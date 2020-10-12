План развертывания мобильных госпиталей уже готов, его задействуют в крайнем случае, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

В Украине уже подготовлен план развертывания дополнительных госпиталей для пациентов с коронавирусом COVID-19. Однако они будут задействованы только в крайнем случае.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

По словам Кузина, вопрос развертывания мобильных госпиталей в больших помещениях или на площадях обсуждался еще с марта. В них могли бы определять пациентов с COVID-19 для последующей госпитализации в зависимости от их состояния.

"И в марте было принято решение, чтобы это была крайняя мера, когда не будет выдерживать система здравоохранения или коечный фонд будет неспособен удерживать такое количество пациентов. Перечень таких учреждений, которые могут быть приспособлены или использованы, есть. И есть план развертывания (госпиталей. - Ред.). Перечень таких учреждений есть конкретно по каждому городу и каждой области, в городском или областном совете", - отметил Кузин.

Он также добавил, что не уверен, что на сегодня окончательно утверждены требования к мобильным госпиталям, но такие рекомендации готовились.

"То, что мы видим сейчас, - пока достаточно больниц, которые мы можем разворачивать в ходе второй и третьей волны, но исключать такой возможности нельзя", - пояснил Кузин.

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