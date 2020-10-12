Песков назвал условия поставки Украине вакцины от COVID-19: Киев пока не просил и не говорил, что он хочет и, как он хочет

Условия поставки российской вакцины от коронавируса в Украину, если такая поставка состоится, будут зависеть от запроса Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это зависит от страны, зависит от запроса, - сказал он в ответ на вопрос, будут ли такие поставки российской вакцины Украине платными. - Украина пока не изъявляла желания и не говорила, что она хочет и, как она хочет".

"Главное - понять, хочет этого Украина для своих граждан или не хочет", - добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, при каких обстоятельствах может состояться поставка вакцины, Песков еще раз акцентировал внимание на том, что "обстоятельство одно - необходимо желание Украины получить эту вакцину".

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Он заметил, что вскоре наступит период массового производства этих медикаментов в России. По словам пресс-секретаря президента РФ, вакцины в стране достаточно, также по этой линии ведется сотрудничество и с другими государствами.

Ранее возможность поставки в Украину российской вакцины от коронавируса не исключил президент РФ Владимир Путин. На встрече 6 октября с председателем политсовета украинской партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком российский лидер отметил, что для этого необходим запрос от официального Киева.

"Сразу могу сказать, что такая возможность существует", - сказал Путин в ответ на просьбу Медведчука подумать о поставках вакцины "Спутник V" на Украину.

"Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности. Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. Все-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые небезразличны как России, так и Украине", - добавил Путин.