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Новости Выборы в США и Украина
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Зеленский ожидает поддержки со стороны США независимо от результатов президентских выборов: Я не играю в вещи, которые могут повлиять на волеизъявление

Зеленский ожидает поддержки со стороны США независимо от результатов президентских выборов: Я не играю в вещи, которые могут повлиять на волеизъявление

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что США будут и дальше поддерживать Украину независимо от результатов выборов президента.

"Что касается комментариев господина Трампа, то он такой человек. Мы слышим много его комментариев по различным темам, но я знаю, что он лично поддерживает Украину. Также я слышал такое от господина Байдена. Я с ним не общался лично никогда, но я слышал, он не раз говорил, что "мы будем помогать Украине". И многие политики США говорили: несмотря на то, кто будет президентом, само направление, что Соединенные Штаты нас поддерживают", - сказал Зеленский в интервью программе "Hard Talk" на ВВС, передает Цензор.НЕТ.

Он вновь заявил, что не будет вмешиваться в американские выборы и связанные с ними вопросы.

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"Мы встречались и с представителями Сената, и с представителями Конгресса, у нас есть двухпалатная поддержка Украины. Поэтому, я не играю в те или иные такие, знаете, мелкие вещи, которые могут повлиять как на выборы в США, так потом и на то, что происходит в моей стране, на отказ от военной поддержки или поддержки стратегического партнера США, поддержки в плане санкционной политики. Поэтому я в это не играю, и никогда не буду играть. Они – отдельная страна", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Байден Джо (2795) Зеленский Владимир (21077) США (27331) Трамп Дональд (5849)


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Топ комментарии
+7
Да забейся уже со своим :я бы конечно мог, но не буду
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12.10.2020 13:02 Ответить
+5
Не зависимо от выборов? Ну, а от суда штата Делавэр то же ни чего не зависит? Ни у Зе ни у Бе?
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12.10.2020 13:03 Ответить
+4
Ясна-панятна. Ти вмієш грати тільки на роялі.
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12.10.2020 13:05 Ответить
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Да забейся уже со своим :я бы конечно мог, но не буду
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12.10.2020 13:02 Ответить
Чоловік, що хоче , але не може, це імпотент !!! Чоловік , що може , але не хоче , це сволота !!!)))
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12.10.2020 13:07 Ответить
Не зависимо от выборов? Ну, а от суда штата Делавэр то же ни чего не зависит? Ни у Зе ни у Бе?
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12.10.2020 13:03 Ответить
Зеленский ожидает поддержки со стороны США независимо от результатов президентских выборов: Я не играю в вещи, которые могут повлиять на волеизъявление - Цензор.НЕТ 4688

...
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12.10.2020 13:04 Ответить
Воно не буде втручатись , а воно на це здатне??))
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12.10.2020 13:05 Ответить
Ясна-панятна. Ти вмієш грати тільки на роялі.
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12.10.2020 13:05 Ответить
мне одному кажется, что у Ишака и Залдостанова один и тот же набор хромосом?
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12.10.2020 13:05 Ответить
Ты прекрасно играл на стадионе со своим ВЫРОКОМ ..
.
Правда ВЫРОК УКРАИНЕ подписал в 0мане - .
. А счасс опять ушол в свое КЛОУНСТВО ?
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12.10.2020 13:05 Ответить
Весь его слог, всё построение речи, как будто слизанные у *****.
Сразу виден его кумир и учитель.
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12.10.2020 13:05 Ответить
Це схоже на манію величі !!)))
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12.10.2020 13:05 Ответить
https://ru.slovoidilo.ua/2020/10/12/novost/politika/zelenskij-rasskazal-kakom-uslovii-gotov-ujti-posta-prezidenta Президент рассказал, при каком условии готов уйти с поста президента ,обычно так говорят ,когда не собираются, Лукашенко в 1995 г тоже что то подобное говорил, но украинский народ другой и условий не принимает.
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12.10.2020 13:06 Ответить
Зеленский ожидает поддержки со стороны США/ Трамп до сих пор не может прийти в себя от изумления: "Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским. После чего Трампу не интересна Украина - посол США Сондленд.
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12.10.2020 13:06 Ответить
Некоторые американцы уже поддержали тебя год назад.
Отхаркивается кровью такая поддержка.

https://pbs.twimg.com/media/EkCW00GWoAIL3i1?format=jpg&name=small
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12.10.2020 13:06 Ответить
Темнит Вован. Ничего, скоро узнаем, кого украинский уряд назначил президентом США)))
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12.10.2020 13:08 Ответить
не повторяет ошибки Мародера, что оконфузился с Трампом, и потом платить за встречи с ним
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12.10.2020 13:08 Ответить
Не ожидать а действовать надо ,уничтожая оккупантов а Байден придёт и поможет в этом деле .
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12.10.2020 13:11 Ответить
Много текста. А покороче низя? Был ,дескать,легковерным и жаждал чуда ,а теперь до меня дошло,что раньше мы шли в Европу,а теперь летим ,но в жопу!
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12.10.2020 13:41 Ответить
Спасибо! У Вас классно получается!
Вот если б еще наш презедент так же лаконично и четко изъяснялся... Но, увы -- "медицина тут бессильна".
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12.10.2020 13:56 Ответить
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12.10.2020 13:17 Ответить
Оце вилізла якась ерзя і, затиснувши пляшку булками, включила вангу.)))
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12.10.2020 13:17 Ответить
але ж у якісь речі він, значить, грає!
це багато пояснює!
рояль, нє?
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12.10.2020 13:13 Ответить
Шовононесе?
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12.10.2020 13:14 Ответить
Татышо!!!

А записи Деркача кто анонсировал?
А сына Байдена через ГБР и ГПУ, кто обещал Трампу прессовать?

Байден ведь все припомнит...
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12.10.2020 13:23 Ответить
Якби ж тілько воно плівки Деркача анонсувало...

Насправді, без його відома, ніяк не можна було злити з президентського архіву ті плівки Деркачу! І, можливо, не Деркачу особисто, а прямо в руки його кураторам в ФСБ!
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12.10.2020 13:34 Ответить
Зеленський очікує підтримки з боку США незалежно від результатів президентських виборів: Я не граю в речі, які можуть вплинути на волевиявлення - Цензор.НЕТ 1529
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12.10.2020 13:40 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/features-54453711 На BBC жорстко розкритикували Зеленського за лояльність до олігархів, призначення людей Януковича і переслідування Порошенка
Під час інтерв'ю для BBC британський кореспондент Стівен Сакур жорстко коментував політику Володимира Зеленського. Зокрема, він зауважив, що Зеленський не виконує власні передвиборчі обіцянки, згортає реформи, потурає олігархам, призначає на посади людей з оточення Януковича і займається переслідуванням п'ятого Президента Порошенка.
Кореспондент ВВС зокрема зауважив, що символи в політиці мають велике значення. І коли українці слухають заяви про реформи, а потім бачать призначення Олега Татарова - це означає, що Зеленський насправді несерйозно ставиться до модернізації, реформування, демократизації країни. "Один конкретний приклад. Ви призначили заступником керівника вашого президентського офісу людину, тісно пов'язану з насильством, насильством влади проти демонстрантів на Майдані в 2014 році. Ви знаєте, я маю на увазі Олега Татарова. Чому ви призначили його на одну з керівних посад у вашому офісі?", - запитав у Зе кореспондент BBC.
Журналіст BBC нагадав, що родини тих, кого вбили на Майдані сили Януковича, назвали призначення Татарова "поверненням до старої політики Януковича", вони сказали, що це своєрідне продовження проросійської політики з боку Зеленського.
Журналіст BBC зауважив, що навіть Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель застеріг Зеленського щодо тиску на реформаторів і заявив про "тривожні сигнали щодо готовності протистояти інтересам впливових осіб".
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12.10.2020 14:14 Ответить
лижи Трампу, и молись в синагоге, ибо к Байдену ты на гнилой козе не подъедешь
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12.10.2020 14:38 Ответить
"Я не играю в вещи...." - клінінчний ідіот
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12.10.2020 15:18 Ответить
 
 