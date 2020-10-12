РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7490 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
14 930 74

Министр обороны Турции Акар - Шойгу: "Ереван должен незамедлительно вывести войска с территории Азербайджана"

Министр обороны Турции Акар - Шойгу:

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в телефонном разговоре со своим визави Сергеем Шойгу, что Ереван должен уйти с оккупированных территорий Азербайджана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Анадолу".

Акар в беседе с Шойгу подчеркнул необходимость прекращения обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны Армении и вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских земель.

"Армения нарушает режим гуманитарного перемирия. Ереван должен незамедлительно вывести войска с территории Азербайджана. Баку не может ждать справедливости еще 30 лет. Турция готова поддержать справедливую позицию азербайджанской стороны", - сказал турецкий министр.

Читайте также: Если не увидим от Армении желания закончить конфликт в Карабахе, мы не остановимся и пойдем до конца, - Алиев

Азербайджан (796) Армения (829) Шойгу Сергей (716) Нагорный Карабах (471) Акар Хулуси (14)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+35
Баку не может ждать справедливости еще 30 лет. Турция готова поддержать справедливую позицию азербайджанской стороны.


І тут кацапи всралися.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:50 Ответить
+22
Не думаю. Амеры утихомирят все стороны конфликта. Придется Армении смириться с потерей ворованных территорий. Ничего страшного. Рассейка, как я понял, не при делах.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:40 Ответить
+20
Игорек!.. ты на своем боевом летающем диване уже выдвинулся в район Нагорного Карабаха, или только заправляешся таблетками?!.. ты там поосторожней..
мы все знаем твой лютый нрав..
показать весь комментарий
12.10.2020 16:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И шо Шойгу? Не гу-гу?
показать весь комментарий
12.10.2020 16:34 Ответить
Пакістан також погрожує Вірменії повним знищенням, а це вже Третя світова війна з ядерною зброєю!
показать весь комментарий
12.10.2020 16:36 Ответить
Не думаю. Амеры утихомирят все стороны конфликта. Придется Армении смириться с потерей ворованных территорий. Ничего страшного. Рассейка, как я понял, не при делах.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:40 Ответить
Вірмени зараз втратять не тільки Карабах, вони зараз взагалі втратять державу як таку. Там Вірменії дуже небагато на мапі, Азербайджан завоює всі вірменські території дуже швидко.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:42 Ответить
Мне кажется, что ты сгущаешь краски. Нахера Азербайджану захватывать Армению? Никто не поймет, такого "подвига".
показать весь комментарий
12.10.2020 16:44 Ответить
Туреччина давно хоче знищити вірменів та Вірменію як таку і йде до цієї 200-річної мети.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:49 Ответить
Извините, но вы бредите.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:52 Ответить
Чому, пан має рацію !! Цьому протистаянню вже понад 200 років !!)))
показать весь комментарий
12.10.2020 16:54 Ответить
Да хоть тыщу. Никто азерам не даст захватить Армению.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:56 Ответить
Справа в тім що США вже не є світовим жандармом і ніхто в США нічого питати не буде, просто зітруть Вірменію з мапи світу.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:58 Ответить
Хорошо. Приведи пример, из последних десятилетий, чтобы какое-то государство просто взяли бы и стерли с карты.
показать весь комментарий
12.10.2020 17:03 Ответить
СРСР , сам зтерся !!)))
показать весь комментарий
12.10.2020 17:26 Ответить
Ну тоді вже треба згадати також Югославію, Чехословаччину. Ну і ГДР.
показать весь комментарий
12.10.2020 18:22 Ответить
Ну так это его привычное состояние.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:55 Ответить
Вы полемизируете с местным "городским сумасшедшим". Он всем тут известен.
показать весь комментарий
12.10.2020 19:00 Ответить
Міністр оборони Туреччини Акар - Шойгу: "Єреван має негайно вивести війська з території Азербайджану" - Цензор.НЕТ 1934
показать весь комментарий
12.10.2020 16:57 Ответить
Тебе знову з "дурки" випустили? Чого ж Туреччина не знищила їх за 6 століть? До 1916 року, якби вірмени, з подачі Росії, не почали різать турків і курдів у східній Туреччині, вірменів ніхто не чіпав, вони були БІЛЬШІСТЮ там, і цей район так і називався - "Турецька Вірменія"!!! І навіть після "геноциду", у Туреччині, зараз, вірменів більше, ніж у самій Вірменії...
Ні, ти точно божевільний...
показать весь комментарий
12.10.2020 17:48 Ответить
Не звертайте увагу на троля.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:51 Ответить
Игорек!.. ты на своем боевом летающем диване уже выдвинулся в район Нагорного Карабаха, или только заправляешся таблетками?!.. ты там поосторожней..
мы все знаем твой лютый нрав..
показать весь комментарий
12.10.2020 16:50 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2020 19:32 Ответить
Рассейка, как я понял, не при делах./21 век.Гендер-стирание отличий и противоречий.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:57 Ответить
Умен, чертяка... А какой внимательный... А умный.... , шо пестец...
показать весь комментарий
12.10.2020 16:59 Ответить
А то.
показать весь комментарий
12.10.2020 17:03 Ответить
Хрен в пальто!
показать весь комментарий
12.10.2020 17:04 Ответить
хранительнице домашнего очага и священного домашнего огня Марии Никоненко материться не хорошо Не эстетично.
показать весь комментарий
12.10.2020 17:15 Ответить
Зато удобно и практично. (с)
показать весь комментарий
12.10.2020 17:24 Ответить
В палате № 6 в дурдоме ,выходной,наполеон ты наш?
показать весь комментарий
12.10.2020 16:43 Ответить
Читайте не тільки Цензор, який взагалі не має міжнародного розділу новин! Пакістан зробив різки заяви проти Вірменії і готовий стати на сторону Азербайджана і надати військову допомогу Азербайджану.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:51 Ответить
Ага, він же турецьку мову не знає.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:43 Ответить
Та ему турок хер показал и вся тобі, як кажуть, "мова".
показать весь комментарий
12.10.2020 16:46 Ответить
Размер не имеет значения...
показать весь комментарий
12.10.2020 17:06 Ответить
Марія, це чисто жіночий коментар ))))) а твої попередні були чоловічими. Чи у вас сімейний підряд?
показать весь комментарий
12.10.2020 17:16 Ответить
Ага, ага... Мы, как Ильф и Петров.- Как вы пишете вдвоем? - Один бегает по магазинам, а другой пишет. Потом наоборот.
показать весь комментарий
12.10.2020 17:23 Ответить
эта война может еще затянуться надолго, Ереван тупо вцепился в кусок земли, будет нагонять туда всё новую пехоту и технику... у них война на уничтожение друг друга, людей хватает
показать весь комментарий
12.10.2020 16:35 Ответить
Эти люди почуяв жаренное побегут на рассею, шаурму жарить!)
показать весь комментарий
12.10.2020 16:44 Ответить
да вот с трудом их оттуда сгоняют, а армянских солдат туда бросают снова и снова
показать весь комментарий
12.10.2020 16:47 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2020 16:35 Ответить
Хрен там((( Вы не учитываете ментальность обоих народов((( В большей части-они не бойцы(( Не хочу никого обидеть или оскорбить((( Так-что, или "быстрая война" или мир(((
На "МИР", я так понимаю, Баку не настроен.......... Армяне сегодня, противопоставить Баку ничего (реального) не могут..... Все будет зависеть от позиций Турции и рашки(((
показать весь комментарий
12.10.2020 16:41 Ответить
Про "не бойцы" я бы так категорично не утверждал. Там с обеих сторон не детское ожесточение, и война эта длится уже с конца 80-х.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:57 Ответить
А удмурт шо?, настамнет???)))
показать весь комментарий
12.10.2020 16:42 Ответить
Это единственная надежда Армении))) Но у рашки и так проблем....... Даже тунгусских добровольцев не сможет отправить)))
показать весь комментарий
12.10.2020 16:50 Ответить
Только так и можно, и должно разговаривать с Россией. Только так и никак иначе.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:44 Ответить
Баку не может ждать справедливости еще 30 лет. Турция готова поддержать справедливую позицию азербайджанской стороны.


І тут кацапи всралися.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:50 Ответить
Иными словами: "Позвольте вам, батенька, выйти вон".
показать весь комментарий
12.10.2020 16:52 Ответить
Респект!только так с кацапо-фашистких чмырем говорить
показать весь комментарий
12.10.2020 16:58 Ответить
Появился на необъятном горизонте расейской гопоты - новый хулиган звать его Эрдоган, и ему пох на мнение кремля...
показать весь комментарий
12.10.2020 17:00 Ответить
Турция требует сухопутный коридор до Нахичевани.
Это означает полную блокаду и уничтожение армении, которая уже достала всех своих соседей, включая Грузию.
показать весь комментарий
12.10.2020 17:07 Ответить
Грузия имела неосторожность пустить армянских беженцев на свою территорию и они уже требуют присоединить несколько районов Грузии к Армении.
показать весь комментарий
12.10.2020 17:11 Ответить
Откуда информация?!...
показать весь комментарий
12.10.2020 17:52 Ответить
Переброска осуществляется самолетами под регистрацией компаний "Armenia Avia", "Nord Star" и "Atlantis Armenian Air Lines" через воздушное пространство Грузии.

https://twitter.com/tZEinform
показать весь комментарий
12.10.2020 18:08 Ответить
Самый большой позитив это то что кацапы уже потеряли Армению. Просто они этого еще не поняли
показать весь комментарий
12.10.2020 17:22 Ответить
А почему турки не хотят вывести свои войска с территории Кипра ?
Уже почти 50 лет Северный Кипр ими оккупирован.
показать весь комментарий
12.10.2020 17:37 Ответить
А в Америке вообще - негров линчуют!
показать весь комментарий
12.10.2020 17:43 Ответить
да и госдолг у них охерительный
показать весь комментарий
12.10.2020 17:53 Ответить
А если еще и в рублях посчитать!
показать весь комментарий
12.10.2020 18:00 Ответить
To Кубицкий. Дядя, вы дурак? Греки-киприоты в 1970х. решили присоединить ВЕСЬ КИПР к Греции! Не спросясь турков-киприотов, которые, естественно сильно удивились и начали выступать против. Тогда греки начали с ними гражданскую войну, получив оружие от ,черных полковников., И если бы не Турция - всех бы просто сбросили в море. И именно греки киприоты последовательно против всех планов воссоединения, предлагаемых ООН. Киздеть - не мешки ворочать, да?
показать весь комментарий
12.10.2020 22:35 Ответить
ну по твоей логике, тогда и пуйло имело право оккупировать Крым и Донбасс, они ведь типа не хотели в НАТО и ЕС как остальная Украина ! Так, ватка ?
показать весь комментарий
12.10.2020 23:20 Ответить
То Кибицкий. Какая тут связь?! Наоборот: греки решили ПРИСОЕДИНИТЬ остров! Как армяне Карабаха или сепары Крыма. Какая ватка, я жителем Рашки никогда не был, даже в Совдепии. Дебил, б...
показать весь комментарий
13.10.2020 09:52 Ответить
по качану.
показать весь комментарий
13.10.2020 01:52 Ответить
Это Путину не Макроном-Зеленским жопу вытирать, Эрдоган такой же полуфюрер.
показать весь комментарий
12.10.2020 17:41 Ответить
И что самое характерное, чувак высказывает это не министру Армении, а министру пацакии . Он что-то знает
показать весь комментарий
12.10.2020 17:44 Ответить
та вони просто чай п"ють та анекдоти розказують
показать весь комментарий
12.10.2020 20:37 Ответить
та шо там знать. кацапское ПВО выносят турецкие летающие роботы, мама не горюй. А когда нет ПВО - воевать полегче будет
показать весь комментарий
12.10.2020 23:50 Ответить
Роботы роботами, но вот Бутусов давеча писал, что не всё так гладко у азербайджанцев идёт. Проваливается штурм унд дранг. Походу пацаки успели армянам спецов подогнать + горы + плохая погода. На современном уровне робототехники одними дронами войну не выиграть.
показать весь комментарий
13.10.2020 00:31 Ответить
Тактично намекнул,что их могут вывеЗти. Как расеян. Компактно.
показать весь комментарий
12.10.2020 18:03 Ответить
Турок поставив кацапа на місце! Ай маладєц!
показать весь комментарий
12.10.2020 18:22 Ответить
Це найкоротший шлях до миру, вивести війська з території Азербаджану, підписати мирний договір і будувати світле майбутнє своїм націям без анексій і контрибуцій. В іншому випадку буде прірва.
показать весь комментарий
12.10.2020 18:57 Ответить
пох шо на азербайджан, шо на армян (в алфавитном порядке, чтобы никто не обиделся). Главное то - что будет плохо россии - то нам хорошо
показать весь комментарий
12.10.2020 21:53 Ответить
То Шатров. Слушай, дятел, если я скажу, что мне пох что Украина, что ОРДЛО, чей Крым - тебе понравится? Чем вы с Рашкой больше друг друга убиваете, тем Азербайджану легче? Не нравится?! А мне пох.
показать весь комментарий
12.10.2020 22:39 Ответить
я понимаю твои чувства. россия за Армению, значит мы должны быть за Азербайджан, тем более если взять во внимание голосования в ООН по Крыму. Но меня, как либерала по убеждениям, волнует судьба певца "давай, до-свиданья" Гилала Мамедова. Хотя, погуглил, извиняюсь. Певец уже на свободе. Смотрим что будет дальше. Топлю теперь за турецкие ударные беспилотники против кацапского железа
показать весь комментарий
12.10.2020 23:35 Ответить
Ну ВСЕ... конкретно, просто, понятно, доступно, дипломатично просто... и на руском языке. В итоге: как армяне, так и раша ласты подожмут и с обосранными жопами сделают то, что им сказали...
показать весь комментарий
12.10.2020 23:01 Ответить
золотые слова Министра обороны Турции... шойгушке кужугетовичу по хлебалу впорол по полной...
показать весь комментарий
13.10.2020 07:51 Ответить
 
 