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Печерский суд обязал ОГП убрать из ЕРДР информацию о вручении подозрения главе ОАСК Вовку. ДОКУМЕНТ

Печерский суд обязал ОГП убрать из ЕРДР информацию о вручении подозрения главе ОАСК Вовку. ДОКУМЕНТ

Следственный судья Печерского суда Киева Сергей Вовк удовлетворил жалобу защиты главы ОАСК Павла Вовка и постановил исключить из ЕРДР информацию о вручении ему подозрения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Слово и дело".

Так, судья Сергей Вовк установил, что руководителю ОАСК ненадлежащим вручили подозрение, когда тот находился в отпуске.

Также детективы НАБУ якобы направили Вовку подозрение не по адресу. Таким образом, как считает судья, для вручения подозрения руководителю ОАСК Бюро не приняло все меры, предусмотренные УПК Украины.

Также судья отверг утверждение прокурора ОГП, что указанная жалоба адвоката Андрея Зайца рассматривается с нарушением правил подсудности.

Печерский суд обязал ОГП убрать из ЕРДР информацию о вручении подозрения главе ОАСК Вовку 01

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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

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Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.

Вовк Дмитрий (126) Вовк Павел (260) ЕРДР (2)


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Топ комментарии
+17
одни волки в судах. они родственники или просто - из одной шоблы-стаи?
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12.10.2020 17:18 Ответить
+14
Печерський суд як і інші київські суди, має бути ліквідований а всі справи потрібно передати в об'єднаний суд, який буде знаходитись десь в іншому місті, наприклад Тернополі, щоб не було можливості вирішувати з суддями корупційні питання.
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12.10.2020 17:18 Ответить
+14
Це повний зашквар влади!

Вже ліхтарі пора готувати для Вовків, та приспішників.

Як на мене, то час настав. Вони (вовки, зелі та інші *******) вже не розуміють де знаходяться, що роблять...

Пора...
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12.10.2020 17:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Печерський суд як і інші київські суди, має бути ліквідований а всі справи потрібно передати в об'єднаний суд, який буде знаходитись десь в іншому місті, наприклад Тернополі, щоб не було можливості вирішувати з суддями корупційні питання.
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12.10.2020 17:18 Ответить
А главой этого суда назначить Вовка.
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12.10.2020 17:20 Ответить
Це повний зашквар влади!

Вже ліхтарі пора готувати для Вовків, та приспішників.

Як на мене, то час настав. Вони (вовки, зелі та інші *******) вже не розуміють де знаходяться, що роблять...

Пора...
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12.10.2020 17:34 Ответить
Клоун 🤡 🤢🐲 издевается над всеми , ну что 73% довольны ?
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12.10.2020 17:40 Ответить
Пробачте, а киянам, які судяться в цьому суді, теж їздити в Тернопіль??)
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12.10.2020 18:07 Ответить
А для чого їздити, щоб хабарі суддям давати? Є телеконференція, на місцях в Києві лишаються приміщення де проходять телеконференції, тільки суддя сидить фізично в Тернополі і до нього немає фізичного доступу ані прокурорам, ані адвокатам, ані ментам, ані решалам!
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12.10.2020 18:13 Ответить
А решала, якщо буде так потрібно, не зможе поїхати в Тернопіль і зустрітися з суддею наприклад десь в ресторані? Чи їхати дуже далеко?
ЗекоМанда вже "перенесла" офіс президента з Києва, Конституцій суд в Харків і т.д.))
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12.10.2020 19:00 Ответить
Тернопіль маленьке місто, 300 тис. населення. Це не Київ, там неможливо десь заховатись щоб тебе не побачило СБУ. І населення Тернополя більш патріотичне, воно не дозволить суддям брати хабарі. Сьогодні суди Тернополя це зразкові суди в яких немає корупції і терористам дають по 15 років тюрми тільки за одні заклики проти України!
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12.10.2020 19:07 Ответить
Ага, вже був один суддя-колядник з патріотичного регіону, суддя Зварич зі Львова, засуджений за хабарництво в особливо великих розмірах.
300 тис. населення це не 3 тис. і навіть не 30 тис., СБУ на всіх не вистачить.
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12.10.2020 19:45 Ответить
одни волки в судах. они родственники или просто - из одной шоблы-стаи?
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12.10.2020 17:18 Ответить
Имея, якоби, систему случайного автоматического распределения дел в суде, этим обоим попадаются эксклюзивные и нашумевшие дела, шо говорит, шо они из одной шоблы-стаи. Никто даже не пытается провести проверку, каким образом по одним и тем же мажерам и чиновникам, дела расписываются именно на них, как и по делам полетических аппонентов, это уже основание привлечь к ответственности за подтасовку.
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12.10.2020 17:25 Ответить
Так хотіли зробити централізований авторозподіл справ(на одному сервері, в Києві), це би не дало можливості апарату місцевого суду втручатися в систему авторозподілу, але вирішили лишити все як є, бо нібито не всюди є швидкий інтернет.
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12.10.2020 18:51 Ответить
Это не волки , а шакалье. Сцикливое, жадное, зависливое.
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12.10.2020 18:06 Ответить
Волки позорные
https://www.radiosvoboda.org/a/30393621.html Чому скандальні судді Сергій Вовк та Павло Вовк продовжують вершити правосуддя?
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13.10.2020 07:39 Ответить
Это издевательство и стеб... Таких вовков нужно киздить....
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12.10.2020 17:21 Ответить
а эти вовки продолжают водить членом по украине и показывать что в украине закон это ни что)))) а 40 млн сидят и ничего с этими тварями сделать не могут
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12.10.2020 17:24 Ответить
Дна нет. Этих ряженых тварей остановит только петля.
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12.10.2020 17:24 Ответить
Зграя вовків.
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12.10.2020 17:25 Ответить
скоріш гіен- тараканів- та шакалів...
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12.10.2020 18:50 Ответить
Оці у зграї не збиваються.
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12.10.2020 19:03 Ответить
Яка краса! Оскрженню не підлягає! АУ -ГПУ!?? В черговий раз "Вовки" витерли ноги о ГПУ та Великого президента...з малої літери..хоча - ЯКАРІЗНИЦЯ?
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12.10.2020 17:26 Ответить
зеленский - Гнида
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12.10.2020 17:27 Ответить
Вот она мафия и им плевать на все и на всех, вместе с вашими законами.
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12.10.2020 17:31 Ответить
На матёрых волков одна управа - картечь.
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12.10.2020 17:31 Ответить
На следующих выборах проголосую за партию, которая конечной целью своего существования поставит полную ликвидацию и построение с нуля судебной системы Украины. Любые реформы в этой стране отменяются Печерским судом, любая коррупция покрывается Печерским судом, любые преступники освобождаются от ответственности Печерским судом. Нам как воздух нужны суды присяжных, избираемые на несколько лет судьи (из профессиональных юристов), по-настоящему рандомизированная система распределения дел и автоматизированная система контроля эффективности их работы.
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12.10.2020 17:34 Ответить
Одним словом - стая....
Нашу правовую систему нужно подчинить Гаагскому суду, тогда придет ПРАВОСУДИЕ.
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12.10.2020 17:34 Ответить
Вовк Вовку подозрение не предъявит !
Вовк Вовку руку моет !
Вовки и коррупция - едины !
Вовки +ОАСК = ОПГ !
ОПГ + ОП = ЗЕ !
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12.10.2020 17:35 Ответить
Ну вот и всё! А Володя Зеленский пусть спокойно продолжает "судебную реформу".
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12.10.2020 17:36 Ответить
нехай ситники та інші соросята оскаржують. А ми подивимось, хто правий, а хто бреше.
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12.10.2020 17:37 Ответить
Поки Дуда Вовку насилує антиуХйлівськими спільними заявами - СУДАМ ПОРТНОВА СВОЄ РОБИТЬ ...Клован на арені, а щурі за кулісами готуються до реваншу - суди до виборів...
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12.10.2020 17:39 Ответить
Без "судебного" майдана не обойтись...
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12.10.2020 17:40 Ответить
трибунала
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12.10.2020 18:48 Ответить
Кандидаты на должности (в САП; НАБУ; антикоррупционный суд и т.д., которые смогут бороться в нашей стране с коррупцией должны иметь следующие качества и умения и знания чтобы было продуктивно !!!!!!! :::
- Изобретательность
- Нешаблоность мышления.
- Хитрость
-- Решительность
- Смелость
- Интуиция
- Наблюдательность
- Терпеливость
- Настойчивость
Умения
- хорошо стрелять из огнестрельного оружия (желательно из любого)
- водить машину (желательно любой категории)
- быстро бегать.
- владеть приемами рукопашного боя
- владеть холодным оружием.
- уметь маскироваться, перевоплощаться
- вести скрытое наблюдение за объектом
- уметь обращаться со шпионской техникой
Знания:
- основы медицины и анатомии
- основы психологии
- стрелковое дело
- рукопашный бой
- право, уголовный кодекс
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12.10.2020 17:48 Ответить
Печерський суд зобов'язав ОГП прибрати з ЄРДР інформацію про вручення підозри главі ОАСК Вовку - Цензор.НЕТ 174
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12.10.2020 17:53 Ответить
Браво зелелохам !!!
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12.10.2020 17:54 Ответить
Мисливці! Осінь, шкіра з Вовка вже гарної якості!
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12.10.2020 18:13 Ответить
А-ха-ха)))) Пісяй, пісяй зелєчка, - сонечко наше
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12.10.2020 18:24 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Про Ермака

Життєпис
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 року у Києві. Мати - Марія Олександрівна, росіянка, колишня жителька міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] Батько - Борис Михайлович, працював військовим радником по лінії ГРУ в Афганістані, підтримує контакти с керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ГРУ Росії . Особисто знав керівника відомства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коробова , проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]

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12.10.2020 18:27 Ответить
ти "засвітив" крота-резидента...
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12.10.2020 18:47 Ответить
"ворон" "ворону" око не клюе...- памятаймо
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12.10.2020 18:46 Ответить
Так, судья Сергей Вовк установил, что руководителю ОАСК ненадлежащим вручили подозрение, когда тот находился в отпуске.

Также детективы НАБУ якобы направили Вовку подозрение не по адресу. Таким образом, как считает судья, для вручения подозрения руководителю ОАСК Бюро не приняло все меры, предусмотренные УПК Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3224432

Получается,что низкие профессиональные качества(незнание УПК) или умысел и позволили судье вынести такое решение.Имеют ли право работать на таких должностях за деньги налогоплательщиков эти мальчики и девочки?Ответ понятен-нет, но вот какая штука где возьмутся профессионалы если ОГПУ возглавляет лицо, не сдавшее тест на конкурс судьи ВСУ
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12.10.2020 19:25 Ответить
Завтра суддя Вовк винесе ухвалу, що Зеленський не президент, а лайно, і це, з філософської і навіть з фактичної точки зору, буде абсолютною правдою.
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12.10.2020 19:29 Ответить
та правильно - скасувати вибори, бо кома не там, де треба, стоїть
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13.10.2020 09:33 Ответить
І знову постукали знизу. Що на це скаже "гарант"?
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12.10.2020 20:12 Ответить
Судова реформа від Зелі.
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12.10.2020 20:45 Ответить
На волка щас нужна лицензия или просто ждем открытия сезона?
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12.10.2020 22:38 Ответить
Уволить к чертям собачьим всех судей, и набрать новых. При волках эта коррупция в судебной системе никогда не кончится.
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13.10.2020 09:32 Ответить
"Следственный судья Печерского суда Киева Сергей Вовк удовлетворил жалобу защиты главы ОАСК Павла Вовка"
Вовк Вовку глаз не выклюет!
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13.10.2020 09:39 Ответить
ну что зеБилы!!! как вам судебная реформа от нарко-Дегенерата???
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13.10.2020 09:48 Ответить
Без містера Лінча,( Mr.Lynch),боюсь,вже аж ніяк не обійтись.
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13.10.2020 09:51 Ответить
 
 