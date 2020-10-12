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Киев попал в тройку лидеров среди городов мира с самым грязным воздухом

Киев попал в тройку лидеров среди городов мира с самым грязным воздухом

Киев снова оказался в тройке лидеров в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом по состоянию на 14:36 понедельника, 12 октября, свидетельствуют данные ресурса IQAir.

Первое место занимает город Дели (Индия) с индексом 172. А на втором месте оказался город Дакка (Бангладеш) с индексом 151. На третьем месте - Киев (Украина) с индексом 127.

На четвертом и пятом местах в рейтинге расположены город Ханой (Вьетнам) и город Лахор (Пакистан).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве назвали топ-3 главных загрязнителей воздуха

Киев попал в тройку лидеров среди городов мира с самым грязным воздухом 01

воздух (175) загрязнение (256) Киев (25793)


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Топ комментарии
+7
Давай первое место!!!Хоть в чем то...
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12.10.2020 15:12 Ответить
+4
"Киев почти такой же красивый как Ханой"

знакомый вьетнамский студент из 80-х
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12.10.2020 15:19 Ответить
+4
Киев... -- срань кругом и в воздухе, внатуре... -- но дым Отечества нам сладок и приятен! *)
...из личной Истории -- хужее всего дышать при коммунистах было, когда осенью по всему Киеву жгли листья... ...токо после Чернобыля полегшало...*)
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12.10.2020 15:25 Ответить
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а чем киев хуже дели? такой же срачь кругом, антисанитария и люди один на одном)))
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12.10.2020 15:09 Ответить
"Киев почти такой же красивый как Ханой"

знакомый вьетнамский студент из 80-х
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12.10.2020 15:19 Ответить
киев в 80е был жемчужиной совка. сколько было зелени, какая была архитектура, сам дух летнего вечернего киева не забываемый и сейчас)))
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12.10.2020 15:49 Ответить
Ханой - довольно зелёный город. Конечно он не большой и метро нет. Но вполне как экзотика побывать.
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12.10.2020 18:19 Ответить
В Кривом Рогу или Марике воздух чище?...
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12.10.2020 15:11 Ответить
И ещё у Днепроджырджынске.
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12.10.2020 15:33 Ответить
а Запорожье? Фигня-короче!
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12.10.2020 20:46 Ответить
Давай первое место!!!Хоть в чем то...
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12.10.2020 15:12 Ответить
Киев занял первое место среди красноречивых мэров
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12.10.2020 16:31 Ответить
Они адаптировались к грязи а нам это по всей видимости предстоит сделать что бы победить вирус.
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12.10.2020 15:12 Ответить
Зелёнки так набздели, что аж окна запотели.
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12.10.2020 15:13 Ответить
Все фуры с ************ дизелями прут через киевские пробки. Когда уже построят Большую окружную с шлюхами и блекджеком?
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12.10.2020 15:19 Ответить
Ну хоть в чём-то надо быть впереди планеты всей ...
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12.10.2020 15:23 Ответить
Та він там регулярно "в топє"...
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12.10.2020 15:25 Ответить
Киев... -- срань кругом и в воздухе, внатуре... -- но дым Отечества нам сладок и приятен! *)
...из личной Истории -- хужее всего дышать при коммунистах было, когда осенью по всему Киеву жгли листья... ...токо после Чернобыля полегшало...*)
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12.10.2020 15:25 Ответить
- Ты - лошара. Если бы проходил международный конкурс лохов, то ты бы занял там второе место.
- А почему - не первое?
Да потому, что ты - лошара!
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12.10.2020 15:41 Ответить
это свыня с рыжим страхуют зеленую генерацию трипольской тес
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12.10.2020 15:50 Ответить
Заслуженное соседство!
Большинству нас-рать на всех окружающих.
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12.10.2020 15:59 Ответить
Это уже сказывается ограничение скорости 50 км -это третья передача выхлоп в 3 раза выше чем на пятой.
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12.10.2020 16:11 Ответить
Этот рейтинг, просто филькина грамота.
Есть десятки городов, рядом с которыми расположены предприятия-гиганты, относящиеся к химической промышленности или металлургии.
И неужели тот же Хьюстон где сосредоточенны десятки предприятий химической промышленности, чище Киева?
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12.10.2020 16:11 Ответить
Они все вредное производство давно вывезли в китай
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12.10.2020 16:21 Ответить
Ага и штаны в придачу.
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12.10.2020 16:26 Ответить
азіопа...
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12.10.2020 16:11 Ответить
То ви ще про воду в Дніпрі не в курсі. Майже така, як в Індії.
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12.10.2020 16:19 Ответить
Когда в стране 73% тупорылых кугутов, как-то не удивительно, что 2 раза в год вокруг Киева горят подожженые ими сухостои и торфянники.
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12.10.2020 19:39 Ответить
Бред.
В пятерке городов Украины (не мира) воздух грязнее, чем в Киеве.
Промолчим за Пекин и т.п.
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12.10.2020 22:33 Ответить
 
 