Украина вошла в группу лидеров в Европе по новым случаям COVID-19, растет показатель летальности, - ученые

Тенденция распространения COVID-19 в большинстве стран мира и в Украине продолжает ухудшаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные приводят ученые КПИ имени Игоря Сикорского.

В обнародованных результатах исследования особенностей всплеска пандемии Сovid-19 в начале осенне-зимнего периода идет речь о том, что тенденция распространения болезни в большинстве стран мира и в Украине продолжает ухудшаться. Характер роста количества больных в Украине изменился с линейного в мае - августе 2020 году на экспоненциальное в сентябре - октябре этого года. За последние несколько недель Украина вместе с Францией, Великобританией, Испанией, Россией, Польшей, Германией, Италией и Румынией вошла в группу лидеров среди стран Европы по количеству новых случаев заболевания. Показатель летальности в Украине держится на уровне 2.01-2.65% с тенденцией к росту.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро понедельника, 12 октября, зафиксированы 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

За сутки выздоровели 903 пациента, всего с начала пандемии - 114 410 человек. В течение минувших суток умерли 43 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 015 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 12 октября COVID-19 болеют 146 029 человек, что на 3 474 больше, чем сутками ранее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков назвал условия поставки Украине вакцины от COVID-19: Киев пока не просил и не говорил, что он хочет и, как он хочет

Отметим также, что с сегодняшнего дня в Украине действует новое эпидемическое зонирование: Киев - в "оранжевой" зоне, Сумы и Канев - в "красной".