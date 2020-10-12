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Зеленский о действиях Польши по блокированию "Северного потока-2": "Благодарен за решительную позицию"
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Польши Анджея Дуду и его страну за последовательную позицию в отношении строительства Россией газопровода "Северный поток-2".
"Благодарен вам за решительную позицию и президента, и всей Польши в отношении проекта "Северный поток-2" и монополии "Газпрома" на европейском рынке", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве после встречи с Дудой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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А его "позиция" перед ****** вся как на ладони.