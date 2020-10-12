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Новости Газовая война
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Зеленский о действиях Польши по блокированию "Северного потока-2": "Благодарен за решительную позицию"

Зеленский о действиях Польши по блокированию

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Польши Анджея Дуду и его страну за последовательную позицию в отношении строительства Россией газопровода "Северный поток-2".

"Благодарен вам за решительную позицию и президента, и всей Польши в отношении проекта "Северный поток-2" и монополии "Газпрома" на европейском рынке", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве после встречи с Дудой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Автор: 

Газпром (3186) Зеленский Владимир (21077) Польша (8541) Северный поток (1458) Дуда Анджей (781)


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А сам перед пуйлом - "газом" кверху
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12.10.2020 15:48 Ответить
Щось ваше поголів"я вже другий рік здає Україну кремлівському *****, а Україна, як була - так і є.
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12.10.2020 15:50 Ответить
И будет всегда Украина, благодаря украинским военным и небезразличным украинцам, которых боится трусливая "голова" вашего поголовья зебуинов. Боится больше чем *****, поэтому и проверяет народ всякими провокационными заявами отдельных ослов из своего поголовья.. А как видит реакцию украинского народа - сразу "а я тут ни причем".
А его "позиция" перед ****** вся как на ладони.
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12.10.2020 16:21 Ответить
навіть самий угандошений ********* мав би побачити,якою тупою нікчемою виглядає зеленський без заготовленого тексту,телесуфлера і мендель.Зеленський про дії Польщі з блокування "Північного потоку-2": "Вдячний за рішучу позицію" - Цензор.НЕТ 9502
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12.10.2020 15:48 Ответить
Моніка "рєшитєльно" може тільки в глаза пуйлу заглядати, які у підсумку виявляються дупою мордора.
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12.10.2020 15:50 Ответить
Когда своих яиц нет поневоле будешь чужим завидовать
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12.10.2020 15:56 Ответить
такі да, вовік, це не твоя "коленно-локтєвая" позійія перед ******
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12.10.2020 15:57 Ответить
Все хотят качать кровавый газ, посмотрим кто победит.
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12.10.2020 22:48 Ответить
 
 