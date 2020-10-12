РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6670 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 657 17

Россия применяет на территории Украины почти все типы БПЛА, которые есть на вооружении армии РФ, - ГУР Минобороны

Россия применяет на территории Украины почти все типы БПЛА, которые есть на вооружении армии РФ, - ГУР Минобороны

На Донбассе при формировании 1-го и 2-го армейских корпусов оккупанты создали отдельные роты БПЛА, а затем отдельные группы БПЛА в бригадах и полках.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МОУ.

Представитель военной разведки Украины рассказал о резком снижении качества российских беспилотников после введения против РФ международных экономических санкций.

По словам Скибицкого, на БПЛА оккупантов, которые украинские воины сбивали в 2014 году, было много элементов немецкого, французского, японского и южнокорейского производства. После того, как иностранные комплектующие иссякли, российские производители пытаются устанавливать на летательные аппараты комплектующие собственного производства комплектующие, но их качество намного ниже того, которое имеют детали иностранного производства. Поэтому процесс дальнейшего развития российской беспилотной авиации затормозился.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские воины подавили беспилотник наемников РФ, который нарушил договоренности вблизи Водяного, - Минобороны. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3856) разведка (4205) Донбасс (26958) Скибицкий Вадим (292) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Генштаб досі не створив в Україні війська БПЛА, військові реформи абсолютно не відбуваються, закупівель БПЛА для ЗСУ не відбувається, хоча Україна за роки війни має кращи технології БПЛА ніж Туреччина!
показать весь комментарий
12.10.2020 17:16 Ответить
+8
підрозділ аєророзвідки є (і "лелечки" там є непогані...і специ-профі є).....
головнокомандуючого нема !
і пацюків багато...
показать весь комментарий
12.10.2020 17:22 Ответить
+7
Зато наши по гаражам стоят. Зелень распорядилась.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зато наши по гаражам стоят. Зелень распорядилась.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:59 Ответить
Генштаб досі не створив в Україні війська БПЛА, військові реформи абсолютно не відбуваються, закупівель БПЛА для ЗСУ не відбувається, хоча Україна за роки війни має кращи технології БПЛА ніж Туреччина!
показать весь комментарий
12.10.2020 17:16 Ответить
підрозділ аєророзвідки є (і "лелечки" там є непогані...і специ-профі є).....
головнокомандуючого нема !
і пацюків багато...
показать весь комментарий
12.10.2020 17:22 Ответить
это ты про свыню имитатора?
показать весь комментарий
12.10.2020 18:36 Ответить
ні, про жабу амператора
показать весь комментарий
12.10.2020 19:15 Ответить
Я ж кажу, що кацапи рукожопі.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:59 Ответить
На фоне полного отсутствия противодействия со стороны Украины, кацапам вполне достаточно и хлама с алиэкспресса.
показать весь комментарий
12.10.2020 17:01 Ответить
деграданты
показать весь комментарий
12.10.2020 17:07 Ответить
Так лохи всё стерпят,а у клоуна вайна закончилася,у ***** в глазах оно увидело мир.
показать весь комментарий
12.10.2020 17:14 Ответить
у них санкции. И то, они хоть и из говна и веток, а что-то лепят. А в Украине нет санкций и наоборот.
Где дроны? Где их серийное производство?
Для современных войн, это уже стало столь же необходимо, как любое привычное оружие.
показать весь комментарий
12.10.2020 17:35 Ответить
БПЛА буратине ни к чему.При военной доктрине папы Карло Шефиром озвученной. Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
показать весь комментарий
12.10.2020 17:41 Ответить
Росія застосовує на території України майже всі типи БПЛА, які є на озброєнні армії РФ, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 3045
показать весь комментарий
12.10.2020 17:49 Ответить
Очень удобно рассказывать какие проблемы с производствоим дронов в РФ. Пнуть медведя. А что сами палец о палец не ударили, систематизировать производство, закупки и использование дронов, балабол в погонах молчит.
показать весь комментарий
12.10.2020 18:55 Ответить
У виробництві ******** БПЛА кацапи не - ведміді, а гієнові собаки, що живляться смердячими трупами.
показать весь комментарий
12.10.2020 19:21 Ответить
И будет так
Росія застосовує на території України майже всі типи БПЛА, які є на озброєнні армії РФ, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 7120
показать весь комментарий
12.10.2020 23:27 Ответить
гур мо Украины из бойцов превратилось в статистическое отделение какого-то захудалого предприятия... бойцы, вас хоть чему-нибудь учат ваши толстозадые учителя из воздушно-диванных войск? или статистика - двигатель прогресса? а пробовать в худшем случае сбивать, а в лучшем случае захватывать вместе с техдокументацией вас этому не учат? или у вас вместо ума ручка - главное оружие разведчика?
показать весь комментарий
13.10.2020 07:48 Ответить
 
 