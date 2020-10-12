"Бабушки с народом": В Беларуси проходит очередная акция протеста пенсионеров. ФОТОрепортаж

В Минске и других регионах Беларуси проходят марши пенсионеров

Об этом сообщает "TUT.by", передает Цензор.НЕТ.

"На площади Независимости около Красного костела собрались пенсионеры. Сегодня их гораздо больше, чем в прошлый раз. Они поют "Священную войну" и скандируют "Верым, можам, пераможам!" - отмечает издание.

У протестующих красно-белые флаги, а также плакаты.

На старте марша пенсионеров произошел интересный случай. Бабушки и дедушки прогнали неизвестных в балаклавах в их микроавтобус. Вслед пенсионеры бросали в неизвестных цветы.

В Бресте колонна пенсионеров скандировала "Далучайся!", "Жыве Беларусь!", "Третий возраст, выходи!".

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