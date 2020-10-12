Украина вошла в группу лидеров в Европе по новым случаям COVID-19, растет показатель летальности, - ученые
Тенденция распространения COVID-19 в большинстве стран мира и в Украине продолжает ухудшаться.
Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные приводят ученые КПИ имени Игоря Сикорского.
В обнародованных результатах исследования особенностей всплеска пандемии Сovid-19 в начале осенне-зимнего периода идет речь о том, что тенденция распространения болезни в большинстве стран мира и в Украине продолжает ухудшаться. Характер роста количества больных в Украине изменился с линейного в мае - августе 2020 году на экспоненциальное в сентябре - октябре этого года. За последние несколько недель Украина вместе с Францией, Великобританией, Испанией, Россией, Польшей, Германией, Италией и Румынией вошла в группу лидеров среди стран Европы по количеству новых случаев заболевания. Показатель летальности в Украине держится на уровне 2.01-2.65% с тенденцией к росту.
Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро понедельника, 12 октября, зафиксированы 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.
За сутки выздоровели 903 пациента, всего с начала пандемии - 114 410 человек. В течение минувших суток умерли 43 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 015 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 12 октября COVID-19 болеют 146 029 человек, что на 3 474 больше, чем сутками ранее.
Отметим также, что с сегодняшнего дня в Украине действует новое эпидемическое зонирование: Киев - в "оранжевой" зоне, Сумы и Канев - в "красной".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"мы чемпионы мира по борьбе с ковид-19, вирус под личным контролем"(с)зеЛох-42
От ДТП за год погибает в Украине порядка 3600 человек, примерно 10 в день. От ковида сейчас в день умирает 90-100. От всех видов рака порядка 250-260 в день умирает. Для онкологического больного подцепиь ковид практически приговор.
Зато где-то строят дороги. Но это не точно.
Пока из каждого подъезда каждый день не будут выносить гробы, до имбецилов не дойдет.