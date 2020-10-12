Боец 128-й бригады Александр Фарина, раненный в апреле и перенесший более 20 операций, умер в госпитале

В Киевском военном госпитале 11 октября умер 26-летний военный из Хмельницкой области Александр Фарина. Он был тяжело ранен в апреле 2020 в зоне боевых действий на Донбассе, в госпитале перенес более 20 операций.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на координатора центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Натальи Дзекар, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Александр Фарина служил в 8 полку спецназа, впоследствии перешел на контрактную службу в 128 отдельную горно-штурмовую бригаду.

Похоронят Александра в селе Кадиевка Ярмолинецкого района, о времени и дате сообщат позже.

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