Украина может получить вакцину от коронавируса тремя путями, - замглавы ОП Жовква

В офисе Президента считают, что Украина может получить вакцину от COVID-19 тремя путями: на собственных мощностях, через продажу излишков вакцины странами ЕС, через механизм COVAX.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы Офиса Президента Игорь Жовква.

По его словам, Украина постоянно поднимает вопрос получения вакцин от коронавируса переговорах с руководством ЕС.

В то же время нужно понимать, что приоритет будет предоставлен государствам-членам Европейского союза на заключение таких соглашений с конкретными компаниями по определенному количеству вакцин.

"Это может происходить несколькими путями. Первый - действительно президент Зеленский заявил, что у нас сегодня уже существуют фармацевтические мощности, которые готовы производить такую ​​вакцину в Украине. Безусловно, если тем компаниям подойдут наши производственные мощности, такая вакцина скорее попадет в Украине. Потому, очевидно, что производя ее для других стран, мы также будем производить ее для себя соответствующими соглашениями. Это один путь. Но здесь должны между собой говорить специалисты, фармацевты, посмотреть на наши мощности, оценить их. Я так понимаю, они достаточно мощные, эффективные и современные, но здесь должны говорить специалисты", - объяснил Жовква.

"Второй вариант - если мы говорим даже о вакцине для государств-членов ЕС, прежде всего, то есть возможность у этих государств, при наличии избытка вакцины от COVID-19 в их странах, говорить о продаже ее для третьих стран, в частности для Украины", - отметил замглавы ОП.

"И третий путь - учитывая то, что мы ведем диалог, присоединились к соответствующим механизмам по государственным закупкам, мы можем быть в очереди из стран-партнеров. Эти три пути все реальны. Возможно, все из них как раз и будут реализованы", - подытожил Жовква.

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