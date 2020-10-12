Азербайджан открыл уголовное производство против кремлевского пропагандиста Пегова и просит РФ о "правовой помощи"

Генеральная прокуратура Азербайджана открыла уголовное дело против российского пропагандиста Семена Пегова.

Об этом в понедельник, 12 октября, заявили в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, Пегову, находящемуся сейчас в Нагорном Карабахе, вменяют призывы к терроризму и незаконное пересечение азербайджанской границы, в связи с чем ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Также отмечается, что генпрокуратура уже направила РФ запрос о "правовой помощи" для привлечения россиянина к уголовной ответственности.

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