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Новости Правосудие
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Суд обязал Аласанию подписать проект застройки на территории "Суспільного": теперь его вызывают на допрос из-за невыполнения данного решения

Суд обязал Аласанию подписать проект застройки на территории

В Украине существуют и действуют пол дюжины "силовых" структур. Каждая из них имеет свою сферу влияния. И любое предприятие должно зайти "под крышу" одной из них. А если нет, они, вместе или по отдельности, "по закону" быстро доведут тебя до цугундера.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава правления НОТУ Зураб Аласания, передает Цензор.НЕТ.

"Есть такая поговорка, что претендует на народную мудрость: "Не знаешь, как поступать - поступай по закону".

А у меня вопросик.

На свежем примере: есть вызов на допрос в Национальную Полицию (пока в качестве свидетеля) по поводу невыполнения решения суда.

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А решение было (не смейтесь, пожалуйста, потому что мне не смешно): "подписать проект застройки" (многоэтажный жилищно-офисный центр) на территории "Суспільного".

Эта комбинация застройщика тянется с 2002 года. Место для них сладкое, в центре. И за эти годы ято они только не делали, вместе с бывшими руководителями телерадиокомпании, чтобы начать строительство. Вот, получили через суд и Исполнительную службу.

Представьте, я подписываю "проект застройки". То есть, выполняю решения суда (поступаю именно "по закону"). Тогда я сейчас писал бы уже не о "допросе свидетеля", а о "допросе подозреваемого". Не Национальной полицией, а Генеральной прокуратурой, например.

Так я что хочу сказать. В Украине существуют и действуют пол дюжины "силовых" структур (это только заметных) Генеральная Прокуратура, ГБР, СБУ, Национальная полиция, ДАСУ, ГНСУ etc.

Каждая из них имеет свою сферу влияния. И любое предприятие должно зайти "под крышу" одной из них и ... "делиться своими бедами" с ней (ну да, ну да, вы правильно поняли).

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Тогда она будет предоставлять и защиту перед другими. А если нет - ну, тогда не жалуйся на судьбу, они, вместе или по отдельности, "по закону" быстро доведут тебя до цугундера.

Так я и не жалуюсь. Я просто констатирую: действие народных мудрости на территории Украины отменены. По крайней мере, выборочно.

PS - подозреваю, что и физические законы здесь у нас действуют не в полном объеме, поэтому будьте осторожны". -рассказал Аласания.

Суд обязал Аласанию подписать проект застройки на территории Суспільного: теперь его вызывают на допрос из-за невыполнения данного решения 01
Суд обязал Аласанию подписать проект застройки на территории Суспільного: теперь его вызывают на допрос из-за невыполнения данного решения 02

Автор: 

допрос (1373) Нацполиция (16607) юстиция (758) Аласания Зураб (131)


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Территория кабы - еврейское кладбище.
Там уже понастроено при совдепии - институт журналистики (высшая школа КПСС), телецентр, спорткомплекс и подземный ход от дачи Хрущева аж до Телиги.
А совсем недавно - жилкомплекс.
Хотят ещё?
Место хорошее?
На кладбище?
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12.10.2020 14:56 Ответить
Ну єврейське кладовище не прямо там, а трохи углиб - за телецентром... А там і Бабин Яр уже... А інститут журналістики/ВПШ побудували не на місці кладовища, а на місці мічурінських садів, де виводили нові сорти фруктів. Покійна сусідка там працювала, так розповідала, що під будівництво партійної школи буквально за пару днів вирізали всі плодові дерева рідкісних сортів...
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12.10.2020 15:07 Ответить
Слушай, село!
Я там родился и вырос, интересовался вопросом и многое видел даже своим глазами .
Никаких садов там никогда не было.
Кладбища по левой стороне были християнские от улицы Якира и аж до Телиги. См. старое Лукьяновское кладбище - не сохранилось, там построили квирту и мотозавод.
С левой стороны Мельникова от Пугачева и до Телигы было еврейское и мусульманское кладбища.
Двухэтажное здание рядом со спорткомплексом - это его контора, за зелёным забором - мусульманское кладбище
Областная больница на Пугачева - бывшая еврейская больница, от нее и начиналось кладбище.
Когда строили телецентр, бульдозерами сгребали надгробные плиты и оградки, а некоторые перенесли на куреневское кладбище уцелевшие родственники.
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12.10.2020 16:01 Ответить
Я теж народився і виріс недалеко звідти - на КПІ... Конкретно на місці кімо/впш були сади (може їх і розбили на місці кладовища, але в 70-х сади ще були!)
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12.10.2020 16:15 Ответить
Может Хрущев приказал посадить пару рядов яблонь по Пугачева, что бы ему еврейские плиты не давили на мозг.
Есть фото 1941 года - кирпичный забор, типа, как на военном кладбище напротив - от самой Пугачева и до горизонта. Вдали виднеется кладбищенская контора.
Как Хрущев переехал в москву, по пугачева проложили железную дорогу под окнами больницы и до кабельного завода.
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12.10.2020 16:53 Ответить
Так дача Хрущова трохи далі була - де роддом і парк Котляревського... Старі будиночки на території роддому + центр по роботі з жінками в парку Котляревського - це частини його дачі. А ще в роддомі там озера, мостики і тд (але все це валиться зараз).
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12.10.2020 17:05 Ответить
 
 