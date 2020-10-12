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Новости Коронавирус и карантин
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Украина может получить вакцину от коронавируса тремя путями, - замглавы ОП Жовква

В офисе Президента считают, что Украина может получить вакцину от COVID-19 тремя путями: на собственных мощностях, через продажу излишков вакцины странами ЕС, через механизм COVAX.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы Офиса Президента Игорь Жовква.

По его словам, Украина постоянно поднимает вопрос получения вакцин от коронавируса переговорах с руководством ЕС.

В то же время нужно понимать, что приоритет будет предоставлен государствам-членам Европейского союза на заключение таких соглашений с конкретными компаниями по определенному количеству вакцин.

"Это может происходить несколькими путями. Первый - действительно президент Зеленский заявил, что у нас сегодня уже существуют фармацевтические мощности, которые готовы производить такую ​​вакцину в Украине. Безусловно, если тем компаниям подойдут наши производственные мощности, такая вакцина скорее попадет в Украине. Потому, очевидно, что производя ее для других стран, мы также будем производить ее для себя соответствующими соглашениями. Это один путь. Но здесь должны между собой говорить специалисты, фармацевты, посмотреть на наши мощности, оценить их. Я так понимаю, они достаточно мощные, эффективные и современные, но здесь должны говорить специалисты", - объяснил Жовква.

"Второй вариант - если мы говорим даже о вакцине для государств-членов ЕС, прежде всего, то есть возможность у этих государств, при наличии избытка вакцины от COVID-19 в их странах, говорить о продаже ее для третьих стран, в частности для Украины", - отметил замглавы ОП.

"И третий путь - учитывая то, что мы ведем диалог, присоединились к соответствующим механизмам по государственным закупкам, мы можем быть в очереди из стран-партнеров. Эти три пути все реальны. Возможно, все из них как раз и будут реализованы", - подытожил Жовква.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Жовква Игорь (152) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Гениально, за сколько в месяц трудится этот гигант мысли
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12.10.2020 16:01 Ответить
+3
Зелёные барыги выберут тот, на котором можно побольше смародёрить.
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12.10.2020 16:03 Ответить
+3
"у нас мощности достаточно мощные" - Жовква.
Еще зе-фармацевты-аналитики есть?
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12.10.2020 16:05 Ответить
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но всє путі вєдут к *****...
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12.10.2020 16:00 Ответить
Гениально, за сколько в месяц трудится этот гигант мысли
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12.10.2020 16:01 Ответить
Потрібно розробляти вакцину в Україні, а не тільки розраховувати на закупки вакцини за кордоном! В світі багато вчених які можуть розробити таку вакцину - потрібно дати їм потужне фінансування та все необхідне для роботи і за пару років у нас буде власна вакцина яку ми ще будемо продавати за кордон! Потрібно було починати пошук вчених які б могли принести свої напрацювання для створення вакцини ще навесні 2020 року і тоді б зараз ми б вже мали якісь результати!
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12.10.2020 16:02 Ответить
Україна може отримати вакцину проти коронавірусу трьома шляхами, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6296
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12.10.2020 16:49 Ответить
Головне тількі не прокислі расєйські щі !!!)))
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12.10.2020 16:02 Ответить
Зелёные барыги выберут тот, на котором можно побольше смародёрить.
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12.10.2020 16:03 Ответить
А шо, четвертый путь - покупка у Мацквы, уже не канает? А как же ваш дяпутат? Отработал свое крямлевское бабло? Шкуры... Вам бы вакцину от жадности, всей ВР, вколоть, в ваши ж...пы. А Киве еще и прививку от суходрочерства.
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12.10.2020 16:03 Ответить
вакцину получить у нас есть только один путь - через Же...Зе... ну кто будет отдавать такой ходовой товар бесплатно или бедным в первую очередь?
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12.10.2020 16:03 Ответить
"у нас мощности достаточно мощные" - Жовква.
Еще зе-фармацевты-аналитики есть?
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12.10.2020 16:05 Ответить
Зараз зажопінці розкажут де взяти вакціну !!)))
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12.10.2020 16:05 Ответить
Господи, спаси и сохрани нас от ЗЕлёной нечести.
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12.10.2020 16:06 Ответить
Эх, распилят бабла на вакцине да так что афёра с тэрафлю от бабыЮли будет цветочками...
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12.10.2020 16:08 Ответить
Я чомусь впевнена, що зелюки закуплять вакцину в кацапів.
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12.10.2020 16:09 Ответить
Ксеня... -- шо-то Вы мне сильно нервная и впечатлённая стали в последнее время?
-- я, даже вопросов не задаю, как Вы заметили...*)
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12.10.2020 16:19 Ответить
Я не часто на сайт заходжу. Де ви встигли розгледіти знервованість ?
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12.10.2020 16:27 Ответить
-- за зелюков чегой-то беспокоитесь... -- это меня в Вас смущает... *)
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12.10.2020 16:33 Ответить
мене хвилює країна, яку вони руйнують
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12.10.2020 16:40 Ответить
Так Вкраїна ж не проти. -- чи шо?
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12.10.2020 16:43 Ответить
Ось -- підсунув пан Коломойский Громаді хлопчиську для биття... -- аж, навіть сам пан Бутусов з відосиків щось требує і вимагає...*)
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12.10.2020 16:51 Ответить
Нехай вимагає. Така робота журналіста.
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12.10.2020 17:58 Ответить
Вакцина - это коммерческий продукт. Компании-разработчики вкладывают сотни миллионов долларов в разработку и потом окупают эти затраты, продавая вакцину. С какого лешего они должны передавать производство в Украину?
Эта говорящая голова не понимает что несет.
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12.10.2020 16:12 Ответить
-- где-то ты прав, но данную вакцину и прочее по этой теме -- уже вывели из коммерческой зоны. Это теперь государственные программы и нужды.
Не нагнетай пара в холодильнике...*)
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12.10.2020 16:16 Ответить
что значит "вывели из коммерческой зоны"? Кто платит за разработку вакцины?
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12.10.2020 16:18 Ответить
Государства, официально, заранее закупили все предпологаемые объёмы возможных производств.

...или ты подсуетился под личные проблемы? *)
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12.10.2020 16:21 Ответить
Закупили, т.е. это коммерческий продукт.
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13.10.2020 09:10 Ответить
замглавы ОП Жовква
-- она мне нравится!

...токо ж -- седьмой уже десяток тикаю на Белом Свете -- а ещё на третьем понял -- шо всё горе на Земле не от баб и коммунистов, а от жлобов и популистов! *)
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12.10.2020 16:13 Ответить
И все три пути через жопу.
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12.10.2020 16:14 Ответить
Какое, млять, отношение администрация президента может иметь к закупкам вакцины?
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12.10.2020 16:15 Ответить
піарноє.
в нас Зеля цар і бог.
Думаю прикликати слугу прибрати в ліфті. Бо місцеві президенти там багацько насмітили.
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12.10.2020 16:28 Ответить
нормальные люди получат внутривенно
из секты свидетелей "шыкаладнага глаза" орально но преимущественно ректально
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12.10.2020 16:31 Ответить
Україна може тримати вакцина в НУЛЬ способів, тому що ЇЇ НЕ ІСНУЄ В ПРИРОДІ поки що...
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12.10.2020 19:26 Ответить
Возможность получить вакцину в Украине 0, нет ни одного соглашения с разработчиками. Например Канада уже заключила договора с несколькомы разработчиками для своих граждан - в 5 раз больше доз вакцины , чем население страны. Потом может выбрать наиболее эфективную вакцину. Украина получить вакцину в самую последнюю очередь и не факт, что она будет лучшая.
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12.10.2020 19:50 Ответить
Анально, орально, вагинально?
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12.10.2020 20:01 Ответить
все равно каким путем, главное не ********** из паРашы.
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12.10.2020 20:52 Ответить
Красномордые свиньи должны весь мир бесплатно снабдить вакциной за то что они с миром сделали.
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12.10.2020 22:39 Ответить
Власть имущие уже все укололись вакциной, только будут лохам до конца втирать, что им надо ждать 4 года кашерную американскую и сами купите.
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12.10.2020 22:45 Ответить
Можно по воздуху,можно по железной дороге,а,скорее всего, будет через задницу.
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13.10.2020 00:19 Ответить
 
 