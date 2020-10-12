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Лукашенко заявляет о готовности передать часть своих полномочий другим органам власти
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что готов передать часть своих полномочий другим органам власти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
"Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы", - отметил Лукашенко.
По словам захватившего власть в Беларуси "президента", недавно он получил записку, в которой предлагается "71 полномочие перенести от президента на все уровни власти".
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+3 Garry Grant
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иначе приводит к власти горлопанов и популистов
«Я заўсёды ў гатоўнасці перадаць частку сваіх паўнамоцтваў іншым органам улады. Але ніхто ж мне не дакладвае пра гатоўнасць нейкіх там незразумелых iншых органаў улады прыняць хоць бы частку маіх паўнамоцтваў. А можа гэтых іншых органаў улады наогул няма (былі б, я б іх даўно адлавіў б, перасадзіў б і расстраляў бы). А раз няма каму то і перадаваць няма чаго. Буду сам, як сагнуты бурлак, натужліва гібець ўсю паўнату государевых паўнамоцтваў».
типа вошебойку глобально
сатанист маркс продолжает владеть умами таких же безбожников как он
а остальные страны строят капитализм