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Новости Коронавирус и карантин
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В трех ковидных больницах Харькова разворачивают еще 254 "кислородные" койки, - заммэра Горбунова-Рубан

Национальная служба здравоохранения Украины должна в кратчайшие сроки разработать пакет для оказания медицинской помощи больным COVID-19 медицинскими неприбыльными предприятиями первого уровня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан.

"Амбулаторная медицинская помощь в ее нынешнем виде не решает проблем борьбы с COVID-19 в масштабах всего города. Нам необходимо переместить центр усилий для помощи больным, которые находятся дома. В организации этой работы мы не сможем обойтись без НСЗУ. НСЗУ в кратчайшие сроки должна разработать пакет для оказания медицинской помощи больным COVID-19 медицинскими неприбыльными предприятиями первого уровня", - отметила заммэра.

По ее мнению, это позволит обеспечить качественную медицинскую помощь больным, находящимся на амбулаторном лечении, и сократить их поток в поликлиники.

"Это позволит остановить поток больных в поликлиники. Сегодня поликлиники стали самой высокой зоной риска по распространению COVID-19. Потому что на прием к врачу идут люди с повышенной температурой, обострением хронических заболеваний, даже не понимая, что причиной этих обострений является вирусная инфекция", - сказала Горбунова-Рубан.

Она отметила, что сейчас около 1 тыс. харьковчан, у которых подтвержден COVID-19, проходят лечение в больницах города и области, а порядка 10 тыс. - амбулаторно.

По словам Горбуновой-Рубан, сейчас в городских опорных больницах №13, №17 и №25, которые принимают больных с COVID-19, разворачивают дополнительно 254 койки с возможностью получения кислородной терапии, причем кислородные точки вводятся в эксплуатацию сразу после их установки.

"Мы их вводим в действие по мере того, как подводим кислород, то есть не ждем ни одного дня… Будем считать, 7-10 дней - и мы займем все эти койки", - сказала Горбунова-Рубан.

Автор: 

больница (1444) горсовет (667) карантин (16729) Харьков (7626) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
зер гут !
на полдня прием-покоя хватит
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12.10.2020 17:15 Ответить
+1
Это попил бабла! Вируса не существует! Это ж всё неправда и загово! Хомячки, почему вы не протестуете против разворачивания новых коек?
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12.10.2020 17:22 Ответить
+1
Может мне ещё и маску одеть? Шура, не кипятитесь.
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12.10.2020 17:32 Ответить
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А додаткових лікарів влада де знайде? Койки можна підключити до кисню, але з лікарі не розмножуються як койко-місця в палатах! Потрібно проводити мобілізацію лікарів, а для цього потрібно вводити воєнний стан і відміняти місцеві вибори!
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12.10.2020 17:14 Ответить
Студентов собираются подключать !
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12.10.2020 19:42 Ответить
зер гут !
на полдня прием-покоя хватит
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12.10.2020 17:15 Ответить
Это попил бабла! Вируса не существует! Это ж всё неправда и загово! Хомячки, почему вы не протестуете против разворачивания новых коек?
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12.10.2020 17:22 Ответить
сходи посмотрии в 25ю больницу на "несуществующий" ковид. БАРАН тупорылый.
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12.10.2020 17:30 Ответить
Может мне ещё и маску одеть? Шура, не кипятитесь.
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12.10.2020 17:32 Ответить
бесят идиоты с тремя классами образования. и одной прочитанной за жизнь (да и то не до конца) книгой, букварем.
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12.10.2020 18:27 Ответить
Ой, как я вас понимаю... Но, крепитесь!
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12.10.2020 18:33 Ответить
Наше предположение об участии Кернеса в выборах в виде мумии подтвердили в "Шарите".
До декабря 2020 г. выписка больного не планируется )
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12.10.2020 19:40 Ответить
Это прорыв!
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13.10.2020 00:07 Ответить
 
 