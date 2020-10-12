Раде предлагают отдавать 50% от штрафов за превышение скорости в городах местным бюджетам

В Раду внесли законопроект о распределении поступлений от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме в пределах населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Законопроект №4194 был зарегистрирован в Раде 7 октября.

Согласно пояснительной записке предлагается установить, что 50% поступлений от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме в пределах соответствующего населенного пункта, будут направлены доходам соответствующих местных бюджетов.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит создать условия для внедрения в Украине системы автоматической фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в пределах населенных пунктов, а также эффективного распределения поступлений от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме в пределах населенных пунктов к доходам соответствующего городского, сельского или поселкового бюджета.

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