Если не увидим от Армении желания закончить конфликт в Карабахе, мы не остановимся и пойдем до конца, - Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал основной задачей своей армии получение контроля над стратегически важными высотами в Карабахе после прорыва линии фронта.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Алиев заявил в интервью турецкому телеканалу Haber Global.
"Азербайджанская армия продолжает свою миссию. Каждый день мы освобождаем новые позиции: не принципиально, будь то село и город. Высота или гора представляет сейчас наибольшую важность, потому что города мы безусловно освободим, для нас важно занять стратегические высоты", - отметил президент Азербайджана.
"Мы прорвали линию соприкосновения - ее больше нет. Также больше не существует статус кво. Миф о непобедимости армянской армии уже развеян. Мы показали, кто есть кто. Поэтому с новыми реалиями придется считаться как самой Армении, ее сторонникам, так и всему миру", - заявил Алиев.
Он добавил, Азербайджан ни перед чем не остановится, если не увидит от Армении конструктивных шагов по мирному урегулированию конфликта.
"Мы не хотим проливать кровь, мы хотим возобновления дипломатических переговоров. Но если мы этого не увидим от армянской стороны, мы не остановимся и пойдем до конца. Но каким способом - военным или политическим, это другой вопрос. Мы хотим завершить военный этап, кровопролитие, чтобы не гибли люди, чтобы мирным путем вернуть свои земли", - сказал президент.
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Там вселенский корень Зла.
а шо! был такой миф?
Я тоже служил в армии, и нас перевозили из Киева двумя эшелонами, с пересадкой в Ленинграде. Так вот, в Питере мы своим ходом на метро переезжали с одного вокзала на другой, и некоторые из нас напились и демонстративно плевали на ступени и боковые поверхности эскалатора. Мне за них было стыдно. Но бутылками вроде бы не бросались.
-- аж до самого *****, что ли? *)
сейчас в Ереван один за одним самолеты прилетают с Московии с оружием..
Путин, Эрдоган, Алиев... -- братва всегда договорится.
но кроме Бутусова нужно читать и других..
https://censor.net/ru/resonance/3224292/****************************************************************************
Можу продовжити: навіть якщо Азербайджан все ж таки захопить Гадрут та Джебраїл, це не означає поразки вірмен, просто розпочнеться новий етап війни у горах, де наступаючи повністю втрачають свою технічну перевагу, а завжаючи на необхідність задля впевненого просування мати перевагу у живій силі хоча б 5:1 (краще - 7:1), то мрії про будь-які перемоги залишаться мріями..Після чого втрати особового складу спровокують незадоволення у азербайджанському суспільсві, і воно почне вимагати від Алієва завершити цю війну..
Могут воевать как мясник Жуков - солдат не жалеть!
Но если Карабах останется опять за Арменией, то Алиеву, а возможно и Эрдогану этого точно не простят..
Будет им кирдык..
Нам важливо зрозуміти на майбутнє що, чекає нас при визволенні власних територій. Звичайно, враховуючи що, ОРДЛО і Крим мають кращу логістику з ерефією.