РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8445 посетителей онлайн
Новости
695 9

С начала года пограничники выявили 1/4 тонны кокаина на 1 млрд грн, 17 кг психотропных веществ и 6,8 т прекурсоров

С начала года пограничники выявили 1/4 тонны кокаина на 1 млрд грн, 17 кг психотропных веществ и 6,8 т прекурсоров

Сотрудники Госпогранслужбы за 9 месяцев 2020 обнаружили почти 379 кг наркотических средств, 17 кг психотропных веществ и более 6,8 тонны прекурсоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщет пресс-служба Госпогранслужбы.

Из обнаруженных почти 379 кг наркотических средств - 310 кг были задержаны при попытке перемещения в Украину.

Основную часть контрабанды составлял тяжелый наркотик - кокаин.

Также отмечается, что в этом году по сравнению с прошлым годом, выросли объемы выявленных наркотических лекарственных средств.

Наибольшие объемы наркотиков - 259 кг - было обнаружено на каналах морского сообщения, 47 кг - на границе с РФ, 43 кг - на границе с Польшей и 12 кг - на границе с Румынией.

"Если распределить наркотические средства, которые выявлялись в этом году, по видам то несомненное "первенство" - 264 кг - у кокаина, марихуаны и конопли обнаружили 85 кг, наркотических лекарственных средств - 25 кг. Кроме того, в меньших объемах оказывались героин, опий, гашиш и маковая соломка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ блокировала на Киевщине работу "филиала" международного наркосиндиката "Химпром": изъято веществ на 30 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Среди самых громких задержаний были значительные партии кокаина, который переправляли из Чили и Эквадора морским путем. Общая стоимость этого наркотика на черном рынке могла составить миллиард гривен.

Госпогранслужба (6641) контрабанда (2410) наркотики (2159)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С начала года пограничники выявили 1/4 тонны кокаина на 1 млрд грн, 17 кг психотропных веществ и 6,8 т прекурсоров - Цензор.НЕТ 2875
Наркоша в пєчалі.
показать весь комментарий
12.10.2020 13:45 Ответить
Почему? Вся эта бурная деятельность ментов ничего не меняет. Да и не мжет изменить в принципе.
показать весь комментарий
12.10.2020 14:59 Ответить
Почему в печали?! Ведь "...пограничники выявили 1/4 тонны кокаина"
Остальные 3/4 тонны не выявили - там нюхать не перенюхать - внукам, правнукам останется
показать весь комментарий
12.10.2020 15:09 Ответить
З: "..У нас было два пакетика травы, семьдесят пять ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламида лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка, наполовину наполненная кокаином, и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов, а так же литр текилы, литр рома, ящик «Бадвайзера», пинта чистого эфира, и 12 пузырьков амилнитрита. Не то, чтобы всё это было категорически необходимо в поездке, но если уж начал собирать коллекцию, то к делу надо подходить серьёзно.,"..
Е: ***! Вова! это не тот текст!!!
В: Ой!.. ага, да!.. это не та бумажечка.... (гнусяво, с хрипотцой) Дадагие украинцы!..
показать весь комментарий
12.10.2020 13:47 Ответить
надо в паРашу продавать, со скидкой. чего добру пропадать?
показать весь комментарий
12.10.2020 13:51 Ответить
Пограничникам можно сократить премиальные - оставить только на бухло и такси...
показать весь комментарий
12.10.2020 14:27 Ответить
А сколько просочилось в страну?
показать весь комментарий
12.10.2020 15:03 Ответить
Та де ж тий мільярд? Невже менти зі слідаками повинюхували?
показать весь комментарий
12.10.2020 16:49 Ответить
 
 