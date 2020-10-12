"Ненавижу вас, ОМОН! Вы превратились в нелюдей!", - белорусская биатлонистка Скардино (обновлено)
Биатлонистка Надежда Скардино отреагировала на жесткое задержание брата олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой Никиты Домрачева.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую публикацию спортсменка сделала в Instagram.
"Ненавижу вас, ОМОН! Вы слабовики, а не силовики! И с каждым побитым вы становитесь слабее, превращаетесь в нелюдей! Точнее, вы уже превратились в них", - говорилось в публикации.
Позже спортсменка сообщила, что Инстаграм удалил ее сторис.
"Мои сторис удалили. По какой-то причине несогласия… наверно, инстаграму не нравится видео, где бьют ни в чем не повинных людей", - отметила Скардино.
Напомним, ранее сообщалось, что Архитектор Никита Домрачев, брат четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой, попал в больницу после задержания на Марше гордости в Минске.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Даже титуханы из Севастополя или там с Кривбасса с ними не сильно дружили, чёткое понимание хто такие мусора и у них тоже было.
Не все, к сожалению, но и на том спасибо.
Очень жаль, шо с обычными районными РОВД-шными мусорами такого не произошло.
Тоже гандоны, конечно, но в отличие от беркутни не профессиональные а мобилизованные.
Шо-то не доходит до белорусов, шо это мусора, и шо они не люди.
Не хочу шоб меня обвинили в сексизме, но таке чуство, шо вона там якось занадто жіноча.
Слабо сказать то же самое Рыгоровичу?
А еще есть криминальный мир , воры в законе итд- ребята им всем насрать на простых людей- они живут ,только пока мы подчиняемся их законам.
Они не бояться и к ним не достучаться и не обьяснить! Удачи нам всем!!!!
Ждём снега. Всему своё время... Может там по первой пороше очередь выстроится, типа: Увидешь Джавдета - не трогай его. Он мой....))))
Революция - это не событие. Это процесс. Ну, как развод, например. До похода в суд ещё очень много разных событий должно произойти.
А каждое воскресенье и по сей день выходит более ста тысяч только в Минске.
И не "задержание" а похищение?
И умалчивают про "похищение с жестоким ИЗБИЕНИЕМ"?
Вы что, языки в жопу засунули?
А когда за вами придут, что тогда?..