"Ненавижу вас, ОМОН! Вы превратились в нелюдей!", - белорусская биатлонистка Скардино (обновлено)

Биатлонистка Надежда Скардино отреагировала на жесткое задержание брата олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой Никиты Домрачева.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую публикацию спортсменка сделала в Instagram.

"Ненавижу вас, ОМОН! Вы слабовики, а не силовики! И с каждым побитым вы становитесь слабее, превращаетесь в нелюдей! Точнее, вы уже превратились в них", - говорилось в публикации.

Позже спортсменка сообщила, что Инстаграм удалил ее сторис.

"Мои сторис удалили. По какой-то причине несогласия… наверно, инстаграму не нравится видео, где бьют ни в чем не повинных людей", - отметила Скардино.

Напомним, ранее сообщалось, что Архитектор Никита Домрачев, брат четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой, попал в больницу после задержания на Марше гордости в Минске.

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