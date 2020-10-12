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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий в День защитника Украины

Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий в День защитника Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал руководителей всех областей воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время, в том числе конгрессов и конференций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Глава правительства совместно с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым провел селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины.

Шмыгаль озвучил актуальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией и отметил, что критическая ситуация продолжает оставаться в Харьковской области.

"За последние сутки на Харьковщине 741 человек заболел - это абсолютный рекорд. В Сумской области заболели 418 человек. Более чем по 200 в Киевской, Полтавской, Ривненской, Хмельницкой областях. Здесь есть четкие тенденции по росту количества заболеваний", - подчеркнул Шмыгаль.

Читайте: Шмыгаль о разработке экономической стратегии-2030: Надо выиграть конкуренцию за капитал на мировом рынке

Премьер-министр заслушал глав Харьковской областной и городской госадминистраций о мерах по противодействию распространению COVID-19. Харьковская область и Киев остаются лидерами по общему количеству выявленных случаев заболевания. Шмыгаль поручил им предоставить предложения Министерству здравоохранения по увеличению коечного фонда.

В КГГА отметили, что готовы отработать развертывание мобильных госпиталей и расширить количество койкомест за счет учреждений Национальной академии наук и специализированных ведомственных больниц.

Премьер-министр также поручил КГГА совместно с Госпродпотребслужбой проверить на соблюдение противоэпидемических правил местные рынки и усилить контроль за перевозками в общественном транспорте.

Кроме того, Шмыгаль призвал руководителей всех областей воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время, в том числе конгрессов и конференций.

"В День защитника Украины в разных городах планируется проведение торжественных мероприятий. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы меры состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил", - подытожил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде хотят заслушать Шмыгаля на "Часе вопросов к правительству" по поводу формирования прожиточного минимума

Автор: 

Данилов Алексей (1066) карантин (16729) День защитников и защитниц Украины (171) Шмыгаль Денис (2736) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Зеленый позорный шабаш на День независимости устраивать можно, а праздновать День Защитника Украины - воздержаться ?..
Вы - "достойные" слуги *****.
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12.10.2020 13:47 Ответить
+11
А концерти "зірок" в Харкові - то свята справа, бо ж то до виборів...
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12.10.2020 13:42 Ответить
+3
Утриматись до чого, до святкування Пабєдобєсія?
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12.10.2020 13:52 Ответить
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А концерти "зірок" в Харкові - то свята справа, бо ж то до виборів...
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12.10.2020 13:42 Ответить
Зеленый позорный шабаш на День независимости устраивать можно, а праздновать День Защитника Украины - воздержаться ?..
Вы - "достойные" слуги *****.
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12.10.2020 13:47 Ответить
Утриматись до чого, до святкування Пабєдобєсія?
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12.10.2020 13:52 Ответить
Что,концерты разрешены только для шалав осла оманского?
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12.10.2020 13:54 Ответить
"Все на Выборы!" (С)
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12.10.2020 13:55 Ответить
Надо запретить все христианские праздники вообще.
В иудейской стране они вредны и противопоказаны.
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12.10.2020 13:56 Ответить
..Це свято-всіх українців!!
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12.10.2020 13:59 Ответить
Цікаво а де шмигаль служив, в оплоті?
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12.10.2020 14:01 Ответить
О, ты не угадал, будет и факельное шествие в Киеве, и крики зелю геть, и всяческие издевательства над Бубочкой, и по всем телеканалам.

просто у вас видосики постные
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12.10.2020 14:36 Ответить
ну эт как в капище - будь ты хоть 15 раз слышащий Бока, но заболеть мона как вот и попа Римская, т.е., Шмыгаль вроде и прав, но погибнуть куда круче сидя под обстрелом "той стороны", вместо веселиться, или шествовать или просто куда то там пойти и что-то там пробормотать. Или не так? Может и Шмыгаль это и имел в виду? по-сути он прав - ну, если надо кому-то 30-40-50к. грн. потратить на лечение, а потом, если Аллаху угодно, еще с 20к. на похороны, то да, мона еще и не то попраздновать.
Ну по логике же, не?
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12.10.2020 15:06 Ответить
а чего ты боишься? твой алкашка спасет тебя муслимская тинка.
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12.10.2020 15:13 Ответить
мне оно надо? то же самое шо микки Маус "спасет" мну. конечно, наставляю пошире "душу"
и кстати, если вы имел аллаха в виду, то оН вроде бы как раз запрещает жрать вино и то что появилось позже выдумки Ислама, не? просто оН водки "русской" не пробовал, а то бы еще одну заповедь(нам надо такую) высрал - видишь "русского" = гони его, насмехайся над ним)
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12.10.2020 15:39 Ответить
Стесняюсь спросить? А где такие "недорогие" похороны? Или это в долларах???
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12.10.2020 15:47 Ответить
Там мона и за 30 грн. похоронить - на такси вывезти за город и там.... собачки тоже ведь хавать хотят то))
мне вот напр побоку - хоть крокодилам, хоть шавкам, это и так усопшему пофиг. ну, кроме тех кто в летаргию впал, им то наверное некомфортно буитъ))
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12.10.2020 16:09 Ответить
в рестораны ходить можно ? ****** зеленые
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12.10.2020 21:35 Ответить
 
 