За сутки COVID-19 выявлен у 306 сотрудников МВД. С начала пандемии инфицировались 7840 человек, умерли 18. ИНФОГРАФИКА

За прошедшую неделю на коронавирус заболело 1612 работников системы МВД, за выходные дни зафиксировано 407 новых случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента коммуникации МВД Украины.

"Сегодня, 12 октября, зарегистрировано за минувшие сутки 306 лабораторно подтвержденных диагнозов COVID-19 среди правоохранителей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Запорожской, Волынской областях и в г. Киеве.

Всего с начала пандемии зафиксировано 7840 правоохранителей, инфицированных COVID-19, 6997 человек выздоровели, 18 - умерли.

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