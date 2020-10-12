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Вилкул и "слуга народа" Шевчик станут участниками 2 тура в Кривом Роге, - опрос Рейтинга

На выборах городского головы Кривого Рога, которые запланированы на 25 октября 2020 года, лидируют действующий мэр города Юрий Вилкул и кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди криворожан 8-9 октября этого года социологической группой "Рейтинг", передает Обозреватель.

Так, за действующего градоначальника готовы проголосовать 40,8% избирателей, которые определились с выбором. Сразу же за ним идет кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик, за которого готовы отдать свой голос 29,0% избирателей.

Далее с большим отрывом следуют: кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов (10,1%), представитель "Европейской солидарности" Юрий Яровой (7,2%) и выдвиженец от "Силы людей" Юрий Милобог (5,5%). Остальные кандидаты заручились менее, чем 4% симпатий избирателей.

В то же время, 20% опрошенных не определились со своим выбором.

Вилкул и слуга народа Шевчик станут участниками 2 тура в Кривом Роге, - опрос Рейтинга 01

Замеры электоральных симпатий, которые проводились с июля по октябрь, позволяют говорить о резком снижении уровня поддержки Юрия Вилкула с течением избирательной кампании: так, если в сентябре за него были готовы проголосовать 50,5% всех опрошенных, то месяц спустя – 31,5%.

В то же время, Дмитрий Шевчик резко нарастил поддержку: с 14,0% в сентябре до 22,3% в октябре (данные среди всех опрошенных)

Незначительный рост продемонстрировал также представитель "Евросолидарности" Юрий Яровой – с 3,9 до 5,5%.

Вилкул и слуга народа Шевчик станут участниками 2 тура в Кривом Роге, - опрос Рейтинга 02

Результаты опроса электоральных предпочтений на выборах в криворожский горсовет говорят, что за партию действующего мэра "Блок Юрия Вилкула "Украинская перспектива" готовы проголосовать 33,8% избирателей. На втором месте - "Слуга народа", которую намерены поддержать 23,2% опрошенных.

Вилкул и слуга народа Шевчик станут участниками 2 тура в Кривом Роге, - опрос Рейтинга 03

В горсовет проходят также "Оппозиционная платформа "За жизнь" (10,3%), "Партия Шария" (8,2%), "Европейская солидарность" (7,3%) и "Сила людей" (6,1%). Могут преодолеть 5-процентный барьер также ВО "Батькивщина" (4,7%) и "Пропозиція" (4,2%). Остальные партии набирают менее 2 процентов.

При этом наиболее нисходящую динамику за прошедший месяц демонстрируют "Блок Вилкула "Украинская перспектива". Число тех, кто намерен голосовать за политсилу действующего мэра, за месяц снизилось на 10% - с 35,9 до 25,3% среди всех опрошенных.

Ощутимо просела также поддержка "Оппозиционной платформы - За жизнь" - с 9,1 до 7,7%.

Вилкул и слуга народа Шевчик станут участниками 2 тура в Кривом Роге, - опрос Рейтинга 04

Выросла поддержка "Партия Шария" (с 2,8 до 6,1%), "Европейской солидарности" (с 3,8 до 5,4%), "Силы людей" (с 1,4 до 4,6%) и "Пропозиції" - с 0,3 до 3,2%. Рост поддержки последней связывают с Юрием Любоненко, бывшим мэром Кривого Рога и лидером партии "Пропозиція" в городе.

Автор: 

выборы (24764) Кривой Рог (1409)


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Топ комментарии
+22
Зона сумерек. Вилкул...зажоповцы.. Тьфу,долбаная вата.
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12.10.2020 17:05 Ответить
+13
безнадежный вариант, только дуст и стерилизация
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12.10.2020 17:12 Ответить
+10
Это не Донбасс.
Это гораздо хуже.
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12.10.2020 17:12 Ответить
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Зона сумерек. Вилкул...зажоповцы.. Тьфу,долбаная вата.
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12.10.2020 17:05 Ответить
видать у них там все хорошо раз долбодятлов вибирают
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12.10.2020 17:29 Ответить
ЗЕшибись!

"..А увидел ровно тот же Кривой Рог, из которого уехал в 2006 году.
Все-таки крепкие хозяйственники - эти диагноз..." - Денис Казанский.



https://www.veskr.com.ua/krivorozhskie-gorodskie-novosti/23534-a-uvidel-rovno-tot-zhe-krivoj-rog-iz-kotorogo-uekhal-v-2006-godu-vse-taki-krepkie-khozyajstvenniki-eti-diagnoz.html




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12.10.2020 17:33 Ответить
В горсовет проходят также "Оппозиционная платформа "За жизнь" (10,3%), "Партия Шария" (8,2%)
90% ваты в городе, кули..
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12.10.2020 18:02 Ответить
29 лет мало. Нужно 40. Еще 11 лет осталось
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12.10.2020 17:06 Ответить
Боюсь, что и 40 будет мало.
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12.10.2020 17:08 Ответить
Если на Кривой Рог будут ложить сбольшим прибором,как и раньше, то и 100 летбудетмало.
Голосовать просто не за кого.
Кто представляет здесь юлину матьківщину? Правильно, кума Вилкула Бабенко. Ее юля уже выгоняла из матьківщини, но почему-товзяла назад.
Кто представляет ЕС? Яровий, проще назвать партии, в которых он не побывал, чем в которых побывал. Начинал со спонсорства Майдана 2004, потом яшкался с рыгоаналами, пытался стать депутатом от них, ходит в корешах организаторов титушек. Теперь примкнул к ЕС.
Кто представляет Филатовскую Пропозицію? Любоненко, мер Кривого Рога 90-х годов. Матерый коррупционер, на котором штампа не где поставить.
Так закого голосовать?
Я просто не пойду.
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12.10.2020 18:19 Ответить
Была такая мысль и у меня. Но бюллетень не очень хочется отдавать, а потому все-же схожу. Но выбор и у нас не лучше: погань на погани поганью погоняет. По сути мы живем в феодальном строе, где на местах ситуация даже хуже, чем в центре.
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12.10.2020 18:43 Ответить
"Партия Шария" в Кр. Рогу с (8,2%) напрягает..
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12.10.2020 17:08 Ответить
Это не Донбасс.
Это гораздо хуже.
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12.10.2020 17:12 Ответить
безнадежный вариант, только дуст и стерилизация
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12.10.2020 17:12 Ответить
и сверху асфальтом
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12.10.2020 17:24 Ответить
Окружить забором и бетоном залить.
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12.10.2020 17:25 Ответить
беда в том, что это стерилизованное, обдустованное и залитое бетоном ...овно все равно всплывет
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12.10.2020 17:50 Ответить
Будеш в Кривому Розі - побувай на 95 кварталі. Нещодавно відремонтували стенд з фото хлопців, що загинули в українсько-російській війні. Будеш неприємно здивований двічі: від цифр рейтингів і від кількості призвіщ.
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12.10.2020 17:27 Ответить
Брехня.Шевчика тянут за уши зебилье, а победит старик-Вилкулоид , "совковьlй кирзак", хотя разницьl нет
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12.10.2020 17:23 Ответить
Кривой Рог выбирает из сортов говна... уверен, что они сделают правильный выбор!
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12.10.2020 17:23 Ответить
Рог Изобилия...
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12.10.2020 17:26 Ответить
Для кого роги та копита, а для кого і достаток.
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12.10.2020 17:35 Ответить
Город, из которого любой нормальньlй человек-по скорее мечтает свалить.
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12.10.2020 17:30 Ответить
На похованні Іакова у синагозі рабин просить сказати слово Шмуля.
Шмуль трохи пом'явся і вимовив:"Його брат був ще гіршим"...
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12.10.2020 17:32 Ответить
А что вы хотите от города, который породил такое убожество как зеленский? В принципе очередной быдло-городок.
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12.10.2020 17:50 Ответить
рог=и в африке РОГ !!!! Ватное Бычье выбирает себе подпбных !!!!
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12.10.2020 17:56 Ответить
Юго-вострчное быдло было, есть и будет есть!
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12.10.2020 18:20 Ответить
На думку спадає прислів'я: блювота, лайна не солодша.
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12.10.2020 18:37 Ответить
Рыговское болото, разбавленное слугауродами.
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12.10.2020 19:02 Ответить
Достойные наследники донецко-криворожской республики. Сдается, что из забоя запоя они никогда не выходили. А сейчас впали в ОПЗЖопный ЗЕпой.
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12.10.2020 19:19 Ответить
"крівой_рох" -- це діягноз.
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12.10.2020 19:58 Ответить
регіонали пропонують миску борщу та кусень хліба рабам, усі інші - смоктати *уй лапу...

Пропоную вгадади з трьох разів - кого собі у хозяїва виберуть залежні.
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12.10.2020 20:25 Ответить
У Зеленского решили в Кривом Роге любой ценой добыть победу ставленнику Ахметова, даже посадив Вилкула
Виктор Таран пишет на своей странице в Facebook, «сорока на хвосте принесла», что на днях действующему мэру Кривого Рога Вилкулу должны вручить подозрение в уголовном деле и скорее всего задержать.
Политолог отмечает, пока что трудно судить о юридической составляющей дела. Документов пока что никто не видел. К заявлению большинства юристов, которые знакомы с сутью дела, нужно относиться осторожно. При этом можно допустить, что так как профессионально штампуют дела наши правоохранительные органы, дело «развалится», а Вилкула-старшего выпустят уже до конца октября. Виктор Таран подчёркивает, важно обратить внимание на политологический аспект этого дела. Последние рейтинги, показывают, что Вилкул и его блок уверенно побеждают в Кривом Роге. Это не хорошо и не плохо. Это тенденция. Большинство действующих мэров побеждают на этих выборах, поскольку после реформы децентрализации они смогли продемонстрировать избирателям улучшение ситуации в своих городах, но здесь ситуация особая - https://replyua.net/news/krivoy-rog/ Кривой Рог - родина Зеленского. И выиграть здесь политически сверхважно для команды «Слуги народа».
«Давайте посмотрим, что на самом деле происходит в Кривом Роге. На самом деле там идет война между группой Вилкула и ставленником Метинвеста Дмитрием Шевчиком, который, как показывает социология, пока проигрывает, что вполне логично, учитывая, как плохо пошла его кампания», - написал политолог. Он добавляет, эти преследования - это не более, чем попытка перед выборами расчистить электоральное поле ставленнику Ахметова, который баллотируется от «слуг». Репрессии в лучших традициях Януковича в исполнении генпрокуратуры, под аккомпанемент ресурсов Ахметова.
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12.10.2020 21:16 Ответить
...місто затурканих людей, тільки чого варті бараки 50 років від ЮГОКа і та живе лєкторат вілкувів, а ті просто ржуть , тішаться та горді за щаслівую жізнь ізбєратєлєй. За то 95-квартал друга дастопрємєчатєльность після труб.
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12.10.2020 22:42 Ответить
Кацап проти малороса.
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13.10.2020 09:59 Ответить
 
 