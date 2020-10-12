Поссорить Украину и Польшу мечтают многие наши недруги: не дождетесь, - Зеленский

Украина и Польша подписали совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды. Оно фиксирует согласованные позиции и приоритеты стратегического партнерства и укрепления сотрудничества.

Также был подписан договор о неразглашении потенциальным покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации между Фондом государственного имущества Украины и польской компанией. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Президент Украины отметил, что обсудил с польским президентом ситуацию на Донбассе.

"Рад, что наши взгляды с господином президентом относительно путей завершения войны совпадают. Я очень ценю четкую позицию относительно суверенитета и территориальной целостности Украины, а также понимание, что международное давление и санкции должны продолжаться до полной деоккупации территории Украины, включая Крым", - отметил он.

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Зеленский добавил, что во Вроцлаве в следующем году заработает новое украинское консульство.

"В целом мы с господином Дудой убеждены, что Украина и Польша не могут сосуществовать иначе, как в согласии, мире и взаимном уважении. Должны всегда помнить, что поссорить Украину и Польшу мечтают многие наши недруги. Мы можем сказать только одно - не дождетесь", - заявил украинский президент.

Дуда добавил, что подписанная совместная декларация касается экономических, политических вопросов, вопросов безопасности, а также исторических вопросов.

"Буду верить, что это все будет вести наши народы к углублению добрососедских отношений ... Прежде всего это вопрос безопасности, которому мы посвятили много времени", - отметил Дуда.