего, что основным языком в учебных заведениях является украинский. Интересно также и то, что компания ИСД Таруты владела заводом Dunaferr в Венгрии, который не был национализирован после заступничества Путина.
Непосредственным финансистом «слушаний» был некий Анатолий Моткин - беларуско-израильский бизнесмен, помощник Березовского и Бадри Патаркацишвили (двоюродный брат которого обвинял Моткина в участии в организации убийства Патаркацишвили) и приятель таких российских олигархов, как Михаил Фридман, Герман Хан (ТНК-ВР), Михаил Мирилашвили (владеет 40% соцсети "ВКонтакте") и экс-партнера Коломойского Вадима Шульмана. А Аслунд, кото