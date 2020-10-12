За сутки COVID-19 выявлен у 306 сотрудников МВД. С начала пандемии инфицировались 7840 человек, умерли 18. ИНФОГРАФИКА
За прошедшую неделю на коронавирус заболело 1612 работников системы МВД, за выходные дни зафиксировано 407 новых случаев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента коммуникации МВД Украины.
"Сегодня, 12 октября, зарегистрировано за минувшие сутки 306 лабораторно подтвержденных диагнозов COVID-19 среди правоохранителей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Запорожской, Волынской областях и в г. Киеве.
Всего с начала пандемии зафиксировано 7840 правоохранителей, инфицированных COVID-19, 6997 человек выздоровели, 18 - умерли.
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Конечно же, я верю.....
Германия к нашим .... ээээ..., ну, в погонах чувакам, еще не отправила бригаду - учиться опыту - как же так шо у них смертность повыше нашего будет?
Разве нет? Тогда такую статистику .....(тут цитата из Подревлянского).
Что они ..... ну, "говорят" то? Они там ..... ээээ, "офонаревшие"?
И так как не люблю материться(в Интернете), то это ..... они просто поехавшие и я их ..... скажем, хочу увидеть.... ну да, кое-на чем -то.
Я и не сомневался.
Менты - очень трепетные и тонкие организмы.