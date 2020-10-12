С начала года пограничники выявили 1/4 тонны кокаина на 1 млрд грн, 17 кг психотропных веществ и 6,8 т прекурсоров

Сотрудники Госпогранслужбы за 9 месяцев 2020 обнаружили почти 379 кг наркотических средств, 17 кг психотропных веществ и более 6,8 тонны прекурсоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщет пресс-служба Госпогранслужбы.

Из обнаруженных почти 379 кг наркотических средств - 310 кг были задержаны при попытке перемещения в Украину.

Основную часть контрабанды составлял тяжелый наркотик - кокаин.

Также отмечается, что в этом году по сравнению с прошлым годом, выросли объемы выявленных наркотических лекарственных средств.

Наибольшие объемы наркотиков - 259 кг - было обнаружено на каналах морского сообщения, 47 кг - на границе с РФ, 43 кг - на границе с Польшей и 12 кг - на границе с Румынией.

"Если распределить наркотические средства, которые выявлялись в этом году, по видам то несомненное "первенство" - 264 кг - у кокаина, марихуаны и конопли обнаружили 85 кг, наркотических лекарственных средств - 25 кг. Кроме того, в меньших объемах оказывались героин, опий, гашиш и маковая соломка.

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Среди самых громких задержаний были значительные партии кокаина, который переправляли из Чили и Эквадора морским путем. Общая стоимость этого наркотика на черном рынке могла составить миллиард гривен.