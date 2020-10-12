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Новости Коронавирус и карантин
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План развертывания мобильных госпиталей уже готов, его задействуют в крайнем случае, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

План развертывания мобильных госпиталей уже готов, его задействуют в крайнем случае, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

В Украине уже подготовлен план развертывания дополнительных госпиталей для пациентов с коронавирусом COVID-19. Однако они будут задействованы только в крайнем случае.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

По словам Кузина, вопрос развертывания мобильных госпиталей в больших помещениях или на площадях обсуждался еще с марта. В них могли бы определять пациентов с COVID-19 для последующей госпитализации в зависимости от их состояния.

"И в марте было принято решение, чтобы это была крайняя мера, когда не будет выдерживать система здравоохранения или коечный фонд будет неспособен удерживать такое количество пациентов. Перечень таких учреждений, которые могут быть приспособлены или использованы, есть. И есть план развертывания (госпиталей. - Ред.). Перечень таких учреждений есть конкретно по каждому городу и каждой области, в городском или областном совете", - отметил Кузин.

Он также добавил, что не уверен, что на сегодня окончательно утверждены требования к мобильным госпиталям, но такие рекомендации готовились.

"То, что мы видим сейчас, - пока достаточно больниц, которые мы можем разворачивать в ходе второй и третьей волны, но исключать такой возможности нельзя", - пояснил Кузин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Условиям для второго этапа смягчения карантина отвечают не все области, - ЦОЗ

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) ЦОЗ (269) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
когда дело дойдет до развертывания выясниться что все средства ******** уже через 7 минут после этого заявления.
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12.10.2020 12:51 Ответить
+1
а пока финансирование перенаправлено на постройку дорог к будущим местам развёртывания госпиталей.
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12.10.2020 12:53 Ответить
+1
Їх вже давно пора було розгорнути!
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12.10.2020 12:54 Ответить
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когда дело дойдет до развертывания выясниться что все средства ******** уже через 7 минут после этого заявления.
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12.10.2020 12:51 Ответить
Препараты от коронавируса могли повлиять на психику Трампа - СМИ

Лекарства от коронавируса, которые принимал президент США Дональд Трамп, могли повлиять на его психическое состояние.
Об этом утверждает американская газета https://www.nytimes.com/2020/10/11/us/politics/trump-nuclear-weapons-coronavirus.html?searchResultPosition=1 The New York Times . Отмечается, что склонность президента к непредсказуемым поступкам усугубилась после болезни.
Во время лечения от COVID-19, помимо противовирусного препарата "Ремдесивир", Трамп принимал дексаметазон - стероид, который может вызывать у человека чувство эйфории, внезапные приливы энергии и даже ощущение неуязвимости.
По словам экспертов, палец президента, принимающего такие препараты, не должен касаться ядерной кнопки.
"Проблема заключается в том, что дексаметазон способен превратить человека в параноика или одержимого. Мы не знаем, сколько этого препарата ему дали. Если он посреди ночи отдаст приказ, а его никто не остановит, все будет зависеть от готовности его военного помощника не передать приказ по назначению", - заявил профессор Массачусетского технологического института Випина Наранга
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12.10.2020 12:52 Ответить
на психіку імператора Америки вже нічого вплинути не взмозі
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12.10.2020 16:56 Ответить
а пока финансирование перенаправлено на постройку дорог к будущим местам развёртывания госпиталей.
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12.10.2020 12:53 Ответить
Если на прошлой неделе Украина вышла на уровень свыше 22 тыс заболевших пневмонией, а в ближайшие недели и месяцы их число будет только расти, то это означает катастрофу! Ведь на сегодня в Украине имеется только 36 тыс мест в больницах для пациентов с коронавирусом, и они уже заполнены во многих городах полностью. В общем, корономаразм закончился тем, чем он и должен был закончиться: ситуация определённо выходит из-под контроля. Забитые трупами рефрижераторы - завтрашняя реальность в Украине.. Потому что долбо@бы Зе и Ко прос@али 7 месяцев чтобы подготовить финансирование, врачей, кислород и коечный фонд… но они не сделали НИЧЕГО.. (с)
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12.10.2020 12:53 Ответить
Да план готов и похоже он получился очень забористым .
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12.10.2020 12:54 Ответить
Їх вже давно пора було розгорнути!
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12.10.2020 12:54 Ответить
Є звідки взяти швидко ліжка, обладнання, лікарів???
Скоріш за все просто номери будівль проставлено й навряд чи поцікавились - чи є там вікна та дах...
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12.10.2020 13:00 Ответить
а хіба там йшла мова про обладнання і лікарів? (це сарказм)
там... в степу... натянуть старі совєтські військові палатки з "буржуйками" для опалення і можливо старі солдатські ліжка пофарбують...а в кращому випадку підлогу якимись піддонами укладуть і фанерою зпстелять... щоб не хлюпало...і фсё! можно відрапортувати наверхи...
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12.10.2020 13:11 Ответить
так, по поводу - "друшба крепнет!" - "23-річний син колишньої телеведучої Оксани Марченко Богдан одружився з
коханою Катериною. Гучне весілля пасинок політика та олігарха Віктора
Медведчука зіграв вчора, 10 жовтня. Серед запрошених гостей свята були
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12.10.2020 13:17 Ответить
та да...
План розгортання мобільних госпіталів уже готовий, його задіють у крайньому випадку, - в.о. глави ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 7971

...
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12.10.2020 13:33 Ответить
та ото ж!
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12.10.2020 13:36 Ответить
план розгортання плану вже готовий
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12.10.2020 16:54 Ответить
 
 