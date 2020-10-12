Украина и Польша должны делать все, чтобы как можно меньше предприятий пострадали во время пандемии, - Дуда

Украина и Польша должны делать все, чтобы как можно меньше украинских и польских предприятий пострадали во время пандемии коронавируса, чтобы они продолжали сотрудничество и построение польско-украинских экономических отношений после пандемии, сообщил президент Польши Анджей Дуда в ходе официального визита в Украину.

"В прошлом году товарооборот был EUR7,5 млрд. Сегодня 1200 польских предприятий действуют в Украине. За этот год товарооборот уменьшился, это было связано с закрытием наших экономик, пандемией коронавируса. Убежден, что мы должны делать все, чтобы мы прошли через этот период как можно лучше, чтобы как можно меньше предприятий с украинской и польской стороны, а также совемстных предприятий, пострадали, чтобы после пандемии, когда мы ее поборем, могли продолжать свое сотрудничество и построение польско-украинских экономических отношений", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, оба президента договорились реализовать все возможные шаги, чтобы это сотрудничество развивалось.

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"Мы хотим, чтобы Украина по экономическому развитию приближалась к уровню Западной Европы, и Польша к этому движется. Я как президент Республики Польша хотел бы, чтобы полякам жилось так, как обществам в Западной Европе с экономической, социальной точки зрения. Я хотел бы, чтобы к этому шло и развитие экономического сотрудничества в Украине", - отметил он.

Президент Польши подчеркнул, что экономическое сотрудничество между Украиной и Польшей, как самыми близкими соседями, имеет важное и даже стратегическое значение.

"Конечно, в фокусе внимания переговоров были и торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. По объективным причинам в первом полугодии 2020 года темпы нашей двусторонней торговли несколько замедлились. Однако сегодня мы можем восстановить положительную динамику и рост предыдущих лет. Такой оптимизм дают объемы польских инвестиций в экономику Украины, активное сотрудничество между нашими регионами и имплементация важных совместных проектов", - отметил Зеленский. пишет Укринформ.

По мнению Президента Украины, также очень важно восстановить регулярную работу межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

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"Всего в рамках визита господина Президента в Украине подписан ряд важных документов. За их пространными названиями - четкие перспективы увеличения инвестиций в нашу экономику, планы по объединению транспортно-транзитного потенциала", - отметил Зеленский.