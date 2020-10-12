В трех ковидных больницах Харькова разворачивают еще 254 "кислородные" койки, - заммэра Горбунова-Рубан

Национальная служба здравоохранения Украины должна в кратчайшие сроки разработать пакет для оказания медицинской помощи больным COVID-19 медицинскими неприбыльными предприятиями первого уровня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан.

"Амбулаторная медицинская помощь в ее нынешнем виде не решает проблем борьбы с COVID-19 в масштабах всего города. Нам необходимо переместить центр усилий для помощи больным, которые находятся дома. В организации этой работы мы не сможем обойтись без НСЗУ. НСЗУ в кратчайшие сроки должна разработать пакет для оказания медицинской помощи больным COVID-19 медицинскими неприбыльными предприятиями первого уровня", - отметила заммэра.

По ее мнению, это позволит обеспечить качественную медицинскую помощь больным, находящимся на амбулаторном лечении, и сократить их поток в поликлиники.

"Это позволит остановить поток больных в поликлиники. Сегодня поликлиники стали самой высокой зоной риска по распространению COVID-19. Потому что на прием к врачу идут люди с повышенной температурой, обострением хронических заболеваний, даже не понимая, что причиной этих обострений является вирусная инфекция", - сказала Горбунова-Рубан.

Она отметила, что сейчас около 1 тыс. харьковчан, у которых подтвержден COVID-19, проходят лечение в больницах города и области, а порядка 10 тыс. - амбулаторно.

По словам Горбуновой-Рубан, сейчас в городских опорных больницах №13, №17 и №25, которые принимают больных с COVID-19, разворачивают дополнительно 254 койки с возможностью получения кислородной терапии, причем кислородные точки вводятся в эксплуатацию сразу после их установки.

"Мы их вводим в действие по мере того, как подводим кислород, то есть не ждем ни одного дня… Будем считать, 7-10 дней - и мы займем все эти койки", - сказала Горбунова-Рубан.