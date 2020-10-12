Радуцкий о заявлении "слуги народа" Качуры по закупке российской вакцины: "Такие разговоры не несут ничего, кроме политического хайпа"
Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий прокомментировал заявление своего коллеги по фракции Александра Качуры о том, что Украина могла бы обратить внимание на российскую вакцину от коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Нужно обращать внимание на вакцину, которая есть в массовом производстве, прошла сертификацию и признана сертификационными органами в странах с жесткой сертификационной политикой. Россия не относится к таким странам, к ним относятся США, Европейский Союз, Япония, Швейцария. Если мы будем видеть, что в мире появилась вакцина, которая признана именно такими странами, тогда об этом можно думать серьезно. Но пока не существует вакцины, которая прошла третью стадию испытаний. А сейчас такие разговоры не несут ничего, кроме политического хайпа", - сказал Радуцкий.
Нардеп добавил, что Украина вступила в Вакцинный альянс и будет в первую очередь вместе с другими странами организации обеспечена вакциной. Но прогнозов, что вакцина будет создана в этом году, нет ни от одной компании.
Напомним, ранее "слуга народа" Александр Качура заявил, что если российская вакцина от коронавируса будет эффективна, то Украина будет договариваться о ее закупке.
Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила опровергла заявление Качуры.
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деребана"освоения" фондов" (с) зеЛох-42
Что-то уж слишком много подобного прокремлядского хайпа появилось с приходом зевлады..
Это уже и не случайность, а полная закономерность.
Хоча як не розумію... дуже, дуже добре розумую чому..
Пора сворачивать, этот "депутатский" балаган.