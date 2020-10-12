Украина может получить вакцину от коронавируса тремя путями, - замглавы ОП Жовква
В офисе Президента считают, что Украина может получить вакцину от COVID-19 тремя путями: на собственных мощностях, через продажу излишков вакцины странами ЕС, через механизм COVAX.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы Офиса Президента Игорь Жовква.
По его словам, Украина постоянно поднимает вопрос получения вакцин от коронавируса переговорах с руководством ЕС.
В то же время нужно понимать, что приоритет будет предоставлен государствам-членам Европейского союза на заключение таких соглашений с конкретными компаниями по определенному количеству вакцин.
"Это может происходить несколькими путями. Первый - действительно президент Зеленский заявил, что у нас сегодня уже существуют фармацевтические мощности, которые готовы производить такую вакцину в Украине. Безусловно, если тем компаниям подойдут наши производственные мощности, такая вакцина скорее попадет в Украине. Потому, очевидно, что производя ее для других стран, мы также будем производить ее для себя соответствующими соглашениями. Это один путь. Но здесь должны между собой говорить специалисты, фармацевты, посмотреть на наши мощности, оценить их. Я так понимаю, они достаточно мощные, эффективные и современные, но здесь должны говорить специалисты", - объяснил Жовква.
"Второй вариант - если мы говорим даже о вакцине для государств-членов ЕС, прежде всего, то есть возможность у этих государств, при наличии избытка вакцины от COVID-19 в их странах, говорить о продаже ее для третьих стран, в частности для Украины", - отметил замглавы ОП.
"И третий путь - учитывая то, что мы ведем диалог, присоединились к соответствующим механизмам по государственным закупкам, мы можем быть в очереди из стран-партнеров. Эти три пути все реальны. Возможно, все из них как раз и будут реализованы", - подытожил Жовква.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Еще зе-фармацевты-аналитики есть?
-- я, даже вопросов не задаю, как Вы заметили...*)
Эта говорящая голова не понимает что несет.
Не нагнетай пара в холодильнике...*)
...или ты подсуетился под личные проблемы? *)
-- она мне нравится!
...токо ж -- седьмой уже десяток тикаю на Белом Свете -- а ещё на третьем понял -- шо всё горе на Земле не от баб и коммунистов, а от жлобов и популистов! *)
в нас Зеля цар і бог.
Думаю прикликати слугу прибрати в ліфті. Бо місцеві президенти там багацько насмітили.
из секты свидетелей "шыкаладнага глаза" орально но преимущественно ректально