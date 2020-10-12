Зеленский ожидает поддержки со стороны США независимо от результатов президентских выборов: Я не играю в вещи, которые могут повлиять на волеизъявление
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что США будут и дальше поддерживать Украину независимо от результатов выборов президента.
"Что касается комментариев господина Трампа, то он такой человек. Мы слышим много его комментариев по различным темам, но я знаю, что он лично поддерживает Украину. Также я слышал такое от господина Байдена. Я с ним не общался лично никогда, но я слышал, он не раз говорил, что "мы будем помогать Украине". И многие политики США говорили: несмотря на то, кто будет президентом, само направление, что Соединенные Штаты нас поддерживают", - сказал Зеленский в интервью программе "Hard Talk" на ВВС, передает Цензор.НЕТ.
Он вновь заявил, что не будет вмешиваться в американские выборы и связанные с ними вопросы.
"Мы встречались и с представителями Сената, и с представителями Конгресса, у нас есть двухпалатная поддержка Украины. Поэтому, я не играю в те или иные такие, знаете, мелкие вещи, которые могут повлиять как на выборы в США, так потом и на то, что происходит в моей стране, на отказ от военной поддержки или поддержки стратегического партнера США, поддержки в плане санкционной политики. Поэтому я в это не играю, и никогда не буду играть. Они – отдельная страна", - подчеркнул Зеленский.
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Правда ВЫРОК УКРАИНЕ подписал в 0мане - .
. А счасс опять ушол в свое КЛОУНСТВО ?
Сразу виден его кумир и учитель.
Отхаркивается кровью такая поддержка.
https://pbs.twimg.com/media/EkCW00GWoAIL3i1?format=jpg&name=small
Вот если б еще наш презедент так же лаконично и четко изъяснялся... Но, увы -- "медицина тут бессильна".
це багато пояснює!
рояль, нє?
А записи Деркача кто анонсировал?
А сына Байдена через ГБР и ГПУ, кто обещал Трампу прессовать?
Байден ведь все припомнит...
Насправді, без його відома, ніяк не можна було злити з президентського архіву ті плівки Деркачу! І, можливо, не Деркачу особисто, а прямо в руки його кураторам в ФСБ!
Під час інтерв'ю для BBC британський кореспондент Стівен Сакур жорстко коментував політику Володимира Зеленського. Зокрема, він зауважив, що Зеленський не виконує власні передвиборчі обіцянки, згортає реформи, потурає олігархам, призначає на посади людей з оточення Януковича і займається переслідуванням п'ятого Президента Порошенка.
Кореспондент ВВС зокрема зауважив, що символи в політиці мають велике значення. І коли українці слухають заяви про реформи, а потім бачать призначення Олега Татарова - це означає, що Зеленський насправді несерйозно ставиться до модернізації, реформування, демократизації країни. "Один конкретний приклад. Ви призначили заступником керівника вашого президентського офісу людину, тісно пов'язану з насильством, насильством влади проти демонстрантів на Майдані в 2014 році. Ви знаєте, я маю на увазі Олега Татарова. Чому ви призначили його на одну з керівних посад у вашому офісі?", - запитав у Зе кореспондент BBC.
Журналіст BBC нагадав, що родини тих, кого вбили на Майдані сили Януковича, назвали призначення Татарова "поверненням до старої політики Януковича", вони сказали, що це своєрідне продовження проросійської політики з боку Зеленського.
Журналіст BBC зауважив, що навіть Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель застеріг Зеленського щодо тиску на реформаторів і заявив про "тривожні сигнали щодо готовності протистояти інтересам впливових осіб".