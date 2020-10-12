Министр обороны Турции Акар - Шойгу: "Ереван должен незамедлительно вывести войска с территории Азербайджана"
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в телефонном разговоре со своим визави Сергеем Шойгу, что Ереван должен уйти с оккупированных территорий Азербайджана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Анадолу".
Акар в беседе с Шойгу подчеркнул необходимость прекращения обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны Армении и вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских земель.
"Армения нарушает режим гуманитарного перемирия. Ереван должен незамедлительно вывести войска с территории Азербайджана. Баку не может ждать справедливости еще 30 лет. Турция готова поддержать справедливую позицию азербайджанской стороны", - сказал турецкий министр.
Топ комментарии
+35 vitaliymkua
показать весь комментарий12.10.2020 16:50 Ответить Ссылка
+22 Мария Никоненко #463515
показать весь комментарий12.10.2020 16:40 Ответить Ссылка
+20 Шрек Баблокат
показать весь комментарий12.10.2020 16:50 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ні, ти точно божевільний...
мы все знаем твой лютый нрав..
На "МИР", я так понимаю, Баку не настроен.......... Армяне сегодня, противопоставить Баку ничего (реального) не могут..... Все будет зависеть от позиций Турции и рашки(((
І тут кацапи всралися.
Это означает полную блокаду и уничтожение армении, которая уже достала всех своих соседей, включая Грузию.
https://twitter.com/tZEinform
Уже почти 50 лет Северный Кипр ими оккупирован.