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Боец 128-й бригады Александр Фарина, раненный в апреле и перенесший более 20 операций, умер в госпитале

Боец 128-й бригады Александр Фарина, раненный в апреле и перенесший более 20 операций, умер в госпитале

В Киевском военном госпитале 11 октября умер 26-летний военный из Хмельницкой области Александр Фарина. Он был тяжело ранен в апреле 2020 в зоне боевых действий на Донбассе, в госпитале перенес более 20 операций.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на координатора центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Натальи Дзекар, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Александр Фарина служил в 8 полку спецназа, впоследствии перешел на контрактную службу в 128 отдельную горно-штурмовую бригаду.

Похоронят Александра в селе Кадиевка Ярмолинецкого района, о времени и дате сообщат позже.

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смерть (9260) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+23
Боец 128-й бригады Александр Фарина, раненный в апреле и перенесший более 20 операций, умер в госпитале - Цензор.НЕТ 9895
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12.10.2020 14:39 Ответить
+19
Вечная Память..
для зелемойского - нет войны и жертв рашистских оккупантов, у него все хорошо..
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12.10.2020 14:41 Ответить
+14
Світла пам'ять Герою Украіни !!
😪😪😪
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12.10.2020 14:43 Ответить
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Боец 128-й бригады Александр Фарина, раненный в апреле и перенесший более 20 операций, умер в госпитале - Цензор.НЕТ 9895
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12.10.2020 14:39 Ответить
Вечная Память..
для зелемойского - нет войны и жертв рашистских оккупантов, у него все хорошо..
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12.10.2020 14:41 Ответить
Боец 128-й бригады Александр Фарина, раненный в апреле и перенесший более 20 операций, умер в госпитале - Цензор.НЕТ 1112

...
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12.10.2020 14:42 Ответить
Світла пам'ять Герою Украіни !!
😪😪😪
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12.10.2020 14:43 Ответить
RIP
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12.10.2020 15:07 Ответить
Поранений у квітні боєць 128-ї бригади Олександр Фарина, який переніс понад 20 операцій, помер у госпіталі - Цензор.НЕТ 4301
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12.10.2020 15:12 Ответить
Горе
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12.10.2020 15:19 Ответить
светлая память и земля пухом герою!!!
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12.10.2020 16:25 Ответить
Поранений у квітні боєць 128-ї бригади Олександр Фарина, який переніс понад 20 операцій, помер у госпіталі - Цензор.НЕТ 2556
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12.10.2020 18:40 Ответить
Царствия Небесного защитнику Украины Александру! Как же он намучился--20 операций за полгода...
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12.10.2020 22:34 Ответить
 
 