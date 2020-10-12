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Новости Агрессия России против Украины
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Совместное заявление Зеленского и Дуды: Польша готова к сотрудничеству в рамках международной платформы по деоккупации Крыма

Совместное заявление Зеленского и Дуды: Польша готова к сотрудничеству в рамках международной платформы по деоккупации Крыма

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил заинтересованность своей страны в участии в международной платформе по деоккупации полуострова Крым.

Об этом говорится в совместном заявлении Дуды и президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном на сайте главы Украинского государства по результатам их встречи в Киеве в понедельник. передает Цензор.НЕТ.

"Подчеркиваем уважение Украины и Республики Польша к международному праву и основным принципам международных отношений, одновременно призывая к прекращению незаконной оккупации Автономной республики Крым и агрессии, которая продолжается на Донбассе. Республика Польша выражает заинтересованность во взаимодействии с Украиной в рамках международной платформы по деоккупации Автономной Республики Крым", - указывается в заявлении.

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Польша также подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ.

Как сообщалось, Зеленский 23 сентября во время видеовыступления на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал международных партнеров Украины участвовать в создании международной платформы для защиты прав жителей Крыма и деоккупации полуострова.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Крым (26435) Польша (8541) Дуда Анджей (781) деоккупация (847)


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Польша готова к сотрудничеству в рамках международной платформы по деоккупации Крыма, - совместное заявление Зеленского и Дуды - Цензор.НЕТ 2209
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12.10.2020 14:54 Ответить
Западному миру просто нужна начать уважать себя и свои Законы!
Как только наступит этот момент, они перестанут жрать дерьмо, которым их обильно снабжает ***** и введут настоящие санкции, после которых от снежной нигерии останустя одни лишь воспоминания
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12.10.2020 15:03 Ответить
 
 