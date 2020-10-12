Протесты в Минске стали крайне радикальными, милиция будет готова применить боевое оружие, - замглавы МВД Беларуси Казакевич

Белорусская милиция грозится при необходимости применять боевое оружие для подавления протестов в республике.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, передает Цензор.НЕТ.

По словам Казакевича, МВД отмечает затухание протестного движения в регионах, однако они перемещаются в Минск и становятся более радикальными. Свидетельством тому - воскресный марш в Минске.

"Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи - баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа", - сказал Казакевич.

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Представитель МВД уверен, что Беларусь "пытаются ввергнуть в хаос 90-х" и "заставить пройти путь республик, переживших цветные революции".

"От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие, - заявил Казакевич.

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