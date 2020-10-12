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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидситуация в Украине стремительно ухудшается: ученые прогнозируют до 7 800 новых случаев в день

Эпидситуация в Украине стремительно ухудшается: ученые прогнозируют до 7 800 новых случаев в день

В ближайшее время суточный прирост больных коронавирусом в Украине может достичь цифры в 7800 человек. Такая эпидемиологическая ситуация станет сверхтяжелой для системы здравоохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные приводят ученые КПИ имени Игоря Сикорского.

Согласно обнародованным результатам исследования особенностей всплеска пандемии Сovid-19 в начале осенне-зимнего периода количество новых выявленных больных может достичь цифры в 7800 человек в сутки.

"Выполненное прогнозное моделирование с использованием метода сходства в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN) показывает, что на временном отрезке (11.10.20-23.10.20) количество новых выявленных больных может колебаться в диапазоне 4500-7800 человек в сутки.

Ситуация может стать сверхтяжелой для медицинской системы страны. Загруженность кроватей подтвержденными больными приближается к 40%, а если брать во внимание подозрительные и не подтвержденные случаи, этот показатель достигает почти 60%, что может привести к ее существенной перегрузке и невозможности полностью выполнять возложенные на нее функции", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что учебный год в Украине продолжается больше месяца. В учебных заведениях областей, попавших в конце августа в красную эпидемическую зону, занятия начались с 14 сентября. За это время в два-три раза выросла интенсивность коммуникаций примерно для 12-15 миллионов человек: школьников, студентов, учителей, преподавателей, членов их семей, что, безусловно, повлияло на текущий всплеск пандемии. Министерство здравоохранения Украины представило список противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования, в частности, рекомендуя им временно перейти на дистанционную форму обучения.

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Эпидемическая ситуация в разрезе регионов Украины стремительно ухудшается как по количеству новых больных, так и по географии распространения. Правительственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предоставила разделение областей, районов и городов Украины на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны карантина. За последние полтора месяца количество областей, которые были в зеленой зоне, сократилось с 13 до 2. Лишь Кировоградская и часть Херсонской области и дальше находятся в этой зоне, однако и в них показатели заболевания медленно растут. Город Киев и остальные области Украины - в желтой и оранжевой зонах. Город Канев Черкасской области и город Сумы Сумской области вошли в красную карантинную зоны. Там наблюдается угрожающий рост новых ежедневных случаев Covid-19.

исследование (567) карантин (16729) КПИ (48) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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-- промежуточный итог того, шо в Украине победили не пороховые патриоты, а совковые идиоты!
...можете закопать меня в своё чувство глубокого неудовлетворения...
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12.10.2020 14:58 Ответить
А вы продолжайте господа тискаться в маршрутках с верой что уж маска то точно вам поможет.
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12.10.2020 15:06 Ответить
Ситуация может стать сверхтяжелой для медицинской системы/ Они не в курсе дела.Ум, честь и совесть большинства избирателей заявили ответственно: "Коронавируса никакого нет!" - выступление депутата Шахова./ депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук считает пандемию COVID-19 "масштабной аферой" и "заговором корпораций".
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12.10.2020 15:33 Ответить
Є з чим порівняти,у китайському місті де захворіло всього 4 людини на ковід а всього там проживає 9 млн, так ось за пару днів там зробили усім городянам тести безкоштовно.
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12.10.2020 16:04 Ответить
 
 