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Протесты в Минске стали крайне радикальными, милиция будет готова применить боевое оружие, - замглавы МВД Беларуси Казакевич

Протесты в Минске стали крайне радикальными, милиция будет готова применить боевое оружие, - замглавы МВД Беларуси Казакевич

Белорусская милиция грозится при необходимости применять боевое оружие для подавления протестов в республике.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, передает Цензор.НЕТ.

По словам Казакевича, МВД отмечает затухание протестного движения в регионах, однако они перемещаются в Минск и становятся более радикальными. Свидетельством тому - воскресный марш в Минске.

"Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи - баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа", - сказал Казакевич.

Смотрите также: "Голову вниз, бл#дь! Бегом, сука! На колени, нах#й!" - белорусские милиционеры избивают задержанных в тюрьме на Окрестина. ВИДЕО

Представитель МВД уверен, что Беларусь "пытаются ввергнуть в хаос 90-х" и "заставить пройти путь республик, переживших цветные революции".

"От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие, - заявил Казакевич.

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Беларусь (7937) оружие (10288) протест (5871)


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Топ комментарии
+26
Протесты в Минске стали крайне радикальными, милиция будет готова применить боевое оружие, - замглавы МВД Беларуси Казакевич - Цензор.НЕТ 4715
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12.10.2020 17:08 Ответить
+15
Неправда.У вас не "русифицированные области,как в Украине",а вся страна русифицирована.Большинство говорит на русском,надписи на русском.Все лидеры пророссийские,Тихановская Путина очень уважает,(пока он ее не послал подальше)Большинство не против " дружбы с росией ",абсолютно не понимая роли Москвы в бедах Белоруси.
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12.10.2020 18:01 Ответить
+10
Вчера в Минске покрышки жгли. Впервые сначала протестов. В любом случае бунта 4-5 часов в воскресенье совершенно недостаточно. В будни вся страна работает, дороги забиты машинами едущих по своим делам людей.
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12.10.2020 17:13 Ответить
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Ну, тогда Лука может готовить чемоданы на Ростов
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12.10.2020 16:59 Ответить
Потрібно збільшвати граничну чисельність ЗСУ до 600 тис. військових та створювати нові бригади біля кордону з Білоруссю. Застосування зброї в Білорусі спровокує Майдан, Майдан спровокує російську агресію і прийдеться вступати в зіткнення з російськими військами на території Білорусі, а для цього потрібні нові бригади.
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12.10.2020 17:02 Ответить
Надо заднепроходного им в помощь в командировку отправить!
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12.10.2020 17:11 Ответить
правий на усі сто відсотків.
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12.10.2020 17:31 Ответить
я вот тебя поддерживал...- но, после этого бреда.. ахереваю...(((
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12.10.2020 22:25 Ответить
А що ж тут здається вам маячнею? Майдан, війна чи путін?
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12.10.2020 23:20 Ответить
Колхозный диктатор
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12.10.2020 17:01 Ответить
Партизанщина будет
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12.10.2020 18:03 Ответить
Дурак Лука -- ему токо раз стрельнуть -- и Кремль сразу в дамках!

...а может и не дурак? -- но тогда и Кремль не сразу, а чуток погодя... ...но полюбэ...
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12.10.2020 17:01 Ответить
и што кремиль твой?

пригонит казачков с нагайками с расеским акцентом - моментально расея из друхрасея станет врагом нумер1
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12.10.2020 17:05 Ответить
Кремль в душе, почти у каждого беларуса! ...ну, из тех, хто на митинги не выходит -- а их миллионы...
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12.10.2020 17:14 Ответить
Неправда. В Беларуси нет русифицированных областей, в отличие от Украины. Сторонников русского мира мало осталось. По естественным причинам, советское поколение вымирает. В целом Россия воспринимается нейтрально, как какая нибудь Албания.
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12.10.2020 17:45 Ответить
Неправда.У вас не "русифицированные области,как в Украине",а вся страна русифицирована.Большинство говорит на русском,надписи на русском.Все лидеры пророссийские,Тихановская Путина очень уважает,(пока он ее не послал подальше)Большинство не против " дружбы с росией ",абсолютно не понимая роли Москвы в бедах Белоруси.
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12.10.2020 18:01 Ответить
Так и в Киеве укр.мову редко услышишь. Видео из Сум на цензоре видел, тоже все по-русски шпарят. Комментарии кстати о ненависти к России почему то 80-90% на русском. Это нормально, не ассоциировать русский язык с Россией.
Лидеры пророссийские тоже байка. Ни Бабарико,ни Тихановская никогда ими не были. Тем паче, Путин её послал! Ещё и в список разыскиваемых преступников внёс.
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12.10.2020 18:13 Ответить
Вы вообще прессу читаете?
Вы с какой планеты?
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12.10.2020 19:55 Ответить
что не так? в Киеве вдруг заговорили по-украински!?
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12.10.2020 19:57 Ответить
В Киеве многие говорят по украински, особенно молодежь.Я здесь живу.знаю
Не в этом суть.Хоть и по русски говорят,но знают цену лживому подлому соседу
А у вас большинство не понимает влияния Москвы на все ваши беды-хотят дружить с росией, с путиным
Вы почитайте высказывания Тихановской о "мудром руководителе путине "и т.д
Пока ее в розыск не обьявили,может теперь прозреет
Мы тоже до Донбасса и Крыма верили в "братский народ "
И с вами они также поступят
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12.10.2020 20:25 Ответить
Та з ким Ви полемізуєте? Ви що, не відчуваєте, як смердить "немитими портками" і "прокислими щами"?... Є в Білорусі така контора - ОАЦ (Філіал КГБ). "Кіберохранка", типу ФСБ-шної "Лахти"... А є спеціально відкритий Лукашенком, для "лахтинців", білоруський портал... От звідти він і строчить... Зверніть увагу, як мало стало білорусів на форумі... Більше половини щезло... Їх або "прищемили", або просто вони не мають змоги вийти в Інтернет... Залишилися лише представники цих двох "контор"... Так що дивіться - якщо пише білоруською, це, скоріш всього, ОАЦовець, що корчить з себе,для нас, "білоруського суперпатріота" ("лахтинцям" нема сенсу писать білоруською, бо білоруси своєї мови, практично, не знають...). Якщо пише російською - "лахтинець".
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13.10.2020 10:07 Ответить
...ага -- говори, рассказывай, доставай -- показывай...
А ты откель про Беларусь знаешь, бывал там?
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12.10.2020 18:19 Ответить
значки не видишь? флаг оккупационный слева от ника висит
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12.10.2020 18:32 Ответить
-- зачёт! *)

...но Беларусь совковая руссляндия... -- токо на меня не обижайся -- сами виноваты.
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12.10.2020 18:36 Ответить
стало быть германия сирийская мусляндия .
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12.10.2020 19:45 Ответить
...стало быть -- тебе нигде не быть...*)
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12.10.2020 19:54 Ответить
Вибач, друже, але той прапорець лише показує адресу проксі, ччерез який ти сюди на сайт заходиш. Краще б ви тут дописували білоруською, і ми б всі бачили, що ви не кремлєботи, що не знають білоруської, а ми, друже, її всі розуміємо
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12.10.2020 19:46 Ответить
Білорусь вся покацаплена. У вас немає білоруськомовних областей, на відміну від України.
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12.10.2020 20:00 Ответить
Я бы не определял покацапленость мовою. Нет регионов желающих сближения с Россией. В Харькове знаю таких точно большинство. Колорадов.
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12.10.2020 20:03 Ответить
Не хочуть "сбліженія"? Ви серйозно? А хіба може бути ще більше "сбліженіє", ніж є зараз? Хіба лукашенко (разом з Білоруссю, на жаль) не є кімнатним песиком путіна? Ви спочатку відійдіть бодай на таку саму відстань від кацапії, як Україна відійшла, а тоді побачимо скільки у вас насправді прихильників "сбліженія". Ви просто ще ані на міліметер не віддалилися.
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12.10.2020 20:08 Ответить
Лукашенко всегда подчёркивал независимость. Предвыборная компания вообще велась под антироссийскими лозунгами. Бабарико, Тихановский агенты Кремля! В Украине многие так и считают, Лукашенко спас Беларусь от поглощения Россией. Таки дела, думающая кастрюля.
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12.10.2020 20:12 Ответить
Цю мирну революцію і заколотили провокатори, бо Лукашенко віддалився від кремля на граничну відстань -- відмовився від російської нафти, став купувати у США, про союз і мови не було.
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12.10.2020 22:39 Ответить
Руцкимир в душе у большинства жителей дамбаса. Но только за деньги. Был.
Теперь хлебнули, начали постепенно умнеть... Не все, конечно, кто не замазан кровью.
Вы можете представить себе трезвого дамбаса образца 2013г. на лавочке без ботинок? В этом разница, сдуется кремль.
Подавится.
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12.10.2020 18:14 Ответить
Если брать критерием русскомирности, знание и владение русским языком, то, как мне сказали в России, мол: Ты говоришь по-русски лучше, чем мы! -- даже иногда ничего не понятно...*)
Язык до Киева доведёт. ...даже, если все дороги ведут в Рим!
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12.10.2020 18:24 Ответить
Отнюдь. Критерий - наглая быдловатость, имхо.
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12.10.2020 18:31 Ответить
Если у человека 200 слов в лексиконе + жестикуляция и мимика, то его поймёт любой, в независимости от языкознания того и другого... -- с ним всё ясно... *)
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12.10.2020 18:40 Ответить
Неправда. Половина Білорусі була під Польщею, як і Західна Україна, воювала на боці Наполеона, і не така вона вже "совкова". У німецькій окупації була толерантна до німців, і лише партизани, наслані з Москви, псували ці відносини.
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12.10.2020 22:49 Ответить
Спалені села на Волині - це "зіпсовані відносини".
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12.10.2020 23:42 Ответить
Протесты в Минске стали крайне радикальными, милиция будет готова применить боевое оружие, - замглавы МВД Беларуси Казакевич



бескровной ревалюцыя не бывает
как только застрелят пару десятков чел

сметут нахрен всю лукабратию

спалят вместе с дворцом и наследником
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12.10.2020 17:02 Ответить
Маладец! По-большевистски мыслишь!

Ну подумаешь сдохнет под пулями быдло, бабы ещё нарожают.
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12.10.2020 17:31 Ответить
5 января 1905 года большевиков еще не біло. А оно вишь как аукнулось.
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12.10.2020 17:42 Ответить
Если полицаи начнут стрелять - должна ответить армия - там полно призывников, у которых родственники против Луки, никакой Путин с его бандитами не поможет.Надеюсь, оппозиция уже работает с армейцами.
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12.10.2020 17:56 Ответить
Да нет у вас даже жопазиции, одни приспособленцы. Баламуты и балалайки. Вас бьют, а вы ещё больше их любите и цветами заваливаете. РАБЫ ВЫ.
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12.10.2020 18:52 Ответить
Як на похоронах.
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12.10.2020 22:57 Ответить
В Белоруси, да и во всём мире, всё можно решить только с помощью силы
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12.10.2020 19:35 Ответить
Бравада с подобных казакевичей быстро слетает,когда дело принимает серьезный оборот. Но похоже для беларусов "серьезный оборот"-это брожение по улицам с шариками,максимум.
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12.10.2020 17:03 Ответить
Вертикаль действует по принципу "Васька слушает да ест". Это надо жить в Беларуси чтоб понять уровень терпения и неготовности пойти на настоящее дело победы ради. Чиновники до сих пор абсолютно убеждены в своей безопасности и то что белорусы не пересекут "красную черту".
Судит не Лукашенко, назначенные им холуи.

МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Минский городской суд отклонил жалобу защиты бывшего председателя правления "Белгазпромбанка" и экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико на продление срока его пребывания под стражей. Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат Дмитрий Лаевский.
"Да, Минский городской суд оставил жалобу без удовлетворения", - сказал представитель защиты.
Тем самым Минский горсуд оставил без изменения постановление суда Центрального района Минска от 7 октября, которым также была оставлена без удовлетворения жалоба защиты Бабарико о продлении срока его содержания под стражей.
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12.10.2020 17:37 Ответить
русский, а шо такое "тасс"?
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12.10.2020 19:27 Ответить
це теж саме що таз, але з двома с накінці
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12.10.2020 19:53 Ответить
Пробег Минск Ростов: первый и последний учасник вышел на финишную прямую.
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12.10.2020 17:03 Ответить
-- там, в Минсе -- оружия под ногами немеряно! ...такие прекрасные камешки тротуарной укладки... ...токо с монтировками и ломиками проблемы, шо б доколупаться до Свободы...*)
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12.10.2020 17:05 Ответить
Раньше по выходным в библиотеки ходили, в театры. А теперь вирус по улицам гоняют.
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12.10.2020 17:06 Ответить
Точно! И этот вирус называется "Luka Mudischev".
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12.10.2020 17:59 Ответить
Как там погодка за уралом?
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12.10.2020 18:00 Ответить
Протесты в Минске стали крайне радикальными, милиция будет готова применить боевое оружие, - замглавы МВД Беларуси Казакевич - Цензор.НЕТ 4715
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12.10.2020 17:08 Ответить
яка симпотична світлина.
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12.10.2020 17:33 Ответить
тільки ножика не бачу а так ,,ход мьіслєй" правильний
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12.10.2020 18:15 Ответить
нафиг ножи! у них березок ...!
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12.10.2020 19:04 Ответить
Це з мітингів проти інтеграції з Мордором. Був там...
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12.10.2020 20:34 Ответить
може то "москалей на лижи"?
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12.10.2020 19:56 Ответить
Да ладно! В таком случае розовые пони дадут решительный и жесткий ответ - вместо себя выведут на улицы детей с рисунками о любви к милиции.
Уух! Трепещи Таракан-Тараканище!
Протесты в Минске стали крайне радикальными, милиция будет готова применить боевое оружие, - замглавы МВД Беларуси Казакевич - Цензор.НЕТ 5700
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12.10.2020 17:09 Ответить
та не ребята, стреллять - не вариант вообще.
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12.10.2020 17:09 Ответить
они же и заточены сугубо на применение оружия, им эти цацки-пецки с дубинками нафик не нужны
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12.10.2020 17:11 Ответить
Вчера в Минске покрышки жгли. Впервые сначала протестов. В любом случае бунта 4-5 часов в воскресенье совершенно недостаточно. В будни вся страна работает, дороги забиты машинами едущих по своим делам людей.
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12.10.2020 17:13 Ответить
Сейчас в Шабанах вся улица перекрыта горящими покрышками. В центре гремят свето-шумовые. В районе Риги полчаса назад громыхало, аж окна звенели.
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12.10.2020 21:52 Ответить
Булбофюрер поднимает ставки......
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12.10.2020 17:14 Ответить
во времена совка омоновцев спецом периодически запускали в боксы общаг ******* людей безнаказанно, чтобы вкус крови не притуплялся
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12.10.2020 17:15 Ответить
мусора мрази
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12.10.2020 17:25 Ответить
Березовець молодчага- чітко спрогнозував: В тюрязі Лука зустрівся з позоціонерами а насправді з наступником під вимогу Кремля, видрапортував уХйлу видосиком... далі усіх останних виженуть за кордон, залишать ручного, будуть вести його до влади через конституційну реформу, водночас жорстоко розпроавляючись з мітингами...
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12.10.2020 17:25 Ответить
двум белорусским оппозиционерам - директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу, члену инициативной группы незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико Юрию Воскресенскому - 11 октября изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест

Саме Бабарика буде ************ презиком за прогнозом Березовця))
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12.10.2020 17:50 Ответить
Беларусы решили наколоть развитие исторического революционного процесса и вылезли на лавочки в носочкам. Ребята, не получится: история все равно соберет свой кровавый "урожай". Очень жаль, конечно, но... Очень жаль!
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12.10.2020 17:41 Ответить
Ситуация требует гибкости - в помощь беларусам История - Б.В.Савинков:"Конь бледный ", "Конь белый", "Конь вороной" и т.д., а также - "Книга памяти и скорби"(1900...1910 г.), 10 томов.
Может быть, и в 21 веке что-нибудь пригодится.
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12.10.2020 17:45 Ответить
у детей поучиться, практичней будет книжки муторно читать

https://people.onliner.by/2020/10/12/v-pinske-12-letnyaya-shkolnica-nozhom-ranila-dvux-odnoklassnic

По предварительной информации УСК по Брестской области, сегодня примерно в 8:45 12-летняя ученица 6-го класса, находясь в женской раздевалке одной из школ Пинска, ножом ранила двух одноклассниц. Одна пострадавшая госпитализирована, второй ученице оказана помощь на месте.

Тяжелее всего пострадала та, которую ударили ножом в живот. Ей сделали операцию, была большая потеря крови, но сейчас жизнь вне опасности. Второй девочке попало по голове, но ей повезло - царапина.
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12.10.2020 18:04 Ответить
А надо бы уметь читать и думать!Безмозглых и малограмотных людей, готовых идти за любыми химерами и посулами, очень любили и любят всякие большевики и национал-социалисты - из них легко сделать орудие для захвата и удержания власти путем обмана лживыми идеологиями. Власть грозит расстреливать демонстрации - пора и протестующим пригрозить шайке бандитов, желающих "вечной власти", суровым ответом на их угрозы.
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13.10.2020 14:50 Ответить
Раніше, чи піздніше, білоруси прийдуть до силових акцій(
Чим підніше вони докумекають, що з тварюками по іншому неможливо розмовляти, ти меншого досягнуть і тим більше постраждають.

А тепер в мене питання!
А чи не пора українську владу до гілляки, чи хочаб повернути на сцену, де всцятий сивоха визивав сміх, а на огиду?
Може досить дивитися на ЗЕбільний квартал у владі?
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12.10.2020 17:45 Ответить
****! я щас вам дам! я *** устрою киргуду фашистской власти!!!
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12.10.2020 17:47 Ответить
И даже не сомневался, только когда поймёт это большая часть народа не поможет вам и оружие, порвём вас суки мусорские голыми руками.
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12.10.2020 18:10 Ответить
Протесты в Минске стали крайне радикальными, милиция будет готова применить боевое оружие - "Бабушки с народом": В Беларуси проходит очередная акция протеста пенсионеров
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12.10.2020 18:14 Ответить
Применяйте, применяйте, один уже применял.
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12.10.2020 18:28 Ответить
Протести в Мінську стали вкрай радикальними, міліція буде готова застосувати бойову зброю, - заступник голови МВС Білорусі Казакевич - Цензор.НЕТ 6441
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12.10.2020 18:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ii7WaDIm6oY&feature=youtu.be&ab_channel=TUT.BY.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Вот так даже пенсионеры выражают свою любовь к лукавому.
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12.10.2020 18:30 Ответить
Лягаві, мабуть, думають, що на другій стороні не з'явиться зброя? Зброя з'явиться зі всього світу разом з бойовиками. Що потом будете робити?Може краще перестати бити народ та подумати чого народ вийшов на вулиці?
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12.10.2020 18:42 Ответить
ES vediot sankciji ne tolko dlia Lukosenko no i vsem kompanijam kto ego poderzyvajet.
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12.10.2020 18:56 Ответить
Один стрелял на Майдане, потом у него произошли выстрелы "извнутри" да ещё была погоня по белому снегу, по "желтому" следу.
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12.10.2020 19:19 Ответить
Насильство та жорстокість, що посилюються владою Білорусії - породжують ще
більший опір з боку людей... Ненависть стає лютішою та сліпою, тому суспільний
опір все одно зруйнує зганблену , стару, віджившу систему, бо немає для будь
-якої нації більшої та іншої перемоги і гордості, ніж гордість вирватися з
нікчемного рабства кацапського і стати вільним та незалежним, щоб ніколи не
чути тих ментів, що принизливо бьють тебе , білоруса у твоїй країні та заганяють
як скотину "сквозь строй" у стійло ... кричачи на тебе не твоєю, а
російською мовою ...
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12.10.2020 20:59 Ответить
а уже к ночи - баррикады и горящие покрышки.Источник: https://censor.net/ru/n3224425

Протести в Мінську стали вкрай радикальними, міліція буде готова застосувати бойову зброю, - заступник голови МВС Білорусі Казакевич - Цензор.НЕТ 5299

такие покрышки ?
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12.10.2020 23:16 Ответить
Лука! Обїявляй в Минске карантин по короновирусу. COVID-19 всех спасет
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13.10.2020 08:49 Ответить
 
 