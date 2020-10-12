В Европарламенте стартовало обсуждение доклада по имплементации Соглашения об ассоциации: Мы внимательно следим за всеми событиями в Украине

Европейский Союз последовательно поддерживает демократическое развитие Украины и реформы, в частности, в борьбе с коррупцией, но их успех напрямую зависит от правовой реформы и от независимости судебной системы в Украине.

Об этом в понедельник, 12 октября, во время слушаний в комитете Европарламента по иностранным делам доклада относительно имплементации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной заявил глава этой парламентской структуры Дэвид Макалистер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Доклад является возможностью продемонстрировать нашим украинским друзьям, что мы внимательно следим за всеми событиями в их стране, и мы будем продолжать делать это в будущем, особенно в отношении деолигархизации, реформ судебной системы, децентрализации, а также борьбы с коррупцией, которая не может быть успешной при отсутствии мощных обязательств по обеспечению независимости судебных и правовых институтов", - отметил Дэвид Макалистер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обновление Соглашения об ассоциации, интеграция в цифровой рынок и сдерживание агрессии РФ: Кулеба озвучил повестку дня саммита Украина-ЕС

Он отметил, что Европейский Парламент всегда поддерживал европейские стремления Украины и последовательно выступал за развитие более тесных отношений с Украиной, как и с другими ассоциированными странами.

"Я рад отметить, что Украина сделала существенный прогресс в реформах в течение нескольких прошлых лет. Вместе с тем, потенциал Соглашения об ассоциации все еще только ждет полной реализации. Мы хотели бы видеть, что Украина в дальнейшем ускоряет усилия в этом измерении", - подчеркнул председатель Комитета Европарламента по иностранным делам.

Как сообщалось, доклад по имплементации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной подготовил представитель политической группы Европейской народной партии Михаэль Галер. Документ должен быть утвержден голосованием в рамках комитета по иностранным делам Европарламента 9 ноября, и вынесен на рассмотрение пленарного заседания Европарламента в декабре текущего года.