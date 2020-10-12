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Новости
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Интерпол приостановил доступ к информации об экс-судье Чаусе. В Украине розыск не прекращался, - Нацполиция

Интерпол приостановил доступ к информации об экс-судье Чаусе. В Украине розыск не прекращался, - Нацполиция

Украинские правоохранители не снимали с розыска судью-беглеца Николая Чауса.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что Интерпол снял с международного розыска Николая Чауса.

По информации Департамента международного полицейского сотрудничества, сообщаем: 17 января 2020 экс-судья обратился в Комиссию по контролю файлов Интерпола (независимого органа Интерпола, созданного для рассмотрения обращений лиц, оспаривающих розыск или другие действия с использованием системы Интерпола) с ходатайством о прекращении розыска. В соответствии с внутренними процедурами обжалования решений Интерпола, на время рассмотрения обращения Комиссия с 18 сентября 2020 временно приостановила доступ к информации о розыске Николая Чауса", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что украинские правоохранители не прекращали розыск экс-судьи Чауса. Информация об объявлении его в розыск на официальном веб-сайте Министерства внутренних дел Украины находится по ссылке.

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Напомним, Интерпол объявил беглого судью Чауса в розыск три года назад.

9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября 2017 года стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи Чауса в Украину.

Интерпол (538) Нацполиция (16607) розыск (844) Чаус Николай (330)


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Збрехали як завжди
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12.10.2020 13:46 Ответить
Занести мало, нужно из кабинета венедиктовой проверить в реестре, а Интерпол уже автоматически закроет...
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12.10.2020 13:49 Ответить
А как еще надо поступать с крысами, сливающими информацию преступникам?
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12.10.2020 14:06 Ответить
Чаус наверное пошёл у Зеленского на повышение, а мы по-прежнему Интерполу 2 пачки фаберже морочим.
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12.10.2020 15:14 Ответить
Зеленский гнида
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12.10.2020 16:20 Ответить
Інтерпол припинив доступ до інформації про екссуддю Чауса. В Україні розшук не припинявся, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9299
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12.10.2020 16:46 Ответить
просто нет слов. и какая мразь судейская после этого будет судить по закону и не брать взятки? твори что хочешь и тебе ничего не будет ,так считают судейские мрази.
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12.10.2020 16:54 Ответить
Чергова перемога зебілоїдів!
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12.10.2020 17:25 Ответить
 
 