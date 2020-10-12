Киев попал в тройку лидеров среди городов мира с самым грязным воздухом
Киев снова оказался в тройке лидеров в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом по состоянию на 14:36 понедельника, 12 октября, свидетельствуют данные ресурса IQAir.
Первое место занимает город Дели (Индия) с индексом 172. А на втором месте оказался город Дакка (Бангладеш) с индексом 151. На третьем месте - Киев (Украина) с индексом 127.
На четвертом и пятом местах в рейтинге расположены город Ханой (Вьетнам) и город Лахор (Пакистан).
Топ комментарии
+7 CheburatoR
показать весь комментарий12.10.2020 15:12 Ответить Ссылка
+4 Nataliia Mykhailova #463829
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+4 Bandera Rosa
показать весь комментарий12.10.2020 15:25 Ответить Ссылка
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знакомый вьетнамский студент из 80-х
...из личной Истории -- хужее всего дышать при коммунистах было, когда осенью по всему Киеву жгли листья... ...токо после Чернобыля полегшало...*)
- А почему - не первое?
Да потому, что ты - лошара!
Большинству нас-рать на всех окружающих.
Есть десятки городов, рядом с которыми расположены предприятия-гиганты, относящиеся к химической промышленности или металлургии.
И неужели тот же Хьюстон где сосредоточенны десятки предприятий химической промышленности, чище Киева?
В пятерке городов Украины (не мира) воздух грязнее, чем в Киеве.
Промолчим за Пекин и т.п.