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"Бабушки с народом": В Беларуси проходит очередная акция протеста пенсионеров. ФОТОрепортаж
В Минске и других регионах Беларуси проходят марши пенсионеров
Об этом сообщает "TUT.by", передает Цензор.НЕТ.
"На площади Независимости около Красного костела собрались пенсионеры. Сегодня их гораздо больше, чем в прошлый раз. Они поют "Священную войну" и скандируют "Верым, можам, пераможам!" - отмечает издание.
У протестующих красно-белые флаги, а также плакаты.
На старте марша пенсионеров произошел интересный случай. Бабушки и дедушки прогнали неизвестных в балаклавах в их микроавтобус. Вслед пенсионеры бросали в неизвестных цветы.
В Бресте колонна пенсионеров скандировала "Далучайся!", "Жыве Беларусь!", "Третий возраст, выходи!".
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+12 Антон Куприянов
показать весь комментарий12.10.2020 18:03 Ответить Ссылка
+9 Frol Fedoroff
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+8 Gal
показать весь комментарий12.10.2020 17:59 Ответить Ссылка
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-В Беларуси большинство начальства за малейшие попытки шото украсть получают срок с конфискацией и после отсидки им дают возможность искупить свой долг перед народом ...но видать не всех лука воспитал,он дал возможность развиватся ит-индустриии у тех появились большие деньги и они уже хотят иметь рабов)))
Но у нас и просовковых и промосковских немало. Объединяет их в основном то, что они дети завезенных к нам при совке кацапов. При этом есть и потомки завезенных, с началом войны ставшие проукраински настроенными.
А те кто тут так некрасиво пишут про Беларусь, это в основном (я так думаю) получившие задание, по крайней мере в реале я так думающих не встречал, хотя возможно это просто мой круг общения.
-прайс відсутній чи недоступний...а от навіть і за безплатно є,але ж очэрэдь...-і навіть не доходить що навіть у Норвегії також є на то черга,і навіть за гроші є черга,при тому що у них мінімальна пенсія з різними доплатами 4000 долярів якщо з їх крон перевести...
Зато подзаработают, пусть немного, но добавка к пенсии будет.