Песков назвал условия поставки Украине вакцины от COVID-19: Киев пока не просил и не говорил, что он хочет и, как он хочет
Условия поставки российской вакцины от коронавируса в Украину, если такая поставка состоится, будут зависеть от запроса Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это зависит от страны, зависит от запроса, - сказал он в ответ на вопрос, будут ли такие поставки российской вакцины Украине платными. - Украина пока не изъявляла желания и не говорила, что она хочет и, как она хочет".
"Главное - понять, хочет этого Украина для своих граждан или не хочет", - добавил представитель Кремля.
Отвечая на вопрос о том, при каких обстоятельствах может состояться поставка вакцины, Песков еще раз акцентировал внимание на том, что "обстоятельство одно - необходимо желание Украины получить эту вакцину".
Он заметил, что вскоре наступит период массового производства этих медикаментов в России. По словам пресс-секретаря президента РФ, вакцины в стране достаточно, также по этой линии ведется сотрудничество и с другими государствами.
Ранее возможность поставки в Украину российской вакцины от коронавируса не исключил президент РФ Владимир Путин. На встрече 6 октября с председателем политсовета украинской партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком российский лидер отметил, что для этого необходим запрос от официального Киева.
"Сразу могу сказать, что такая возможность существует", - сказал Путин в ответ на просьбу Медведчука подумать о поставках вакцины "Спутник V" на Украину.
"Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности. Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. Все-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые небезразличны как России, так и Украине", - добавил Путин.
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Не понимаю, зачем проводть опыты на животных, если есть москали и ЗеДолбоДятлы.
Умови прості - не за державний кошт, лише бажаючим.
Очікуваний результат:
- зменшення поголів'я дебілів і калоборантів.
(якщо не потравляься тто не вилікуються)
P.S. Я дико ржатиму, якщо привитий мертвечук захворіє)
и сразу даю ответ - ее любо нет(в чем есть много фактов), либо кацапо-фауне ее колят не туда ..
наверное, его там давно вакцинировали ею
Україна - ніяк.
а от зеленське готове приймати в будь-якій кількості в будь-яких позах.
Зе-чмо примет в любой позе и в любом количестве.