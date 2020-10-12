В Харькове метро сократит интервалы между поездами, но закрываться не будет, - заместитель мэра Терехов

Первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе не будут закрывать метрополитен, несмотря на увеличение случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сказал Терехов на совещании в мэрии в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Метро закрывать мы не будем. Город как жил, так и должен жить. Но мы должны соблюдать социальную дистанцию. Мы должны обеспечить безопасное передвижение для людей", - заявил Терехов.

Он поручил руководству метрополитена разработать новый график движения поездов с меньшими интервалами, чтобы не допускать скапливания людей на платформах. "Увеличивай количество поездов, потому что не надо, чтобы люди ждали на платформах и скопление было", - сказал Терехов, обращаясь к гендиректору КП "Харьковский метрополитен" Вячеславу Стаматину.

Терехов также заявил, что дезинфекция в общественном транспорте (трамваях, троллейбусах, маршрутках и метро) должна проводиться не менее двух раз в день и напомнил о необходимости соблюдения масочного режима. Вместе с тем, первый заместитель городского головы подчеркнул, что водители не могут контролировать соблюдение масочного режима пассажирами – это должна делать полиция.

"Контроль должна осуществлять никто иной, как Национальная полиция", - сказал он.

По информации Харьковской облгосадминистрации, за минувшие сутки в регионе подтвержден 741 случай Covid-19, в том числе 499 – в Харькове.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Врач Корсунов о ситуации в больнице, лечащей пациентов с СOVID-19: Очередь скорых с "синими" больными. Кислородные системы перегружены. Такой беды я еще не видел. ФОТОрепортаж