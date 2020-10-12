Суд обязал Аласанию подписать проект застройки на территории "Суспільного": теперь его вызывают на допрос из-за невыполнения данного решения

В Украине существуют и действуют пол дюжины "силовых" структур. Каждая из них имеет свою сферу влияния. И любое предприятие должно зайти "под крышу" одной из них. А если нет, они, вместе или по отдельности, "по закону" быстро доведут тебя до цугундера.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава правления НОТУ Зураб Аласания, передает Цензор.НЕТ.

"Есть такая поговорка, что претендует на народную мудрость: "Не знаешь, как поступать - поступай по закону".

А у меня вопросик.

На свежем примере: есть вызов на допрос в Национальную Полицию (пока в качестве свидетеля) по поводу невыполнения решения суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 12-летнего Максима Ткачука не взяли на детское "Евровидение" из-за участия в российском конкурсе

А решение было (не смейтесь, пожалуйста, потому что мне не смешно): "подписать проект застройки" (многоэтажный жилищно-офисный центр) на территории "Суспільного".

Эта комбинация застройщика тянется с 2002 года. Место для них сладкое, в центре. И за эти годы ято они только не делали, вместе с бывшими руководителями телерадиокомпании, чтобы начать строительство. Вот, получили через суд и Исполнительную службу.

Представьте, я подписываю "проект застройки". То есть, выполняю решения суда (поступаю именно "по закону"). Тогда я сейчас писал бы уже не о "допросе свидетеля", а о "допросе подозреваемого". Не Национальной полицией, а Генеральной прокуратурой, например.

Так я что хочу сказать. В Украине существуют и действуют пол дюжины "силовых" структур (это только заметных) Генеральная Прокуратура, ГБР, СБУ, Национальная полиция, ДАСУ, ГНСУ etc.

Каждая из них имеет свою сферу влияния. И любое предприятие должно зайти "под крышу" одной из них и ... "делиться своими бедами" с ней (ну да, ну да, вы правильно поняли).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Они п#здят деньги американские", - следователь ГБР Корецкий докладывает Трубе о НОТУ. АУДИО

Тогда она будет предоставлять и защиту перед другими. А если нет - ну, тогда не жалуйся на судьбу, они, вместе или по отдельности, "по закону" быстро доведут тебя до цугундера.

Так я и не жалуюсь. Я просто констатирую: действие народных мудрости на территории Украины отменены. По крайней мере, выборочно.

PS - подозреваю, что и физические законы здесь у нас действуют не в полном объеме, поэтому будьте осторожны". -рассказал Аласания.



