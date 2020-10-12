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Новости Коронавирус и карантин
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Радуцкий о заявлении "слуги народа" Качуры по закупке российской вакцины: "Такие разговоры не несут ничего, кроме политического хайпа"

Радуцкий о заявлении

Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий прокомментировал заявление своего коллеги по фракции Александра Качуры о том, что Украина могла бы обратить внимание на российскую вакцину от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Нужно обращать внимание на вакцину, которая есть в массовом производстве, прошла сертификацию и признана сертификационными органами в странах с жесткой сертификационной политикой. Россия не относится к таким странам, к ним относятся США, Европейский Союз, Япония, Швейцария. Если мы будем видеть, что в мире появилась вакцина, которая признана именно такими странами, тогда об этом можно думать серьезно. Но пока не существует вакцины, которая прошла третью стадию испытаний. А сейчас такие разговоры не несут ничего, кроме политического хайпа", - сказал Радуцкий.

Нардеп добавил, что Украина вступила в Вакцинный альянс и будет в первую очередь вместе с другими странами организации обеспечена вакциной. Но прогнозов, что вакцина будет создана в этом году, нет ни от одной компании.

Напомним, ранее "слуга народа" Александр Качура заявил, что если российская вакцина от коронавируса будет эффективна, то Украина будет договариваться о ее закупке.

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила опровергла заявление Качуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Качура подает в суд на коллегу по фракции Богуцкую из-за ее слов о "тупом ботинке"

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) россия (96442) Радуцкий Михаил (288) Качура Александр (170) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Я не знаю на що має звернути увагу Україна, але в упор не розумію, чому СБУ досі на цих підерастів увагу не звертає...
Хоча як не розумію... дуже, дуже добре розумую чому..
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12.10.2020 14:15 Ответить
+2
а ґереґа уже побежал "Мрію" на парашу мылить и полки в эпицентре освобождать. ))
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12.10.2020 14:01 Ответить
+2
Не свисти. Почитав що люди пишуть про це і відразу виліз відмазуватись.
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12.10.2020 14:02 Ответить
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Закупка???
Стройте дороги, уроды!
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12.10.2020 13:58 Ответить
а кто говорил о строительстве?)) шмаркля откровеничал о "скорости освоения денег из фондов".. а про строительство там ничего не было)
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12.10.2020 14:04 Ответить
Как ни странно, но в ЕС и строят дороги, и разрабатывают вакцину одновременно.
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12.10.2020 14:16 Ответить
В странах ЕС 2 раза кучму не выбирали = им есть на что..
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12.10.2020 15:07 Ответить
Один кучма виноват? Чем тогда последующие занимались?
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12.10.2020 15:32 Ответить
кучма - простой уголовник. Украину он превратил в уголовную малину, но виноват не он, виноваты дебилы, избравшие его 2 раза, уровень нищеты - плата им и их заложникам за это.
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12.10.2020 16:21 Ответить
а ґереґа уже побежал "Мрію" на парашу мылить и полки в эпицентре освобождать. ))
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12.10.2020 14:01 Ответить
Не свисти. Почитав що люди пишуть про це і відразу виліз відмазуватись.
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12.10.2020 14:02 Ответить
качура всего лишь повторяет слова вовки-шмаркли о "мы немедленно закупим вакцину там где она появится" и "меня не волнует качество, главное скорость деребана "освоения" фондов" (с) зеЛох-42
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12.10.2020 14:03 Ответить
Но всё-таки зеленожопые хитрецы проверили реакцию украинцев на такой вариант событий.
Что-то уж слишком много подобного прокремлядского хайпа появилось с приходом зевлады..
Это уже и не случайность, а полная закономерность.
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12.10.2020 14:03 Ответить
Російської "вакцини" треба брати в лапки. А по суті - два ішака, один ляпнув, другий засудив - зебіли в екстазі.
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12.10.2020 14:03 Ответить
У зеленых все хайпанутые,включая их лидера.
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12.10.2020 14:06 Ответить
Радуцкий и Качура из одного гнезда птенцы!
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12.10.2020 14:09 Ответить
Понятно, Радуцкому ещё не занесли " плюшек,пирогов",ну у Радуцкого аппетит не маленький.
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12.10.2020 14:11 Ответить
Закупити 10 000 доз тієї вакцини. Примусово поголовно вакцинувати всіх депутатів парламенту, обласних, районних, та місцевих рад від ОПЗЖ, "Нашого краю", та партії Коломойського-Палиці. А також губернаторів від цих партій. Додатково закупити необхідну кількість вакцини для примусової поголовної вакцинації членів сімей цих депутатів та губернаторів.
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12.10.2020 14:13 Ответить
Я не знаю на що має звернути увагу Україна, але в упор не розумію, чому СБУ досі на цих підерастів увагу не звертає...
Хоча як не розумію... дуже, дуже добре розумую чому..
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12.10.2020 14:15 Ответить
цікаво, а чим 73% дебілів перед виборами попередніми привили?
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12.10.2020 14:16 Ответить
Вакциною від самостійного мислення. Вакцина розповсюджувалась через ТВ та соцмережі.
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12.10.2020 14:55 Ответить
Не надо плевать в колодец- может придется напиться
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12.10.2020 14:17 Ответить
А если потребовать откат? Это уже не хайп и не "не несет ничего", это почти как маски в Китай толкнуть в разгар эпидемии.
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12.10.2020 14:24 Ответить
Не треба недооцінювати зелених скоморохів. Вони добре прикриваються фіглярами, щоб не маячило їхнє мордорське нутро.
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12.10.2020 14:25 Ответить
Да хтож буде вакцинуватися від країни агресора, вакцина може бути зброєю, це найбільша маячня, на яку не слід навіть звертати уваги.
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12.10.2020 14:25 Ответить
Откуда взялся качура, может с луны упал, таких тупых совков подбирает в свою команду вовчик, это его ближайшее окружение.
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12.10.2020 14:25 Ответить
В чьих интересах, этот самый "хайп"? Да неужели не понятно, шо эта курва на кремль шпилит? Пока народ на фронте рогом упирается, в Верховной Раде кивы члены дрочат, анальных проституток заказывают, воду в Крым дают и вакцины рассейские закупают.
Пора сворачивать, этот "депутатский" балаган.
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12.10.2020 14:30 Ответить
Предлагаю РФ начать испытания вакцины в Л/ДНР.
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12.10.2020 16:11 Ответить
 
 