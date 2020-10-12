Перед выборами экология становится предметом манипуляций и шантажа со стороны политиков и псевдоэкспертов, - специалисты

Во время избирательных кампаний появляется огромное количество псевдоэкспертов, которые "знают ответы на все вопросы и бросаются обещаниями"



Чистая окружающая среда - популярная тема среди украинцев, показывает социология. Только в Киеве сохранение окружающей среды и противодействие климатическим изменениям считают актуальной темой 92% горожан, передает 5 канал. Этим пользуются политики - улучшение экологии - есть в программах большинства участников местных выборов. Кандидаты сочетают сбор политических баллов с корыстными интересами, например, отвлечь внимание от действительно важных вопросов - убеждены политологи.

"На теме экологии активно спекулируют и активно отрабатывают те, кто действительно об этом переживает. Шантажировать можно застройщиков, блокируя строительства, можно шантажировать предприятия, угрожая экологическими претензиями, причем этим могут заниматься как чиновники, так и, я бы не называл этих людей активистами, как обычные рэкетиры, маскирующиеся под активистов ", - говорит политолог Кирилл Сазонов.



Кроме того, как предостерегает Людмила Цыганок, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины, во время избирательной кампании нужно быть особенно внимательными, чтобы не попасть на крючок тех, кто выдает выдает себя за экологических экспертов:

"Во время избирательных кампаний появляется огромное количество псевдоэкспертов, которые знают ответы на все вопросы, они бросаются обещаниями, и граждане им верят", - отмечает она.