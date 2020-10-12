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Поссорить Украину и Польшу мечтают многие наши недруги: не дождетесь, - Зеленский

Поссорить Украину и Польшу мечтают многие наши недруги: не дождетесь, - Зеленский

Украина и Польша подписали совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды. Оно фиксирует согласованные позиции и приоритеты стратегического партнерства и укрепления сотрудничества.

Также был подписан договор о неразглашении потенциальным покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации между Фондом государственного имущества Украины и польской компанией. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Президент Украины отметил, что обсудил с польским президентом ситуацию на Донбассе.

"Рад, что наши взгляды с господином президентом относительно путей завершения войны совпадают. Я очень ценю четкую позицию относительно суверенитета и территориальной целостности Украины, а также понимание, что международное давление и санкции должны продолжаться до полной деоккупации территории Украины, включая Крым", - отметил он.

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Зеленский добавил, что во Вроцлаве в следующем году заработает новое украинское консульство.

"В целом мы с господином Дудой убеждены, что Украина и Польша не могут сосуществовать иначе, как в согласии, мире и взаимном уважении. Должны всегда помнить, что поссорить Украину и Польшу мечтают многие наши недруги. Мы можем сказать только одно - не дождетесь", - заявил украинский президент.

Дуда добавил, что подписанная совместная декларация касается экономических, политических вопросов, вопросов безопасности, а также исторических вопросов.

"Буду верить, что это все будет вести наши народы к углублению добрососедских отношений ... Прежде всего это вопрос безопасности, которому мы посвятили много времени", - отметил Дуда.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Польша (8541) Дуда Анджей (777)


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Топ комментарии
+2
Все мечтают , все те кто в теме, заработать денег, а ссорить или мирить всем наплевать!!!! Бабло и власть- без власти не сохранить бабло, без бабла не будет власти!!!
Путин убийца- и никто с ним ничего сделать не может!!! Он не мечтает - он убивает!!!!Где хочет и кого хочет!!!
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12.10.2020 14:32 Ответить
+2
"Не дождетесь, я сделаю это сам, ляпнув какую-нибудь дичь в очередной раз."
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12.10.2020 14:34 Ответить
+2
Посварити Україну і Польщу мріють багато наших недругів: не дочекаєтеся, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9427
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12.10.2020 14:49 Ответить
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Все мечтают , все те кто в теме, заработать денег, а ссорить или мирить всем наплевать!!!! Бабло и власть- без власти не сохранить бабло, без бабла не будет власти!!!
Путин убийца- и никто с ним ничего сделать не может!!! Он не мечтает - он убивает!!!!Где хочет и кого хочет!!!
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12.10.2020 14:32 Ответить
Э-э-э-э... Тарапиться не нада... Помнишь "Кавказскую пленницу"? Это все сучье - одного поля ягоды, тока болеют за разные команды. Тут ты прав: их "Родина" - деньги и еще раз деньги.
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12.10.2020 14:37 Ответить
"Не дождетесь, я сделаю это сам, ляпнув какую-нибудь дичь в очередной раз."
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12.10.2020 14:34 Ответить
С каких это пор депутат президентской партии Дубинский стал для Зеленского недругом ?
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12.10.2020 14:46 Ответить
польша сегодня, это пример того где могла бы быть Украина сейчас, если бы "великий переговорщик" кравчук, предал в своё время компартию, попересажал на колья оголтелых комми с ***********, послал парашу в жопу и взял для страны реальный европейский путь развития. в то время запад бы даже озабоченность по этому поводу не выразил. его политики ещё были не куплены ****** и все там знали, кто есть корень зла в постсовке.
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12.10.2020 14:36 Ответить
ага, перший би бовтався на гілляці
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12.10.2020 14:50 Ответить
Україна і Польща це є слов*янськи держави, хоч із складними, але зараз дружніми стосунками, а посварити їх намагаються чужинці мокші, які до слов*ян не мають жодного відношення.
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12.10.2020 14:39 Ответить
а єврей тут до чого?
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12.10.2020 14:43 Ответить
Але ж він меньш гірший, ніж кацапський запроданець хоч і українець Мертвечук.
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12.10.2020 14:53 Ответить
Посварити Україну і Польщу мріють багато наших недругів: не дочекаєтеся, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5923
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12.10.2020 14:55 Ответить
і "менш гірший")))за рабіновича, бойка, коломойшу та інших євреїв
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12.10.2020 17:31 Ответить
Сомневаюсь я, однако... ...а сомнение, есть мать мучения и отец огорчения...
Кацапы одномоментно ухайдокали всё польское руководство -- безнаказанно -- вот Зеля и суетится... -- у сраки глаза велики...*)
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12.10.2020 14:45 Ответить
Это кекие-такие многие наши недруги? Назови, пожалуйста,по именам.
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12.10.2020 14:47 Ответить
Посварити Україну і Польщу мріють багато наших недругів: не дочекаєтеся, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9427
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12.10.2020 14:49 Ответить
а хто сказав, що це він вигадав?
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12.10.2020 15:00 Ответить
Поляки сами с кем угодно поссорятся.
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12.10.2020 15:00 Ответить
Сказав "многие недруги", как-то застеснялся, а точнее зассал сказать о ГЛАВНОМ ВРАГЕ и Украины и Польши - Х@йлостане и его царе ***** обнуленном.
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12.10.2020 15:01 Ответить
"та сторона", кароче
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12.10.2020 15:04 Ответить
Сьогодні відбувається бенєфіс Зебені ! 🤣
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12.10.2020 15:04 Ответить
 
 