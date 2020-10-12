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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко заявляет о готовности передать часть своих полномочий другим органам власти

Лукашенко заявляет о готовности передать часть своих полномочий другим органам власти

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что готов передать часть своих полномочий другим органам власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы", - отметил Лукашенко.

По словам захватившего власть в Беларуси "президента", недавно он получил записку, в которой предлагается "71 полномочие перенести от президента на все уровни власти".

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Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625)


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Топ комментарии
+3
Не будет картошку на камеру собирать?
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12.10.2020 16:54 Ответить
+3
Стесняюсь спросить, а откуда у него полномочия? 5 ноября истекают действующие, а дальше все весьма сомнительно.
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12.10.2020 17:32 Ответить
+3
БЕРЕЗВОЕЦ-+100 - его прогноз о конституционной реформе под слабо презика прокремлевского, вытащенного из тюряги , для посадки на трон по урезанным под Кремль полномочиями, Лука не своими поделится полномочиями а того на которого ему указал Путин
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12.10.2020 17:36 Ответить
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Вот пусть на местах и работают.
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12.10.2020 16:51 Ответить
-- ты и есть первое место -- почётное! *)
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12.10.2020 16:54 Ответить
Не будет картошку на камеру собирать?
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12.10.2020 16:54 Ответить
Бульбадиктатор поплыл... но отсидеть за убийства оппонентов придется.
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12.10.2020 16:54 Ответить
-- не... -- такие не сажаются, а ложатся -- на пушечные лафеты под траурные пляски...*)
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12.10.2020 16:57 Ответить
Шо хорошо у коммунистов? -- никакой фантазии! ...всё тупо, голимо и зримо...*)
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12.10.2020 16:55 Ответить
кгб и мвд передай опозиции
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12.10.2020 16:59 Ответить
Знает, что проиграл, и уменьшает полномочия будущено Президента, чтоб опираясь на свою шоблу сохранить себе свое стадо.
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12.10.2020 17:08 Ответить
Передаст часть полномочий сыну и часть - внуку?
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12.10.2020 17:17 Ответить
угадал мой пост... коленьке часть наделит
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13.10.2020 00:49 Ответить
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй. (с)
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12.10.2020 17:23 Ответить
демократия хороша, когда большинство мыслит положительно
иначе приводит к власти горлопанов и популистов
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13.10.2020 10:31 Ответить
А БЕНТЛИ !?)
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12.10.2020 17:29 Ответить
Космическая щедрость!
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12.10.2020 17:31 Ответить
Стесняюсь спросить, а откуда у него полномочия? 5 ноября истекают действующие, а дальше все весьма сомнительно.
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12.10.2020 17:32 Ответить
пока вова з.п. силовикам выделяет, полномочия будут, а дальше фсё
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13.10.2020 00:50 Ответить
БЕРЕЗВОЕЦ-+100 - его прогноз о конституционной реформе под слабо презика прокремлевского, вытащенного из тюряги , для посадки на трон по урезанным под Кремль полномочиями, Лука не своими поделится полномочиями а того на которого ему указал Путин
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12.10.2020 17:36 Ответить
У клапатлівага Бацькі Лукі для беларусаў заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
«Я заўсёды ў гатоўнасці перадаць частку сваіх паўнамоцтваў іншым органам улады. Але ніхто ж мне не дакладвае пра гатоўнасць нейкіх там незразумелых iншых органаў улады прыняць хоць бы частку маіх паўнамоцтваў. А можа гэтых іншых органаў улады наогул няма (былі б, я б іх даўно адлавіў б, перасадзіў б і расстраляў бы). А раз няма каму то і перадаваць няма чаго. Буду сам, як сагнуты бурлак, натужліва гібець ўсю паўнату государевых паўнамоцтваў».
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12.10.2020 17:52 Ответить
Кремль торопит - пора передавать полномочия путинской кодле....Прощай Белорусь....
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12.10.2020 18:43 Ответить
vse polnomocyje nado otdat narodu poskolku on uze nikto.
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12.10.2020 18:48 Ответить
Сам ти нікто, бідасік.
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16.11.2020 18:03 Ответить
Так нахера ты их брал?
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12.10.2020 19:23 Ответить
Кровавий бацька нету в тебе ніяких полномочій супротів бульбонарода.
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12.10.2020 19:57 Ответить
Щоб не було корупції. Чим більше роздати повноважень, тим більше буде корупції. Тому у Білорусі зараз розвинутий соціалізм, а в Україні -- дикий капіталізм.
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16.11.2020 17:46 Ответить
Смешно.. Почти как переход Путина в премьер министры в свое время, типа ушел "на вторые роли". Главное не должность и полномочия.. , а кто правит на самом деле В Беларуси нужно полностью перезагружать власти и отстранять от власти всю без исключения семью Лукашенко. ( кстати с высылкой из страны, для пущей гарантии ну или садить за узурпацию власти и репрессии против народа и политической оппозиции) Все остальное профанация.
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12.10.2020 19:39 Ответить
не поможет, там надо полную декоммунизацию
типа вошебойку глобально
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13.10.2020 00:53 Ответить
А я уважаю Лукашенко. У него все предприятия работают и ни одно не порезано на металлолом, как в Украине. В Минске чистенько, везде зеленая травка растет и деревья подстрижены
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13.10.2020 09:29 Ответить
социализм победил в Белоруссии, сев.корее, россии и на кубе
сатанист маркс продолжает владеть умами таких же безбожников как он

а остальные страны строят капитализм
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13.10.2020 10:36 Ответить
По всій Білорусі порядок, і люди доглянуті. Але якщо народ здурів, то все полетить до біса перекидом.
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16.11.2020 17:55 Ответить
 
 