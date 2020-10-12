Харьков отказался по рекомендации Шкарлета отправлять школьников на каникулы досрочно: "Если будет постановление Кабмина, мы выполним"

В Харьковском городском совете заявили, что не будут отправлять школьников на каникулы с 15 октября по рекомендации и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом заявила директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на KHARKIV Today.

"Это был указ министерства? Я вам скажу… Я бы вам рекомендовала покраситься в черный, а вам — в белый… Если будет указ министерства и постановление Кабмина, мы выполним это постановление. Пока, кроме комментариев в Телеграм, что не является официальной информацией, мы ничего не получали", - сказала чиновница.

По словам Деменко, школьники Харькова "почти не болеют", на данный момент из-за случаев коронавируса в школах на дистанционное обучение отправили 82 класса, это менее 2% классов.

Напомним, ранее врио министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что всем школам будут рекомендовать уйти с 15 октября на каникулы, а вузам - на дистанционное обучение.

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