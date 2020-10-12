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Новости Коронавирус и карантин
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Украина вошла в группу лидеров в Европе по новым случаям COVID-19, растет показатель летальности, - ученые

Тенденция распространения COVID-19 в большинстве стран мира и в Украине продолжает ухудшаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные приводят ученые КПИ имени Игоря Сикорского.

В обнародованных результатах исследования особенностей всплеска пандемии Сovid-19 в начале осенне-зимнего периода идет речь о том, что тенденция распространения болезни в большинстве стран мира и в Украине продолжает ухудшаться. Характер роста количества больных в Украине изменился с линейного в мае - августе 2020 году на экспоненциальное в сентябре - октябре этого года. За последние несколько недель Украина вместе с Францией, Великобританией, Испанией, Россией, Польшей, Германией, Италией и Румынией вошла в группу лидеров среди стран Европы по количеству новых случаев заболевания. Показатель летальности в Украине держится на уровне 2.01-2.65% с тенденцией к росту.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро понедельника, 12 октября, зафиксированы 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

За сутки выздоровели 903 пациента, всего с начала пандемии - 114 410 человек. В течение минувших суток умерли 43 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 015 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 12 октября COVID-19 болеют 146 029 человек, что на 3 474 больше, чем сутками ранее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков назвал условия поставки Украине вакцины от COVID-19: Киев пока не просил и не говорил, что он хочет и, как он хочет

Отметим также, что с сегодняшнего дня в Украине действует новое эпидемическое зонирование: Киев - в "оранжевой" зоне, Сумы и Канев - в "красной".

исследование (567) карантин (16729) КПИ (48) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Заметьте, ни один персонаж, который утверждал, что вирус выдумки, не приходит теперь повысераться под подобными темами.
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12.10.2020 15:26 Ответить
+1
А яким боком вчені з КПІ до епідемії коронавірусу?
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12.10.2020 14:41 Ответить
+1
"Украина вошла в группу лидеров в Европе по новым случаям COVID-19"

"мы чемпионы мира по борьбе с ковид-19, вирус под личным контролем"(с)зеЛох-42
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12.10.2020 15:18 Ответить
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А яким боком вчені з КПІ до епідемії коронавірусу?
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12.10.2020 14:41 Ответить
Мабуть обробили існуючі статистичні данні.
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12.10.2020 14:49 Ответить
"Украина вошла в группу лидеров в Европе по новым случаям COVID-19"

"мы чемпионы мира по борьбе с ковид-19, вирус под личным контролем"(с)зеЛох-42
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12.10.2020 15:18 Ответить
Давайте поговорим.
От ДТП за год погибает в Украине порядка 3600 человек, примерно 10 в день. От ковида сейчас в день умирает 90-100. От всех видов рака порядка 250-260 в день умирает. Для онкологического больного подцепиь ковид практически приговор.
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12.10.2020 15:27 Ответить
про рептидоидов что думаешь?
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12.10.2020 15:43 Ответить
Правильно написать, что мы аутсайдеры в борьбе с вирусом и обеспечением населения и медицинских учреждений необходимыми медикаментами для диагностики, лечения и своевременного выявления вируса.
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12.10.2020 14:59 Ответить
Заметьте, ни один персонаж, который утверждал, что вирус выдумки, не приходит теперь повысераться под подобными темами.
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12.10.2020 15:26 Ответить
какая разница?
Зато где-то строят дороги. Но это не точно.
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12.10.2020 15:32 Ответить
Украина в хорошей компании. Идём дальше.
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12.10.2020 16:00 Ответить
Хто б сумнівався, драконівські заходи на початку, та повна відсутьнісь контролю за масочним режимом тепер, всьо, що треба знати про владу, ЗЕбіли *** ... майже (с)
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12.10.2020 16:44 Ответить
и никто ничего не делает и всем все по Х*
Пока из каждого подъезда каждый день не будут выносить гробы, до имбецилов не дойдет.
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12.10.2020 21:43 Ответить
 
 