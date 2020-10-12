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Кернес плох, до выборов скорее всего не вернется, - глава ХОГА Кучер

Кернес плох, до выборов скорее всего не вернется, - глава ХОГА Кучер

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечится от коронавируса в Германии, чувствует себя плохо.

Об этом в интервью изданию "Гордон" сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, информирует Цензор.НЕТ.

"По моим данным, плохо (чувствует себя Кернес - УНИАН). Но корректнее будет все же мне не комментировать эту ситуацию", - сказал Кучер.

При этом он предположил, что Кернес может не вернуться в Украину до выборов.

"Я выскажу свое мнение: нет", - ответил на соответствующий вопрос Кучер.

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Днем 16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.

2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Германия (7102) Кернес Геннадий (1286) Кучер Алексей (64) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+38
Горе-то какое.😆😆😆
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12.10.2020 16:06 Ответить
+37
Ковид помножил Кернеса на ноль?
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12.10.2020 16:08 Ответить
+35
Ну, Кернес вообще-то --- Заслуженный наперсточник еще Советского Союза... Лох --- харьковский избиратель, который и сейчас проголосует за полутрупа...
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12.10.2020 16:18 Ответить
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прочитал гепа сдох
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12.10.2020 21:31 Ответить
здох максим - та й ... х ним...
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12.10.2020 22:11 Ответить
Мафия, тем более кацапская, "взять и не отдать" не прощает - им инвалидная коляска у Кернеса показалась незаконченным наказанием. А вот Добкин и Фельдман мзду за пларированную сдачу Востока Украины вернули России и поэтому Добкин срочно вернулся к теме мэрства в Харькове.
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12.10.2020 22:38 Ответить
не вернется или не дотянет? вот в чем вопрос...
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13.10.2020 07:58 Ответить
Харьковчане и за тушку проголосуют. А если потребуется, то и за трупик.
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13.10.2020 15:09 Ответить
Скорее бы эти Гепа и допа коньки отбросили,, И тогда наступит в Харькове настоящаая свобода!!
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13.10.2020 15:09 Ответить
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