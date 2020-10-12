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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 выявлен у 306 сотрудников МВД. С начала пандемии инфицировались 7840 человек, умерли 18. ИНФОГРАФИКА

За прошедшую неделю на коронавирус заболело 1612 работников системы МВД, за выходные дни зафиксировано 407 новых случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента коммуникации МВД Украины.

"Сегодня, 12 октября, зарегистрировано за минувшие сутки 306 лабораторно подтвержденных диагнозов COVID-19 среди правоохранителей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Запорожской, Волынской областях и в г. Киеве.

Всего с начала пандемии зафиксировано 7840 правоохранителей, инфицированных COVID-19, 6997 человек выздоровели, 18 - умерли.

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За сутки COVID-19 выявлен у 306 сотрудников МВД. С начала пандемии инфицировались 7840 человек, умерли 18 01

карантин (16729) МВД (9331) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Если на прошлой неделе Украина вышла на уровень свыше 22 тыс заболевших пневмонией, а в ближайшие недели и месяцы их число будет только расти, то это означает катастрофу! Ведь на сегодня в Украине имеется только 36 тыс мест в больницах для пациентов с коронавирусом, и они уже заполнены во многих городах полностью. В общем, корономаразм закончился тем, чем он и должен был закончиться: ситуация определённо выходит из-под контроля. Забитые трупами рефрижераторы - завтрашняя реальность в Украине.. Потому что долбо@бы Зе и Ко прос@али 7 месяцев чтобы подготовить финансирование, врачей, кислород и коечный фонд… но они не сделали НИЧЕГО.. (с)
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12.10.2020 12:54 Ответить
Если брать в учет статистику смертности в Украине, то "рефрижираторы" уже какой год забивают умершими от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Именно вокруг этих болезней нужно объявлять красную, оранжевую зоны опасности, создавать фонды и мобилизировать науку для поиска лечения.
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13.10.2020 04:57 Ответить
Всего с начала пандемии зафиксировано 7840 правоохранителей, инфицированных COVID-19, 6997 человек выздоровели, 18 - умерли. Источник: https://censor.net/ru/n3224345\\\\\\\\

Конечно же, я верю.....
Германия к нашим .... ээээ..., ну, в погонах чувакам, еще не отправила бригаду - учиться опыту - как же так шо у них смертность повыше нашего будет?
Разве нет? Тогда такую статистику .....(тут цитата из Подревлянского).
Что они ..... ну, "говорят" то? Они там ..... ээээ, "офонаревшие"?
И так как не люблю материться(в Интернете), то это ..... они просто поехавшие и я их ..... скажем, хочу увидеть.... ну да, кое-на чем -то.
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12.10.2020 13:02 Ответить
Это больше чем врачей?
Я и не сомневался.
Менты - очень трепетные и тонкие организмы.
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12.10.2020 13:48 Ответить
 
 