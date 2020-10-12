Суд обязал Аласанию подписать проект застройки на территории "Суспільного": теперь его вызывают на допрос из-за невыполнения данного решения
В Украине существуют и действуют пол дюжины "силовых" структур. Каждая из них имеет свою сферу влияния. И любое предприятие должно зайти "под крышу" одной из них. А если нет, они, вместе или по отдельности, "по закону" быстро доведут тебя до цугундера.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава правления НОТУ Зураб Аласания, передает Цензор.НЕТ.
"Есть такая поговорка, что претендует на народную мудрость: "Не знаешь, как поступать - поступай по закону".
А у меня вопросик.
На свежем примере: есть вызов на допрос в Национальную Полицию (пока в качестве свидетеля) по поводу невыполнения решения суда.
А решение было (не смейтесь, пожалуйста, потому что мне не смешно): "подписать проект застройки" (многоэтажный жилищно-офисный центр) на территории "Суспільного".
Эта комбинация застройщика тянется с 2002 года. Место для них сладкое, в центре. И за эти годы ято они только не делали, вместе с бывшими руководителями телерадиокомпании, чтобы начать строительство. Вот, получили через суд и Исполнительную службу.
Представьте, я подписываю "проект застройки". То есть, выполняю решения суда (поступаю именно "по закону"). Тогда я сейчас писал бы уже не о "допросе свидетеля", а о "допросе подозреваемого". Не Национальной полицией, а Генеральной прокуратурой, например.
Так я что хочу сказать. В Украине существуют и действуют пол дюжины "силовых" структур (это только заметных) Генеральная Прокуратура, ГБР, СБУ, Национальная полиция, ДАСУ, ГНСУ etc.
Каждая из них имеет свою сферу влияния. И любое предприятие должно зайти "под крышу" одной из них и ... "делиться своими бедами" с ней (ну да, ну да, вы правильно поняли).
Тогда она будет предоставлять и защиту перед другими. А если нет - ну, тогда не жалуйся на судьбу, они, вместе или по отдельности, "по закону" быстро доведут тебя до цугундера.
Так я и не жалуюсь. Я просто констатирую: действие народных мудрости на территории Украины отменены. По крайней мере, выборочно.
PS - подозреваю, что и физические законы здесь у нас действуют не в полном объеме, поэтому будьте осторожны". -рассказал Аласания.
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Там уже понастроено при совдепии - институт журналистики (высшая школа КПСС), телецентр, спорткомплекс и подземный ход от дачи Хрущева аж до Телиги.
А совсем недавно - жилкомплекс.
Хотят ещё?
Место хорошее?
На кладбище?
Я там родился и вырос, интересовался вопросом и многое видел даже своим глазами .
Никаких садов там никогда не было.
Кладбища по левой стороне были християнские от улицы Якира и аж до Телиги. См. старое Лукьяновское кладбище - не сохранилось, там построили квирту и мотозавод.
С левой стороны Мельникова от Пугачева и до Телигы было еврейское и мусульманское кладбища.
Двухэтажное здание рядом со спорткомплексом - это его контора, за зелёным забором - мусульманское кладбище
Областная больница на Пугачева - бывшая еврейская больница, от нее и начиналось кладбище.
Когда строили телецентр, бульдозерами сгребали надгробные плиты и оградки, а некоторые перенесли на куреневское кладбище уцелевшие родственники.
Есть фото 1941 года - кирпичный забор, типа, как на военном кладбище напротив - от самой Пугачева и до горизонта. Вдали виднеется кладбищенская контора.
Как Хрущев переехал в москву, по пугачева проложили железную дорогу под окнами больницы и до кабельного завода.