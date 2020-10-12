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Харьков отказался по рекомендации Шкарлета отправлять школьников на каникулы досрочно: "Если будет постановление Кабмина, мы выполним"

Харьков отказался по рекомендации Шкарлета отправлять школьников на каникулы досрочно:

В Харьковском городском совете заявили, что не будут отправлять школьников на каникулы с 15 октября по рекомендации и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом заявила директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на KHARKIV Today.

"Это был указ министерства? Я вам скажу… Я бы вам рекомендовала покраситься в черный, а вам — в белый… Если будет указ министерства и постановление Кабмина, мы выполним это постановление. Пока, кроме комментариев в Телеграм, что не является официальной информацией, мы ничего не получали", - сказала чиновница.

По словам Деменко, школьники Харькова "почти не болеют", на данный момент из-за случаев коронавируса в школах на дистанционное обучение отправили 82 класса, это менее 2% классов.

Напомним, ранее врио министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что всем школам будут рекомендовать уйти с 15 октября на каникулы, а вузам - на дистанционное обучение.

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Автор: 

Кабмин (14043) Харьков (7626) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+2
А Харьков упорно "ползёт на кладбище" ....
Народ - вы там начинайте головой думать - пора уже.
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12.10.2020 16:53 Ответить
+2
Наверное есть уверенность, что заболевших школьников и их родственников станут отправлять самолетами в Германию на излечение... как т. Керноса - мера Харькова.
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12.10.2020 16:53 Ответить
+1
Розумне рішення! Перекласти відповідальність на місцеву владу не вийде!
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12.10.2020 16:48 Ответить
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Розумне рішення! Перекласти відповідальність на місцеву владу не вийде!
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12.10.2020 16:48 Ответить
советских харьковских собственная гордость..." (с)
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12.10.2020 16:48 Ответить
Во во раньше была страна советов, всем советовали. А теперь страна рекомендаций, а там творите что хотите.
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12.10.2020 16:56 Ответить
А Харьков упорно "ползёт на кладбище" ....
Народ - вы там начинайте головой думать - пора уже.
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12.10.2020 16:53 Ответить
Наверное есть уверенность, что заболевших школьников и их родственников станут отправлять самолетами в Германию на излечение... как т. Керноса - мера Харькова.
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12.10.2020 16:53 Ответить
А не послати б цю Скарлєт куди б подалі?!
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12.10.2020 16:56 Ответить
Шкарлет - це ПОЗОР української освіти!
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12.10.2020 16:58 Ответить
То от министра была попытка управлять страной в смартфоне через телеграм.
Но пока есть те кто не оценили...
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12.10.2020 17:02 Ответить
Правильно ,хватит лепить горбатого из закона , то АТО , придумают то фейсбучные советы , называйте вещи своими именами , принимайте решения по закону и отвечайте за него.....! Хватит словоблудия , пора в этой стране находить крайних!!!
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12.10.2020 18:27 Ответить
 
 