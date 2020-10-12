Вилкул и "слуга народа" Шевчик станут участниками 2 тура в Кривом Роге, - опрос Рейтинга
На выборах городского головы Кривого Рога, которые запланированы на 25 октября 2020 года, лидируют действующий мэр города Юрий Вилкул и кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди криворожан 8-9 октября этого года социологической группой "Рейтинг", передает Обозреватель.
Так, за действующего градоначальника готовы проголосовать 40,8% избирателей, которые определились с выбором. Сразу же за ним идет кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик, за которого готовы отдать свой голос 29,0% избирателей.
Далее с большим отрывом следуют: кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов (10,1%), представитель "Европейской солидарности" Юрий Яровой (7,2%) и выдвиженец от "Силы людей" Юрий Милобог (5,5%). Остальные кандидаты заручились менее, чем 4% симпатий избирателей.
В то же время, 20% опрошенных не определились со своим выбором.
Замеры электоральных симпатий, которые проводились с июля по октябрь, позволяют говорить о резком снижении уровня поддержки Юрия Вилкула с течением избирательной кампании: так, если в сентябре за него были готовы проголосовать 50,5% всех опрошенных, то месяц спустя – 31,5%.
В то же время, Дмитрий Шевчик резко нарастил поддержку: с 14,0% в сентябре до 22,3% в октябре (данные среди всех опрошенных)
Незначительный рост продемонстрировал также представитель "Евросолидарности" Юрий Яровой – с 3,9 до 5,5%.
Результаты опроса электоральных предпочтений на выборах в криворожский горсовет говорят, что за партию действующего мэра "Блок Юрия Вилкула "Украинская перспектива" готовы проголосовать 33,8% избирателей. На втором месте - "Слуга народа", которую намерены поддержать 23,2% опрошенных.
В горсовет проходят также "Оппозиционная платформа "За жизнь" (10,3%), "Партия Шария" (8,2%), "Европейская солидарность" (7,3%) и "Сила людей" (6,1%). Могут преодолеть 5-процентный барьер также ВО "Батькивщина" (4,7%) и "Пропозиція" (4,2%). Остальные партии набирают менее 2 процентов.
При этом наиболее нисходящую динамику за прошедший месяц демонстрируют "Блок Вилкула "Украинская перспектива". Число тех, кто намерен голосовать за политсилу действующего мэра, за месяц снизилось на 10% - с 35,9 до 25,3% среди всех опрошенных.
Ощутимо просела также поддержка "Оппозиционной платформы - За жизнь" - с 9,1 до 7,7%.
Выросла поддержка "Партия Шария" (с 2,8 до 6,1%), "Европейской солидарности" (с 3,8 до 5,4%), "Силы людей" (с 1,4 до 4,6%) и "Пропозиції" - с 0,3 до 3,2%. Рост поддержки последней связывают с Юрием Любоненко, бывшим мэром Кривого Рога и лидером партии "Пропозиція" в городе.
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"..А увидел ровно тот же Кривой Рог, из которого уехал в 2006 году.
Все-таки крепкие хозяйственники - эти диагноз..." - Денис Казанский.
https://www.veskr.com.ua/krivorozhskie-gorodskie-novosti/23534-a-uvidel-rovno-tot-zhe-krivoj-rog-iz-kotorogo-uekhal-v-2006-godu-vse-taki-krepkie-khozyajstvenniki-eti-diagnoz.html
90% ваты в городе, кули..
Голосовать просто не за кого.
Кто представляет здесь юлину матьківщину? Правильно, кума Вилкула Бабенко. Ее юля уже выгоняла из матьківщини, но почему-товзяла назад.
Кто представляет ЕС? Яровий, проще назвать партии, в которых он не побывал, чем в которых побывал. Начинал со спонсорства Майдана 2004, потом яшкался с рыгоаналами, пытался стать депутатом от них, ходит в корешах организаторов титушек. Теперь примкнул к ЕС.
Кто представляет Филатовскую Пропозицію? Любоненко, мер Кривого Рога 90-х годов. Матерый коррупционер, на котором штампа не где поставить.
Так закого голосовать?
Я просто не пойду.
Это гораздо хуже.
Шмуль трохи пом'явся і вимовив:"Його брат був ще гіршим"...
забоязапоя они никогда не выходили. А сейчас впали в ОПЗЖопный ЗЕпой. *уйлапу...
Пропоную вгадади з трьох разів - кого собі у хозяїва виберуть залежні.
Виктор Таран пишет на своей странице в Facebook, «сорока на хвосте принесла», что на днях действующему мэру Кривого Рога Вилкулу должны вручить подозрение в уголовном деле и скорее всего задержать.
Политолог отмечает, пока что трудно судить о юридической составляющей дела. Документов пока что никто не видел. К заявлению большинства юристов, которые знакомы с сутью дела, нужно относиться осторожно. При этом можно допустить, что так как профессионально штампуют дела наши правоохранительные органы, дело «развалится», а Вилкула-старшего выпустят уже до конца октября. Виктор Таран подчёркивает, важно обратить внимание на политологический аспект этого дела. Последние рейтинги, показывают, что Вилкул и его блок уверенно побеждают в Кривом Роге. Это не хорошо и не плохо. Это тенденция. Большинство действующих мэров побеждают на этих выборах, поскольку после реформы децентрализации они смогли продемонстрировать избирателям улучшение ситуации в своих городах, но здесь ситуация особая - https://replyua.net/news/krivoy-rog/ Кривой Рог - родина Зеленского. И выиграть здесь политически сверхважно для команды «Слуги народа».
«Давайте посмотрим, что на самом деле происходит в Кривом Роге. На самом деле там идет война между группой Вилкула и ставленником Метинвеста Дмитрием Шевчиком, который, как показывает социология, пока проигрывает, что вполне логично, учитывая, как плохо пошла его кампания», - написал политолог. Он добавляет, эти преследования - это не более, чем попытка перед выборами расчистить электоральное поле ставленнику Ахметова, который баллотируется от «слуг». Репрессии в лучших традициях Януковича в исполнении генпрокуратуры, под аккомпанемент ресурсов Ахметова.