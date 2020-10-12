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Новости Подписание ассоциации с ЕС
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В Европарламенте стартовало обсуждение доклада по имплементации Соглашения об ассоциации: Мы внимательно следим за всеми событиями в Украине

В Европарламенте стартовало обсуждение доклада по имплементации Соглашения об ассоциации: Мы внимательно следим за всеми событиями в Украине

Европейский Союз последовательно поддерживает демократическое развитие Украины и реформы, в частности, в борьбе с коррупцией, но их успех напрямую зависит от правовой реформы и от независимости судебной системы в Украине.

Об этом в понедельник, 12 октября, во время слушаний в комитете Европарламента по иностранным делам доклада относительно имплементации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной заявил глава этой парламентской структуры Дэвид Макалистер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Доклад является возможностью продемонстрировать нашим украинским друзьям, что мы внимательно следим за всеми событиями в их стране, и мы будем продолжать делать это в будущем, особенно в отношении деолигархизации, реформ судебной системы, децентрализации, а также борьбы с коррупцией, которая не может быть успешной при отсутствии мощных обязательств по обеспечению независимости судебных и правовых институтов", - отметил Дэвид Макалистер.

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Он отметил, что Европейский Парламент всегда поддерживал европейские стремления Украины и последовательно выступал за развитие более тесных отношений с Украиной, как и с другими ассоциированными странами.

"Я рад отметить, что Украина сделала существенный прогресс в реформах в течение нескольких прошлых лет. Вместе с тем, потенциал Соглашения об ассоциации все еще только ждет полной реализации. Мы хотели бы видеть, что Украина в дальнейшем ускоряет усилия в этом измерении", - подчеркнул председатель Комитета Европарламента по иностранным делам.

Как сообщалось, доклад по имплементации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной подготовил представитель политической группы Европейской народной партии Михаэль Галер. Документ должен быть утвержден голосованием в рамках комитета по иностранным делам Европарламента 9 ноября, и вынесен на рассмотрение пленарного заседания Европарламента в декабре текущего года.

Автор: 

ассоциация (973) евроинтеграция (2125) Европарламент (1809) Евросоюз (17341) Макалистер (6)


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Да ничего Украина не сделала, медведчук, портнов , Бойко гуляют на свободе !
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12.10.2020 13:41 Ответить
Ну вот забрать безвиз пусть любители ЗЕлёнки и жопоблоковцы отдыхают на Солнечной Колыме!
Колыма Колыма Колыма от тебя я без ума!
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12.10.2020 13:58 Ответить
Бойко из них самый нормальный (с обслуживающим персоналом разговаривает по-украински, сам видел), вышки украл, с кем не бывает, вы бы не украли в то время? а так Украину любит, в отличие от портянки и мертвечука
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12.10.2020 14:34 Ответить
Главное на сейчас:
1. Пороха выписали из больницы
2. Сумма поправок к бюджету превосходит сам бюджет в два раза.
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12.10.2020 13:47 Ответить
Так это не проблема для клоунов - бабки напечатают.
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12.10.2020 13:58 Ответить
Україна навмисне не виконує https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_002-06#Text директиву 2006/126/ЄС від 20 грудня 2006 року про посвідчення водія і https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_041#Text Віденську конвенцію про дорожній рух (Додаток 6):
Категорія C - маса понад 3,5 тон, А НЕ 7,5 тон як у постанові https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-93-%D0%BF#Text Кабміну України № 340 Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія.
Категорія D - автобуси від 8 місць, А НЕ від 16.
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12.10.2020 15:15 Ответить
 
 