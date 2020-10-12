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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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"Ненавижу вас, ОМОН! Вы превратились в нелюдей!", - белорусская биатлонистка Скардино (обновлено)

Биатлонистка Надежда Скардино отреагировала на жесткое задержание брата олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой Никиты Домрачева.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую публикацию спортсменка сделала в Instagram.

"Ненавижу вас, ОМОН! Вы слабовики, а не силовики! И с каждым побитым вы становитесь слабее, превращаетесь в нелюдей! Точнее, вы уже превратились в них", - говорилось в публикации.

Позже спортсменка сообщила, что Инстаграм удалил ее сторис.

"Мои сторис удалили. По какой-то причине несогласия… наверно, инстаграму не нравится видео, где бьют ни в чем не повинных людей", - отметила Скардино.

Напомним, ранее сообщалось, что Архитектор Никита Домрачев, брат четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой, попал в больницу после задержания на Марше гордости в Минске.

Также читайте: Белорусские милиционеры избивают дубинками участников мирной акции протеста в центре Минска. ВИДЕО

Ненавижу вас, ОМОН! Вы превратились в нелюдей!, - белорусская биатлонистка Скардино 01

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+28
Цветы им подарите.
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12.10.2020 15:36 Ответить
+20
А украинский Беркут ей нравился в 2014 году?
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12.10.2020 15:37 Ответить
+20
Для багатьох росіян і білорусів бєркута були героями, немало з них тепер в них і працюють-лупцюють.
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12.10.2020 15:46 Ответить
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Цветы им подарите.
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12.10.2020 15:36 Ответить
білоруським біатлоністкам вже час готувати свої гвинтівки, а не язиками ляпати
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12.10.2020 16:12 Ответить
і запасатись набоями
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12.10.2020 20:12 Ответить
Молодчинка я тоже мусоров ненавижу ...
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12.10.2020 15:36 Ответить
А украинский Беркут ей нравился в 2014 году?
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12.10.2020 15:37 Ответить
Та я и не вспомню шоб Беркутне цветы носили или обнимали их.
Даже титуханы из Севастополя или там с Кривбасса с ними не сильно дружили, чёткое понимание хто такие мусора и у них тоже было.
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12.10.2020 15:44 Ответить
Для багатьох росіян і білорусів бєркута були героями, немало з них тепер в них і працюють-лупцюють.
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12.10.2020 15:46 Ответить
Петушатина на экспорт пошла)
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12.10.2020 15:53 Ответить
От это и правильно, это, кстати, у нас была единственная успешная реформа мусарни: то, шо часть беркутни убежала в Минск и Москву.
Не все, к сожалению, но и на том спасибо.
Очень жаль, шо с обычными районными РОВД-шными мусорами такого не произошло.
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12.10.2020 15:54 Ответить
Обнимать не обнимали а цветы в щиты запихивали.

"Ненавиджу вас, ОМОН! Ви перетворилися на нелюдів!" - білоруська біатлоністка Скардіно - Цензор.НЕТ 2947
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12.10.2020 16:11 Ответить
Здається навіть губи пофарбували.
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12.10.2020 16:25 Ответить
Ну то ж ВВшники.
Тоже гандоны, конечно, но в отличие от беркутни не профессиональные а мобилизованные.
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12.10.2020 16:34 Ответить
Кстати,о ВВшниках. В мое время 68-70г(СГВ) на дембель ,по понятным причинам, их,краснопогонников, отправляли не много раньше.
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12.10.2020 20:22 Ответить
Гепа носив. А нині, майже як живий, у німецькій лікарні лежить, чекає поки і йому принесуть.
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12.10.2020 17:33 Ответить
А я вот помню, как Майдановцы, не Самооборона а флагоносцы, как мы их называли носили Беркуту цветы, девочки в веночках и вышиванках засовывали цветы им в щиты, они потом этими же щитами их и лупили ...
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12.10.2020 21:37 Ответить
он ей и сейчас нравится, потому что это другое.
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12.10.2020 15:45 Ответить
Пока, у Луки получается как-то так https://www.youtube.com/watch?v=M8h1Jhg2mHg
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12.10.2020 15:40 Ответить
Всё , они уже не токо лошки-петушки а ещё и слабовики .
Шо-то не доходит до белорусов, шо это мусора, и шо они не люди.
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12.10.2020 15:41 Ответить
У них немає свого Авакова, щоб їм це сказати...
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12.10.2020 15:44 Ответить
Ну, у них вообще странная революция.
Не хочу шоб меня обвинили в сексизме, но таке чуство, шо вона там якось занадто жіноча.
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12.10.2020 15:57 Ответить
Чоловіки в формі ОМОНу а їх дружини - серед протестувальників. Рольова гра називається.
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12.10.2020 16:17 Ответить
БДСМ рулит
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12.10.2020 16:38 Ответить
Ничем они не стали, они такие и были, просто теперь всем стала видна их НКВД-шная натура. Они считают людей отстаивающих свои права - врагами, это рефлекс и ментальность.
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12.10.2020 15:46 Ответить
До дупи. Коли припекло, то "нєнавіжу!"? А українським убивцям-беркутівцям плескали в долоні.
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12.10.2020 15:48 Ответить
беларашка вона ще, до країни як до киева равчки
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12.10.2020 15:51 Ответить
Так шо ж на шестерок.. Сразу на луку гони, который командует парадом.
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12.10.2020 15:52 Ответить
самое прикольное, нафіга вона снайпершей тренувалась?
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12.10.2020 15:58 Ответить
то на світлині в нього засоси від атвєтних поцілуїв омону...
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12.10.2020 15:58 Ответить
Пук в лужу. Проблема не в ОМОНе а в Луке. Надежда или глупая или трусливая.
Слабо сказать то же самое Рыгоровичу?
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12.10.2020 16:06 Ответить
А чё говорить? Биатлонистка же. Стала на лыжи, приехала и пульнула!
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12.10.2020 16:12 Ответить
І також, завдячуючи пуйлу, який підтримує луку з перших, своїх років правління!
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12.10.2020 16:15 Ответить
Путину насрать , Лукашенко насрать, Кадырову , Назарбаеву и прочим богам!!!!
А еще есть криминальный мир , воры в законе итд- ребята им всем насрать на простых людей- они живут ,только пока мы подчиняемся их законам.
Они не бояться и к ним не достучаться и не обьяснить! Удачи нам всем!!!!
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12.10.2020 16:17 Ответить
Мы не украинцы, - говорят беларусы, - мы добропорядочные граждане. Ну и как?
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12.10.2020 16:25 Ответить
Обидно, что все равно протесты закончатся смертоубийством. В носочках они на лавочки вылазят...
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12.10.2020 16:30 Ответить
Ой, як вона піде в партизани, стережись ОМОН, а стріляє вона добре.
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12.10.2020 17:32 Ответить
Вот стою на асфальте я в лыжи обутый...
Ждём снега. Всему своё время... Может там по первой пороше очередь выстроится, типа: Увидешь Джавдета - не трогай его. Он мой....))))
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12.10.2020 18:28 Ответить
И есть уже за что.
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12.10.2020 20:08 Ответить
Надежда .... возьмите в руки винтарь и сделайте ВСЁ сами
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12.10.2020 18:57 Ответить
Ну да..ну да...Обезьяна взяла в руки палку и стала человеком.Тут походу обратный процесс у ОМОНА
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12.10.2020 19:02 Ответить
Биатлонисты народ суровый
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12.10.2020 19:09 Ответить
да да .пусть берут ружья...они ведь все биатлонисты снайпера....и отстреливают ...всё .они упустили время когда их выходило сотни тысяч а омон ещё с рашкой их не калечил...а теперь всё...((
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12.10.2020 20:30 Ответить
судя по видео о жостком подавлении омоном и титушками бастующих...я делаю вывод что БЕЛОРУСИ КРАНТЫ! потому что оказалось Белорусские люди не такие уж и пушистые, очень даже агресивыные и озверевшие к своим же.... а + русня им там в помощь с титушками и своими спецслужбами садистами... так им калечить чужих нет проблем . лука с путлером не допустят переворота и превратят всех в мясо(( у белорусов вижу все вышли изначально сотни тысяч ..вот тогда и нужно было сметать всех и всё на своём пути. а потом пошло....то акция беременных...то отдельная акция женщин, теперь вот читаю в бой пошли одни пенсионеры.....следующие кто. малолетки а потом группами мамы с колясками.... (( всё. всех разогнали. пересадили перекалечили .другие выехали... некому осталось бастовать...всё...кина не будет...жаль..но я так вижу и чуствую..((
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12.10.2020 20:28 Ответить
Вам всем ещё не надоело нас хоронить? )
Революция - это не событие. Это процесс. Ну, как развод, например. До похода в суд ещё очень много разных событий должно произойти.
А каждое воскресенье и по сей день выходит более ста тысяч только в Минске.
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13.10.2020 15:38 Ответить
А если б ее брата там не побили, молчала б в тряпочку как все остальные ...
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12.10.2020 21:40 Ответить
То, что она ответила сегодня, так лучше бы она молчала и дальше. Слов нет. Давно у меня никто не вызывал такого отвращения.
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13.10.2020 15:26 Ответить
Кто ОМОН кормит, тот его и танцует.
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12.10.2020 21:42 Ответить
..так а чо ты...???- перекорми-перекупи, если за цветочниц...)))
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12.10.2020 21:57 Ответить
Тримати стільки скажених псів та цькувати їх проти абсолютно мирного та адекватного народу найбільша ганьба бульбофюрера.
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12.10.2020 22:09 Ответить
Дві обіжені біатлоністки при бажанні могли б весь беркут положити
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12.10.2020 22:32 Ответить
А почему все хомячки-импотенты из СМИ пишут "жесткое задержание" (как под копирку), а не ЖЕСТОКОЕ?
И не "задержание" а похищение?
И умалчивают про "похищение с жестоким ИЗБИЕНИЕМ"?
Вы что, языки в жопу засунули?
А когда за вами придут, что тогда?..
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12.10.2020 22:36 Ответить
Здравствуйте, Лариса. Многие форумчане этого сайта в темах Беларуси дают советы. Вот так нужно-надо вам что-то так делать, как мы. Вы смотрИте на нас и все... Каждая страна и многие-многие Граждане выбирают свой путь, как бороться с бесправием и обманом. И это хорошо. В Вашей стране, Лариса, ваш народ выбрал ТАК идти против лукашенко. Не обращайте внимание на провокаторов. У вас есть флаг в руках, и цель. Боритесь!
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13.10.2020 13:29 Ответить
 
 