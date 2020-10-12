Протесты в Минске стали крайне радикальными, милиция будет готова применить боевое оружие, - замглавы МВД Беларуси Казакевич
Белорусская милиция грозится при необходимости применять боевое оружие для подавления протестов в республике.
Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, передает Цензор.НЕТ.
По словам Казакевича, МВД отмечает затухание протестного движения в регионах, однако они перемещаются в Минск и становятся более радикальными. Свидетельством тому - воскресный марш в Минске.
"Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи - баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа", - сказал Казакевич.
Представитель МВД уверен, что Беларусь "пытаются ввергнуть в хаос 90-х" и "заставить пройти путь республик, переживших цветные революции".
"От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие, - заявил Казакевич.
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...а может и не дурак? -- но тогда и Кремль не сразу, а чуток погодя... ...но полюбэ...
пригонит казачков с нагайками с расеским акцентом - моментально расея из друхрасея станет врагом нумер1
Лидеры пророссийские тоже байка. Ни Бабарико,ни Тихановская никогда ими не были. Тем паче, Путин её послал! Ещё и в список разыскиваемых преступников внёс.
Вы с какой планеты?
Не в этом суть.Хоть и по русски говорят,но знают цену лживому подлому соседу
А у вас большинство не понимает влияния Москвы на все ваши беды-хотят дружить с росией, с путиным
Вы почитайте высказывания Тихановской о "мудром руководителе путине "и т.д
Пока ее в розыск не обьявили,может теперь прозреет
Мы тоже до Донбасса и Крыма верили в "братский народ "
И с вами они также поступят
А ты откель про Беларусь знаешь, бывал там?
...но Беларусь совковая руссляндия... -- токо на меня не обижайся -- сами виноваты.
Теперь хлебнули, начали постепенно умнеть... Не все, конечно, кто не замазан кровью.
Вы можете представить себе трезвого дамбаса образца 2013г. на лавочке без ботинок? В этом разница, сдуется кремль.
Подавится.
Язык до Киева доведёт. ...даже, если все дороги ведут в Рим!
бескровной ревалюцыя не бывает
как только застрелят пару десятков чел
сметут нахрен всю лукабратию
спалят вместе с дворцом и наследником
Ну подумаешь сдохнет под пулями быдло, бабы ещё нарожают.
Судит не Лукашенко, назначенные им холуи.
МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Минский городской суд отклонил жалобу защиты бывшего председателя правления "Белгазпромбанка" и экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико на продление срока его пребывания под стражей. Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат Дмитрий Лаевский.
"Да, Минский городской суд оставил жалобу без удовлетворения", - сказал представитель защиты.
Тем самым Минский горсуд оставил без изменения постановление суда Центрального района Минска от 7 октября, которым также была оставлена без удовлетворения жалоба защиты Бабарико о продлении срока его содержания под стражей.
Уух! Трепещи Таракан-Тараканище!
Саме Бабарика буде ************ презиком за прогнозом Березовця))
Может быть, и в 21 веке что-нибудь пригодится.
https://people.onliner.by/2020/10/12/v-pinske-12-letnyaya-shkolnica-nozhom-ranila-dvux-odnoklassnic
По предварительной информации УСК по Брестской области, сегодня примерно в 8:45 12-летняя ученица 6-го класса, находясь в женской раздевалке одной из школ Пинска, ножом ранила двух одноклассниц. Одна пострадавшая госпитализирована, второй ученице оказана помощь на месте.
Тяжелее всего пострадала та, которую ударили ножом в живот. Ей сделали операцию, была большая потеря крови, но сейчас жизнь вне опасности. Второй девочке попало по голове, но ей повезло - царапина.
Чим підніше вони докумекають, що з тварюками по іншому неможливо розмовляти, ти меншого досягнуть і тим більше постраждають.
А тепер в мене питання!
А чи не пора українську владу до гілляки, чи хочаб повернути на сцену, де всцятий сивоха визивав сміх, а на огиду?
Може досить дивитися на ЗЕбільний квартал у владі?
більший опір з боку людей... Ненависть стає лютішою та сліпою, тому суспільний
опір все одно зруйнує зганблену , стару, віджившу систему, бо немає для будь
-якої нації більшої та іншої перемоги і гордості, ніж гордість вирватися з
нікчемного рабства кацапського і стати вільним та незалежним, щоб ніколи не
чути тих ментів, що принизливо бьють тебе , білоруса у твоїй країні та заганяють
як скотину "сквозь строй" у стійло ... кричачи на тебе не твоєю, а
російською мовою ...
такие покрышки ?