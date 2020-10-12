Азербайджан открыл уголовное производство против кремлевского пропагандиста Пегова и просит РФ о "правовой помощи"
Генеральная прокуратура Азербайджана открыла уголовное дело против российского пропагандиста Семена Пегова.
Об этом в понедельник, 12 октября, заявили в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, Пегову, находящемуся сейчас в Нагорном Карабахе, вменяют призывы к терроризму и незаконное пересечение азербайджанской границы, в связи с чем ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Также отмечается, что генпрокуратура уже направила РФ запрос о "правовой помощи" для привлечения россиянина к уголовной ответственности.
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+17 Dmitiry Vizhutkin
показать весь комментарий12.10.2020 15:48 Ответить Ссылка
+10 Igor L
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+10 Bandera Rosa
показать весь комментарий12.10.2020 15:52 Ответить Ссылка
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Авакову, если уж на то пошло, не нужно ждать когда про "участие террористов ОРДЛО с украинским гражданством в войне против Азербайджана" напишут в СМИ, чтобы открыть против них уголовные дела. Он мог бы просто открыть 35-40 тысяч уголовных дел против "терористів ОРДЛО з українським громадянством", просто за то, что они "терористи ОРДЛО з українським громадянством".
З Харцизька (Донецька обл.) на базу ГРУ ГШ ЗС РФ у районі Санкт-Петербурга (РФ) відправлена велика партія (близько 300) бойовиків з числа місцевих жителів Донбасу, раніше перебували в бандформування "1-го АК ДНР", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
В основному були відібрані стрілки і сапери. Бойовики були одягнені в камуфляж російського зразка з шевронами, на яких зображено темно-зелений прапор з двома стрічками (салатна і світло-червона), по ширині прапора - напис на вірменській мові.
"За інформацією з середовища бойовиків, дана команда пройде навчання на базі ГРУ на території РФ "під патронатом" приватної військової компанії, після чого візьме участь в бойових діях в Нагірному Карабасі", - пише Тимчук.
Зазначається, що перевезення даної команди здійснювалася автомобілями "Урал" з тактичними знаками "55" і "23".
Але він тобі всеж таки більш любий, так? Тому з великої літери?
ведь на передовой столько разнообразной военной техники, которую Гриценко может украсть..
https://youtu.be/sg61JhfbeRE
Я не "эксперт", но возникают вопросы: боеготовность - это проведённые и завершённые реформы, множественные масштабные учения, перевооружение, работа с резервистами и т.д.. Это всё было сделано за два года?
Я вот борщ сварил пока он список достижений составляет, а на словах такой быстрый - боеготовность за два года...
РФ просто повезло, что они на Грузию в 2008 напали, полезли бы в Украину тогда - получили бы боеготовностью по наглой морде
Тихановскую в помощь... *)
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..
Пьяные крики и запах сортира -
Внешние признаки "русского мира".
Цепь золотая на шее банкира -
Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира -
Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира -
Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира -
Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира -
Идеология "русского мира".
Ложь ежедневная телеэфира -
Это правдивость "русского мира".
Двадцать копеек пачка пломбира -
Память фантомная "русского мира".
В морду удар от отца-командира -
Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира -
Типа он по своей воле за свои деньги туда поехал, бо ему делать было нечего. Нет? А кто ж его туда отправил? Спецслужбы Анголы? Или правительство Тринидад и Тобаго? А может туземцы с острова Пасхи?
>4 сентября 1919 года направляется правительством Армении со своим отрядом в Зангезур (Сюник), на который при поддержке Англии предъявлял претензии Азербайджан. Нжде был назначен руководить обороной южного района Зангезура, Капан, тогда как обороной северного района, Сисиан, руководил Погос Тер-Давтян. По собственному выражению - «с этого времени я посвятил себя делу защиты и спасения от уничтожения армян Капана и Аревика, отражая постоянные нападения мусаватистского Азербайджана и турецких пашей Нури и Халила».
https://myrotvorets.center/criminal/pegov-semyon-vladimirovich/ "Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями. Участие в пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор).Провокатор."