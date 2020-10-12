Песков о намерениях Зеленского подписать мирное соглашение с Путиным: "Главное - урегулировать проблему Донбасса, проблемы Крыма не существует"

В Кремле прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности подписания мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным, которое вернет все временно оккупированные территории, включая Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

В ответ на просьбу прокомментировать слова Зеленского пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил: "Главное - урегулировать проблему Донбасса. Проблемы Крыма не существует, и она не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами. Вы знаете, что Россия прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что верит в то, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое вернет все временно оккупированные территории, включая оккупированный Россией Крым.

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