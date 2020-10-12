Боец 128-й бригады Александр Фарина, раненный в апреле и перенесший более 20 операций, умер в госпитале
В Киевском военном госпитале 11 октября умер 26-летний военный из Хмельницкой области Александр Фарина. Он был тяжело ранен в апреле 2020 в зоне боевых действий на Донбассе, в госпитале перенес более 20 операций.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на координатора центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Натальи Дзекар, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, Александр Фарина служил в 8 полку спецназа, впоследствии перешел на контрактную службу в 128 отдельную горно-штурмовую бригаду.
Похоронят Александра в селе Кадиевка Ярмолинецкого района, о времени и дате сообщат позже.
Топ комментарии
+23 wake up-UA
показать весь комментарий12.10.2020 14:39 Ответить Ссылка
+19 Никита Ник
показать весь комментарий12.10.2020 14:41 Ответить Ссылка
+14 Amber
показать весь комментарий12.10.2020 14:43 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
для зелемойского - нет войны и жертв рашистских оккупантов, у него все хорошо..
...
😪😪😪