Россия применяет на территории Украины почти все типы БПЛА, которые есть на вооружении армии РФ, - ГУР Минобороны

На Донбассе при формировании 1-го и 2-го армейских корпусов оккупанты создали отдельные роты БПЛА, а затем отдельные группы БПЛА в бригадах и полках.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МОУ.

Представитель военной разведки Украины рассказал о резком снижении качества российских беспилотников после введения против РФ международных экономических санкций.

По словам Скибицкого, на БПЛА оккупантов, которые украинские воины сбивали в 2014 году, было много элементов немецкого, французского, японского и южнокорейского производства. После того, как иностранные комплектующие иссякли, российские производители пытаются устанавливать на летательные аппараты комплектующие собственного производства комплектующие, но их качество намного ниже того, которое имеют детали иностранного производства. Поэтому процесс дальнейшего развития российской беспилотной авиации затормозился.

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