Зеленский выполнил 8 обещаний из 43, данных на пресс-марафоне год назад, 4 - провалены, остальные - в процессе реализации, - "Слово и дело"

Год назад, 10 октября 2019-го, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон.

На пресс-марафоне, по подсчетам "Слово и дело", Владимир Зеленский дал 43 обещания. Спустя год выполнены 8 обещаний, 4 – провалены, остальные находятся на разных этапах реализации, передает Цензор.НЕТ.

Во время пресс-марафона Зеленский несколько раз говорил, что вопрос возвращения Крыма Украине нужно обсуждать в Нормандском формате. По его мнению, за пять лет эта тема стала неприоритетной на переговорах. "В Нормандии я буду поднимать этот вопрос", – заверил президент, но обещание не выполнил.

Встреча "нормандской четверки", первая за несколько лет и первая для Зеленского, состоялась 9 декабря прошлого года. Однако на переговорах для обсуждения Крыма, по словам президента, не хватило времени.

Что касается Крыма, то Зеленский еще обещал не восстанавливать подачу воды на аннексированный полуостров через Северо-Крымский канал. Сейчас речь о поставках воды не идет, все высокопоставленные чиновники подтвердили, что это возможно только после деоккупации территории.

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Ближе к концу пресс-марафона зашла речь об акциях протестов физических лиц-предпринимателей. Президент удивился, что к митингующим никто не вышел и пообещал журналисту получасовую встречу с представителями ФЛП до подписания законопроектов №1073 и №1053 – это законопроекты относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Законопроекты №1073 и №1053 президент подписал спустя неделю после пресс-марафона. Как потом сообщили в ОПУ, делегацию митингующих ФЛП на встречу не приглашали. То есть обещание провалено.

Зеленский много говорил о легализации игорного бизнеса, напомним, сейчас соответствующий закон уже принят. На пресс-марафоне президент заверил, что лицензию на открытие казино в пятизвездочных отелях будут продавать на конкурсах "очень дорого".

Однако в тексте принятого закона нет термина "конкурс", но есть определение термина "лицензия". В законе говорится, что инвестиционная лицензия на деятельность по организации и проведению азартных игр казино выдается уполномоченным органом, при условии строительства заявителем пятизвездочного отеля. Право на получение лицензии для открытия казино в пятизвездочных отелях основано на соответствии требованиям, а не на соревновании соискателей лицензии, то есть не на конкурсном отборе. Поэтому обещание не выполнено. В то же время, лицензии на выпуск и проведение лотерей выдаются по результатам конкурса.

По игорному бизнесу у Зеленского было еще одно обещание – в рамках легализации казино в пятизвездочных отелях ввести квоты на инвестиционные лицензии для каждого города. Оно пока в процессе выполнения.

В октябре президент был оптимистом и пообещал, что изменения по запуску рынка земли будут внесены в законодательство до 1 декабря 2019-го. Однако закон о рынке земли Рада приняла только 31 марта после рассмотрения нескольких тысяч правок. Рынок должен заработать с 1 июля 2021 года.

Еще одно обещание Зеленского, связанное с этой реформой, находится в процессе – первый этап рынка земли будет предусматривать покупку только украинцами. Закон предусматривает, что иностранцы смогут купить землю только если, это будет одобрено на всеукраинском референдуме. Если такой референдум не состоится и не внедрит продажу земли для иностранцев раньше или в срок с открытием рынка земли для украинцев, обещание будет выполнено.

Также Зеленский обещал провести деолигархизацию медиа. Обещание было выполнено в конце прошлого года: 27 декабря "слуги народа" внесли в парламент законопроект "О медиа". Закон еще не принят, значит обещание именно провести деолигархизацию СМИ пока в процессе выполнения.

Кроме того, на пресс-марафоне Зеленский пообещал, что в Раду будет внесен законопроект о предоставлении этническим украинцам "частичного гражданства". Президент зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства". Он предусматривает приобретение в упрощенном порядке гражданства Украины иностранцами, которые являются гражданами государств, граждане которых имеют право на представление присяги гражданина Украины. Эта процедура не предусматривает отказ от иностранного гражданства.

С пресс-марафона есть два выполненных инфраструктурных обязательства. Во-первых, Зеленский обещал инициировать ремонт Варваровского моста в Николаеве. Во-вторых, президент заверял, что аэропорт в Днепре начнут строить уже в 2020 году.

Зеленский выполнил обещание ввести кредитные льготы на жилье для ветеранов АТО и ООС.

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Обещание ввести экономический паспорт украинца было у Зеленского в предвыборной программе, на пресс-марафоне он уже пообещал подать в парламент соответствующий законопроект. Документ был внесен в Верховную раду 16 января, у него один автор – мажоритарщик от "Слуги народа" Дмитрий Костюк. После внесения законопроекта о его судьбе нет никаких новостей. Уже 10 месяцев он находится на рассмотрении в комитете. Пока надежды на то, что программное обещание президента будет выполнено, очень призрачны.

Когда во время общения с журналистами зашла речь о резиденции президента, Зеленский заявил: "Чтобы вы делали на моем месте? Я живу в квартире. Резиденцию продавать мы не будем, она останется. Я там не бываю".

В данный момент резиденции "Залесье" и "Синегора", комплекс "Пуща-Водица", государственная дача в Конча-Заспе подчинены Государственному управлению делами. Продавать их не собираются.

Контролировать ситуацию с государственной дачей Зеленский сейчас может лично: как стало известно в начале июля, президент продал свой дом и земельный участок в селе Иванковичи (Киевская область) и теперь временно живет в Конча-Заспе. Но обещал оттуда съехать.

Владимир Зеленский заявлял, что если существующие форматы переговоров по Донбассу не позволят решить проблему, то они будут изменены. На данный момент все остается как есть, хотя и продвижений в переговорах нет.

Кроме того, в ходе пресс-марафона Зеленский пообещал, что "формулу Штайнмайера" имплементируют только в закон об особом статусе Донбасса. Пока формула нигде не упоминается.

В вопросе ПриватБанка Зеленский заверил, что будет защищать исключительно интересы государства и пообещал, что банк не вернется в частную собственность, то есть к Игорю Коломойскому. Чтобы не допустить возвращение ПриватБанка Коломойскому, парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Он сделал невозможным отмену решения о национализации или ликвидации банка, а также возвращение несправедливой компенсации из бюджета их предыдущим владельцам.

Зеленский заверил, что уволит кого-либо из своей команды, если кто-то нарушит закон. Одно увольнение уже было: правоохранители задержали главу Кировоградской обладминистрации Андрея Балоня на вымогательстве денег. Балоня практически сразу уволили. Также год назад Зеленский пообещал, что Валерия Хорошковского не назначат на какую-либо должность. По словам уже бывшего руководителя ОПУ Андрея Богдана, Хорошковский консультирует Государственную таможенную службу бесплатно. Никаких официальных должностей у него нет.

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На пресс-марафоне прозвучали и другие интересные обещания, но они пока в процессе выполнения. В частности, Зеленский заверил, что курс доллара в Украине не вырастет до 100 гривен. За год доллар уже вырос на 4 гривнb, но такой катастрофической ситуации не ожидается.

Зеленский обещал обновить Трудовой кодекс и заверил, что там не будет пункта об увольнении женщин в декрете.

По крайней мере пока, как и обещал президент, государственная поддержка для паралимпийцев сохраняется.

Не обошлось и без обещания по тарифам: Зеленский гарантировал снижение тарифов на коммунальные услуги, чтобы потребители не тратили на это большую часть доходов. "Человек никогда не будет платить 50, 70, или 80 процентов за коммуналку от своего дохода, или от дохода семьи. Это я могу гарантировать", – заявил президент.

В конце прошлого года Кабмин принял решение, позволяющее уменьшить сумму в платежке за теплоснабжение. На отопительный сезон 2020-2021 годов Зеленский обещал уменьшить тарифы почти вполовину. Для этого, по его словам, нашли "интересное решение". Посмотрим, как оно будет.

Кроме того, в процессе выполнения остаются обещания Зеленского ввести льготное налогообложение для некоторых отраслей, привлечь к ответственности полицейских, применивших силу к участникам блокады угля в Сосновке Львовской области, инициировать утверждение большого государственного герба и флага.