Зеленский о действиях Польши по блокированию "Северного потока-2": "Благодарен за решительную позицию"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Польши Анджея Дуду и его страну за последовательную позицию в отношении строительства Россией газопровода "Северный поток-2".

"Благодарен вам за решительную позицию и президента, и всей Польши в отношении проекта "Северный поток-2" и монополии "Газпрома" на европейском рынке", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве после встречи с Дудой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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