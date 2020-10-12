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Новости Агрессия России против Украины
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Если не увидим от Армении желания закончить конфликт в Карабахе, мы не остановимся и пойдем до конца, - Алиев

Если не увидим от Армении желания закончить конфликт в Карабахе, мы не остановимся и пойдем до конца, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал основной задачей своей армии получение контроля над стратегически важными высотами в Карабахе после прорыва линии фронта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Алиев заявил в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

"Азербайджанская армия продолжает свою миссию. Каждый день мы освобождаем новые позиции: не принципиально, будь то село и город. Высота или гора представляет сейчас наибольшую важность, потому что города мы безусловно освободим, для нас важно занять стратегические высоты", - отметил президент Азербайджана.

"Мы прорвали линию соприкосновения - ее больше нет. Также больше не существует статус кво. Миф о непобедимости армянской армии уже развеян. Мы показали, кто есть кто. Поэтому с новыми реалиями придется считаться как самой Армении, ее сторонникам, так и всему миру", - заявил Алиев.

Он добавил, Азербайджан ни перед чем не остановится, если не увидит от Армении конструктивных шагов по мирному урегулированию конфликта.

"Мы не хотим проливать кровь, мы хотим возобновления дипломатических переговоров. Но если мы этого не увидим от армянской стороны, мы не остановимся и пойдем до конца. Но каким способом - военным или политическим, это другой вопрос. Мы хотим завершить военный этап, кровопролитие, чтобы не гибли люди, чтобы мирным путем вернуть свои земли", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Алиев: Говорить о миротворцах в Нагорном Карабахе рано

Автор: 

Азербайджан (794) Алиев Ильхам (163) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+29
"Конец" один хер в Кремле.. Там все беды и несчастья соседних с Парашей стран и народов.
Там вселенский корень Зла.
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12.10.2020 15:17 Ответить
+11
все беды на земле от недобитых кацапов - помни Али...
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12.10.2020 15:35 Ответить
+9
мы не остановимся и пойдем до конца, - Алиев
-- аж до самого *****, что ли? *)
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12.10.2020 15:20 Ответить
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"Конец" один хер в Кремле.. Там все беды и несчастья соседних с Парашей стран и народов.
Там вселенский корень Зла.
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12.10.2020 15:17 Ответить
Вірменія буде окупована повністю і перестане існувати! За це виступають Туреччина та Пакістан.
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12.10.2020 15:44 Ответить
"Миф о непобедимости армянской армии уже развеян" Источник: https://censor.net/ru/n3224391
а шо! был такой миф?
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12.10.2020 15:19 Ответить
Та отож, я тоже обратил на это внимание. В 1981 году, на станции Никитовка, на перроне, возле вагона с призывниками из Армении, стоял офицер и просил людей держаться подальше от вагона. Это потому, что в вагоне находилось орущее, дикое стадо, которое кидало с окон бутылки, остатки еды в прохожих. По словам офицера, после перевозки армянских призывников, вагон подлежит списанию, потому что всё разламают и поразбивают стёкла. Вот такие они ,,непобедимые".
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12.10.2020 15:29 Ответить
Мне это напомнило объявление в зоопарке возле вольера с обезьянами (не помню, в киевском или где-то в другом, но в Украине): "Обережно, мавпи кидаються лайном!".

Я тоже служил в армии, и нас перевозили из Киева двумя эшелонами, с пересадкой в Ленинграде. Так вот, в Питере мы своим ходом на метро переезжали с одного вокзала на другой, и некоторые из нас напились и демонстративно плевали на ступени и боковые поверхности эскалатора. Мне за них было стыдно. Но бутылками вроде бы не бросались.
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12.10.2020 15:44 Ответить
Так, після захоплення НК та семи районів Азербайджану вірменська армія вважалася значною силою на Кавказі.
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12.10.2020 16:01 Ответить
мы не остановимся и пойдем до конца, - Алиев
-- аж до самого *****, что ли? *)
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12.10.2020 15:20 Ответить
А мы пойдём с другой стороны ,ВПЕРЁД на моцкву !!!
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12.10.2020 15:22 Ответить
зачем их спрашивать? идите до конца сразу!!!
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12.10.2020 15:23 Ответить
слабаком оказался Алиев - под давлением Москвы заключил перемирие, когда армянские силы уже выдохлись и стояли на грани уничтожения..
сейчас в Ереван один за одним самолеты прилетают с Московии с оружием..
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12.10.2020 15:25 Ответить
Пугало тот Алиев... ...я удивляюсь, шо кто-то удивляется...
Путин, Эрдоган, Алиев... -- братва всегда договорится.
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12.10.2020 15:34 Ответить
трохи не так: армія Азербайджану, маючи беззаперечну перевагу у ******* видах озброєння (БПЛА, РСЗО, великокаліберна арта), у контактних боях останніх днів в горах проявила себе, м'яко кажучи, не дуже. На рівнінних ділянках все було інакше, а зараз, коли вірмен витіснили у гори, розпочинається нова фаза війни, коли дрони та РСЗО не так ефективні, а вирішальними стають дії невеликих загонів. Тому починають лунати потужні заяви замість продовження наступу..
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12.10.2020 15:35 Ответить
в конце добавь (с) - Бутусов..
но кроме Бутусова нужно читать и других..
https://censor.net/ru/resonance/3224292/****************************************************************************
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12.10.2020 15:37 Ответить
я мав цю думку задовго до статті Бутусова (дякую за посилання, написано досить вірно). Просто знаю ту місцевість, бував там років 40 тому. І ще я знаю, що таке війна у горах.
Можу продовжити: навіть якщо Азербайджан все ж таки захопить Гадрут та Джебраїл, це не означає поразки вірмен, просто розпочнеться новий етап війни у горах, де наступаючи повністю втрачають свою технічну перевагу, а завжаючи на необхідність задля впевненого просування мати перевагу у живій силі хоча б 5:1 (краще - 7:1), то мрії про будь-які перемоги залишаться мріями..Після чого втрати особового складу спровокують незадоволення у азербайджанському суспільсві, і воно почне вимагати від Алієва завершити цю війну..
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12.10.2020 15:50 Ответить
у Азербайджана, Пакистана и Турции (+Сирия) этой живой силы немерено..
Могут воевать как мясник Жуков - солдат не жалеть!
Но если Карабах останется опять за Арменией, то Алиеву, а возможно и Эрдогану этого точно не простят..
Будет им кирдык..
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12.10.2020 16:06 Ответить
в сенсі додаткових ресурсів від вказаних Вами країн - погоджуюся. Але чи погодиться з цим лаптєстан, який вбачає Південний Кавказ зоною своїх інтересів?
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12.10.2020 16:21 Ответить
все беды на земле от недобитых кацапов - помни Али...
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12.10.2020 15:35 Ответить
Кто садится с Москвой за стол переговоров.Жди мыло под названием МИНСКИЕ УГОДЫ.
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12.10.2020 16:05 Ответить
Азербайджан открыто не может пойти против рашки, хотя и так понятно Армения в 100% зависить от Москвы. Все беды бывших союзных республик от русского шовинизма
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13.10.2020 04:29 Ответить
Просто тепер азербайджанській армії доведеться перейти в режим класичної війни, а це втомлює і може викликати незадоволення серед громадян.
Нам важливо зрозуміти на майбутнє що, чекає нас при визволенні власних територій. Звичайно, враховуючи що, ОРДЛО і Крим мають кращу логістику з ерефією.
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12.10.2020 16:09 Ответить
Сильный президент,сильные слова.Такие слова вдохновляют.
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12.10.2020 18:23 Ответить
Слова справжнього президента своєї країни,а не якогось там кловуна.
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12.10.2020 19:30 Ответить
Вы отважные парни, вы пример для остальных, пример того, как нужно себя вести с врагом и освобождать свои оккупированные территории! Успехов, и как и там в старой песне, чтоб на Тихом океане свой закончили поход...
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12.10.2020 19:47 Ответить
 
 