В Раде хотят заслушать Шмыгаля на "Часе вопросов к правительству" по поводу формирования прожиточного минимума

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов признал неудовлетворительной работу правительства по выполнению рекомендаций парламентских слушаний о формировании прожиточного минимума, и предлагает заслушать премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по этому вопросу на ближайшем "Часе вопросов к правительству" в парламенте.

Об этом сказала руководитель комитета, "слуга народа" Галина Третьякова на заседании комитета 12 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Признать работу правительства неудовлетворительной и обратиться… к согласительному совету (руководителей фракций и групп. - Ред.), как только он будет заседать, вынести вопрос о формировании прожиточного минимума на ближайший "Час вопросов к правительству", чтобы нам о его формировании доложил премьер", - сказала Третьякова.

Предложение руководителя комитета было поддержано.

Как сообщается, ВР приняла рекомендации парламентских слушаний "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине" 19 мая 2020 года.

В частности предлагалось создать межведомственную рабочую группу для разработки усовершенствования методологии определения прожиточного минимума с учетом международных стандартов и опыта развитых стран, с дальнейшим внесением соответствующего законопроекта на рассмотрение Рады. Правительству также рекомендовалось осуществить меры о приближении в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине с учетом обновления наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг.

Как отмечалось на заседании комитета, Кабинет министров не выполнил данные рекомендации.

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