Раде предлагают отдавать 50% от штрафов за превышение скорости в городах местным бюджетам
В Раду внесли законопроект о распределении поступлений от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме в пределах населенных пунктов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
Законопроект №4194 был зарегистрирован в Раде 7 октября.
Согласно пояснительной записке предлагается установить, что 50% поступлений от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме в пределах соответствующего населенного пункта, будут направлены доходам соответствующих местных бюджетов.
Отмечается, что принятие законопроекта позволит создать условия для внедрения в Украине системы автоматической фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в пределах населенных пунктов, а также эффективного распределения поступлений от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме в пределах населенных пунктов к доходам соответствующего городского, сельского или поселкового бюджета.
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Тогда, местная власть не будет заинтересована (я бы даже сказал наоборот) в фиксации нарушений, установке камер.... и даже установке знаков (особенно с ограничениями) Нужно включить мозги и понимать, что именно местная власть занимается инфраструктурой города, определяет по каким дорогам, какое движение должно быть, чтобы не было транспортного коллапса, при этом она же баллансирует с общественным мнением и заинтересована в безопасности жителей, снижении аварий, ДТП...Поэтому прямо заинтересована в оптимальных ограничениях и выполнении собственных требований!!!
Займитесь Игорь лучше танками и ракетами, у вас даже это лучше получается, чем экономика и управление