Киев попал в тройку лидеров среди городов мира с самым грязным воздухом

Киев снова оказался в тройке лидеров в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом по состоянию на 14:36 понедельника, 12 октября, свидетельствуют данные ресурса IQAir.

Первое место занимает город Дели (Индия) с индексом 172. А на втором месте оказался город Дакка (Бангладеш) с индексом 151. На третьем месте - Киев (Украина) с индексом 127.

На четвертом и пятом местах в рейтинге расположены город Ханой (Вьетнам) и город Лахор (Пакистан).

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