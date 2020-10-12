Совместное заявление Зеленского и Дуды: Польша готова к сотрудничеству в рамках международной платформы по деоккупации Крыма
Президент Польши Анджей Дуда подтвердил заинтересованность своей страны в участии в международной платформе по деоккупации полуострова Крым.
Об этом говорится в совместном заявлении Дуды и президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном на сайте главы Украинского государства по результатам их встречи в Киеве в понедельник. передает Цензор.НЕТ.
"Подчеркиваем уважение Украины и Республики Польша к международному праву и основным принципам международных отношений, одновременно призывая к прекращению незаконной оккупации Автономной республики Крым и агрессии, которая продолжается на Донбассе. Республика Польша выражает заинтересованность во взаимодействии с Украиной в рамках международной платформы по деоккупации Автономной Республики Крым", - указывается в заявлении.
Польша также подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ.
Как сообщалось, Зеленский 23 сентября во время видеовыступления на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал международных партнеров Украины участвовать в создании международной платформы для защиты прав жителей Крыма и деоккупации полуострова.
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