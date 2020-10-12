Кернес плох, до выборов скорее всего не вернется, - глава ХОГА Кучер
Мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечится от коронавируса в Германии, чувствует себя плохо.
Об этом в интервью изданию "Гордон" сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, информирует Цензор.НЕТ.
"По моим данным, плохо (чувствует себя Кернес - УНИАН). Но корректнее будет все же мне не комментировать эту ситуацию", - сказал Кучер.
При этом он предположил, что Кернес может не вернуться в Украину до выборов.
"Я выскажу свое мнение: нет", - ответил на соответствующий вопрос Кучер.
Днем 16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.
В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.
2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.
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