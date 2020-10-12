Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий в День защитника Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал руководителей всех областей воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время, в том числе конгрессов и конференций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Глава правительства совместно с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым провел селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины.
Шмыгаль озвучил актуальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией и отметил, что критическая ситуация продолжает оставаться в Харьковской области.
"За последние сутки на Харьковщине 741 человек заболел - это абсолютный рекорд. В Сумской области заболели 418 человек. Более чем по 200 в Киевской, Полтавской, Ривненской, Хмельницкой областях. Здесь есть четкие тенденции по росту количества заболеваний", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр заслушал глав Харьковской областной и городской госадминистраций о мерах по противодействию распространению COVID-19. Харьковская область и Киев остаются лидерами по общему количеству выявленных случаев заболевания. Шмыгаль поручил им предоставить предложения Министерству здравоохранения по увеличению коечного фонда.
В КГГА отметили, что готовы отработать развертывание мобильных госпиталей и расширить количество койкомест за счет учреждений Национальной академии наук и специализированных ведомственных больниц.
Премьер-министр также поручил КГГА совместно с Госпродпотребслужбой проверить на соблюдение противоэпидемических правил местные рынки и усилить контроль за перевозками в общественном транспорте.
Кроме того, Шмыгаль призвал руководителей всех областей воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время, в том числе конгрессов и конференций.
"В День защитника Украины в разных городах планируется проведение торжественных мероприятий. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы меры состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил", - подытожил Шмыгаль.
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Вы - "достойные" слуги *****.
В иудейской стране они вредны и противопоказаны.
просто у вас видосики постные
Ну по логике же, не?
и кстати, если вы имел аллаха в виду, то оН вроде бы как раз запрещает жрать вино и то что появилось позже выдумки Ислама, не? просто оН водки "русской" не пробовал, а то бы еще одну заповедь(нам надо такую) высрал - видишь "русского" = гони его, насмехайся над ним)
мне вот напр побоку - хоть крокодилам, хоть шавкам, это и так усопшему пофиг. ну, кроме тех кто в летаргию впал, им то наверное некомфортно буитъ))