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Договорились с главой Института нацпамяти Польши о встрече в ноябре для переговоров по наиболее чувствительным темам, - Дробович

Договорились с главой Института нацпамяти Польши о встрече в ноябре для переговоров по наиболее чувствительным темам, - Дробович

Председатель Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович и глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек планируют в начале ноября провести встречу в Варшаве.

Об этом рассказал Дробович в комментарии журналистам в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы имели в кулуарах (в рамках сегодняшней встречи президентов Украины и Польши. - Ред.) Ккороткие переговоры и договорились о рабочей встрече в начале ноября в Варшаве", - отметил глава УИНП.

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По его словам, вопросами для обсуждения на этой встрече должны стать направления сотрудничества, в частности наиболее чувствительные темы по сохранению памяти, мемориализации, поисковые и эксгумационные работы, увековечение и восстановление мест захоронений, потенциальные публикации материалов форума историков предыдущих лет тому подобное.

Дробович заверил, что "оптимистично настроен на диалог" с польским коллегой. "Для нас важно сейчас полное восстановление на горе Монастырь таблицы, о котором говорил Президент (Владимир Зеленский. - Ред.). Президент в своем выступлении сказал, что ожидаем восстановления имен, и, я думаю после того вообще никаких проблем не будет, уже даже готов краткий список мест поисковых работ и эксгумаций, которым взаимно поляки и украинцы обменялись для реализации на ближайшее время", - рассказал председатель УИНП.

Автор: 

Институт нацпамяти (306) история (2018) Польша (8543) Дробович Антон (84)


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Цей громадянин Малайзії домовиться, ага.
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12.10.2020 16:24 Ответить
Договорились с главой Института нацпамяти Польши/ В 2007 г. на сайте ИНП была начата публикация списков граждан, сотрудничавших с органами госбезопасности ПНР. Публикация осуществляется в соответствии с принятым 14 марта 2007 «Законом о люстрации ». Помимо имени каждого человека файлы содержат агентурную кличку, а также подробности его отношений со спецслужбами.-И никаких катаклизмов у поляков не случилось.
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12.10.2020 16:36 Ответить
Зебилы сейчас надоговариваются, что будем еще и ляхам платить репарации за то что оборонялись против оккупантов на своей земле
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12.10.2020 19:22 Ответить
"Для нас важно сейчас полное восстановление на горе Монастырь таблицы, о котором говорил Президент (Владимир Зеленский. - Ред.). Президент в своем выступлении сказал, что ожидаем восстановления имен...
Вот тут я приятно удивлён.
А вообще без таких как Вятрович, это будет игра в одни ворота...
Источник: https://censor.net/ru/n3224407
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12.10.2020 20:26 Ответить
 
 