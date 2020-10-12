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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Песков о намерениях Зеленского подписать мирное соглашение с Путиным: "Главное - урегулировать проблему Донбасса, проблемы Крыма не существует"

Песков о намерениях Зеленского подписать мирное соглашение с Путиным:

В Кремле прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности подписания мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным, которое вернет все временно оккупированные территории, включая Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

В ответ на просьбу прокомментировать слова Зеленского пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил: "Главное - урегулировать проблему Донбасса. Проблемы Крыма не существует, и она не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами. Вы знаете, что Россия прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что верит в то, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое вернет все временно оккупированные территории, включая оккупированный Россией Крым.

Также читайте: Зеленский ожидает поддержки со стороны США независимо от результатов президентских выборов: Я не играю в вещи, которые могут повлиять на волеизъявление

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Крым (26435) Песков Дмитрий (1955)


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Топ комментарии
+52
я не понимаю, почему зеленского еще не вздернули в Киеве? Открытая госизмена и капитуляция.
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12.10.2020 13:29 Ответить
+50
ЗЕ точно дебил конченный, раз собирается с путиным что-то подписывать. С лаптеногими вообще нельзя ничего подписывать
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12.10.2020 13:29 Ответить
+47
Пєсков про наміри Зеленського підписати мирну угоду з Путіним: "Головне - врегулювати проблему Донбасу, проблеми Криму не існує" - Цензор.НЕТ 4671
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12.10.2020 13:39 Ответить
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В это случае Зеленскому придеться подписать договор о союзном государстве как лукашеску . И войти в таежный союз .
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13.10.2020 00:10 Ответить
Даже письков намекает главнокомандующему - умиротворителю, что создайте Крыму, а вместе с ним и мордору проблемы, убивайте не по 40, а по 400 рашистов в день и тогда можно начинать переговоры, а янелох еще не втыкается в тему.
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13.10.2020 01:15 Ответить
Песков даючи коротку відповідь у своєму стилі, свідомо утаємничує той факт, що на даному етапі Росія змушена буде в недалекому майбутньому вирішити давно назрілі питання земельних уступок на далекому сході, які виникли ще з часів царизму. Це повернення китайцям Примор"я, захопленого царем, Це і було основною причиною напружених радьнсько-китайськиї відносин між Мао та Хрущовим і Брежневим. Захоплюючи Примор"є Росія називала китайців прямо -жовті росіяни-брати навіки. Захоплення це було воз"єднання братніх народів. А японців цар презирливо називав макаками і захопив в них половину Сахаліну. Продаж Аляски теж відбувся в ті часи Однак Вони йому відомстили з запасом в 1905 році. Захопленні Криму і повернення України в товариство Андрофагів і має бути тією компенсацією за повернення територій. Відома в свій час рок опера, де співав Н.Краченцов, відображала експансію Росії на Тихому Океані.
Перефразовуючи слова з пісень, Пескову є необхідність навести наступний діалог: Росія - Ти меня никогда не забудеш. Україна у відповідь - Я тебя никогда не услишу.
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13.10.2020 01:45 Ответить
японцы заберут острова шикотан итуруп кунашир,потому что они чисто москальские
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13.10.2020 13:45 Ответить
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