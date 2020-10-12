Министр обороны Турции Акар - Шойгу: "Ереван должен незамедлительно вывести войска с территории Азербайджана"

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в телефонном разговоре со своим визави Сергеем Шойгу, что Ереван должен уйти с оккупированных территорий Азербайджана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Анадолу".

Акар в беседе с Шойгу подчеркнул необходимость прекращения обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны Армении и вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских земель.

"Армения нарушает режим гуманитарного перемирия. Ереван должен незамедлительно вывести войска с территории Азербайджана. Баку не может ждать справедливости еще 30 лет. Турция готова поддержать справедливую позицию азербайджанской стороны", - сказал турецкий министр.

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