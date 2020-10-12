Печерский суд обязал ОГП убрать из ЕРДР информацию о вручении подозрения главе ОАСК Вовку. ДОКУМЕНТ

Следственный судья Печерского суда Киева Сергей Вовк удовлетворил жалобу защиты главы ОАСК Павла Вовка и постановил исключить из ЕРДР информацию о вручении ему подозрения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Слово и дело".

Так, судья Сергей Вовк установил, что руководителю ОАСК ненадлежащим вручили подозрение, когда тот находился в отпуске.

Также детективы НАБУ якобы направили Вовку подозрение не по адресу. Таким образом, как считает судья, для вручения подозрения руководителю ОАСК Бюро не приняло все меры, предусмотренные УПК Украины.

Также судья отверг утверждение прокурора ОГП, что указанная жалоба адвоката Андрея Зайца рассматривается с нарушением правил подсудности.

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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

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Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.