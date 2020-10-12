Лукашенко заявляет о готовности передать часть своих полномочий другим органам власти

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что готов передать часть своих полномочий другим органам власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы", - отметил Лукашенко.

По словам захватившего власть в Беларуси "президента", недавно он получил записку, в которой предлагается "71 полномочие перенести от президента на все уровни власти".

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