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Новости Коронавирус и карантин
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В Харькове метро сократит интервалы между поездами, но закрываться не будет, - заместитель мэра Терехов

В Харькове метро сократит интервалы между поездами, но закрываться не будет, - заместитель мэра Терехов

Первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе не будут закрывать метрополитен, несмотря на увеличение случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сказал Терехов на совещании в мэрии в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Метро закрывать мы не будем. Город как жил, так и должен жить. Но мы должны соблюдать социальную дистанцию. Мы должны обеспечить безопасное передвижение для людей", - заявил Терехов.

Он поручил руководству метрополитена разработать новый график движения поездов с меньшими интервалами, чтобы не допускать скапливания людей на платформах. "Увеличивай количество поездов, потому что не надо, чтобы люди ждали на платформах и скопление было", - сказал Терехов, обращаясь к гендиректору КП "Харьковский метрополитен" Вячеславу Стаматину.

Терехов также заявил, что дезинфекция в общественном транспорте (трамваях, троллейбусах, маршрутках и метро) должна проводиться не менее двух раз в день и напомнил о необходимости соблюдения масочного режима. Вместе с тем, первый заместитель городского головы подчеркнул, что водители не могут контролировать соблюдение масочного режима пассажирами – это должна делать полиция.

"Контроль должна осуществлять никто иной, как Национальная полиция", - сказал он.

По информации Харьковской облгосадминистрации, за минувшие сутки в регионе подтвержден 741 случай Covid-19, в том числе 499 – в Харькове.

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Автор: 

карантин (16729) Метрополитен (1017) Харьков (7626) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Ку-ку?
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12.10.2020 16:29 Ответить
+2
от, ****, гении
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12.10.2020 16:18 Ответить
+2
Каждый день в быдлохарькове вижу кондукторов в трамваях с маской на подбородке. А водилы трамваев - поголовно свинопасы: с малыми интервалами борются долгим стоянием на крупных остановках, когда уже давно все вышли-сели, по 3 зеленых светофора пропускают, чтоб в стоячем воздухе побольше ковид распространить...
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12.10.2020 16:41 Ответить
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от, ****, гении
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12.10.2020 16:18 Ответить
Классненько то как. Теперь на то же количество людей будут выпускать меньше поездов, а значит люди будут собираться более тесно. Гениально.
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12.10.2020 16:22 Ответить
Ку-ку?
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12.10.2020 16:29 Ответить
Більше поїздів буде.
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12.10.2020 18:14 Ответить
меньше интервал - больше поездов за ту же единицу времени
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12.10.2020 18:15 Ответить
Каждый день в быдлохарькове вижу кондукторов в трамваях с маской на подбородке. А водилы трамваев - поголовно свинопасы: с малыми интервалами борются долгим стоянием на крупных остановках, когда уже давно все вышли-сели, по 3 зеленых светофора пропускают, чтоб в стоячем воздухе побольше ковид распространить...
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12.10.2020 16:41 Ответить
социальная дистанция между вагонами, но не между людьми...Л-логика.
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12.10.2020 16:52 Ответить
Что не понятно ?? В единицу времени кол. поездов будет больше А значит будет меньше толкучки !!
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12.10.2020 17:01 Ответить
Сначала увеличили эти интервалы(наверное на машинистах экономили),а теперь решили уменьшить. "Гениально". А трамваи и троллейбусы? Те почти на каждой остановке "передышку" делают, пассажиров трамбуют. Касса прежде всего.
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12.10.2020 17:17 Ответить
A у Львові ??)
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12.10.2020 17:44 Ответить
 
 