Договорились с главой Института нацпамяти Польши о встрече в ноябре для переговоров по наиболее чувствительным темам, - Дробович

Председатель Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович и глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек планируют в начале ноября провести встречу в Варшаве.

Об этом рассказал Дробович в комментарии журналистам в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы имели в кулуарах (в рамках сегодняшней встречи президентов Украины и Польши. - Ред.) Ккороткие переговоры и договорились о рабочей встрече в начале ноября в Варшаве", - отметил глава УИНП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дуда почтил в Киеве память жертв Голодомора. ВИДЕО

По его словам, вопросами для обсуждения на этой встрече должны стать направления сотрудничества, в частности наиболее чувствительные темы по сохранению памяти, мемориализации, поисковые и эксгумационные работы, увековечение и восстановление мест захоронений, потенциальные публикации материалов форума историков предыдущих лет тому подобное.

Дробович заверил, что "оптимистично настроен на диалог" с польским коллегой. "Для нас важно сейчас полное восстановление на горе Монастырь таблицы, о котором говорил Президент (Владимир Зеленский. - Ред.). Президент в своем выступлении сказал, что ожидаем восстановления имен, и, я думаю после того вообще никаких проблем не будет, уже даже готов краткий список мест поисковых работ и эксгумаций, которым взаимно поляки и украинцы обменялись для реализации на ближайшее время", - рассказал председатель УИНП.