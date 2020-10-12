Наемники РФ открывали огонь из гранатометов возле Авдеевки, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 12 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе населенного пункта Авдеевка. Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 11 октября, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили достигнутые мирные договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 г. Так, вблизи населенного пункта Марьинка противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорска и Зайцево - из стрелкового оружия. Кроме того, огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета была зафиксирована в районе населенного пункта Ломакино.

Выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью украинским военнослужащим, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 47 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 594 транспортных средства и 4 743 человека. Также были задержаны 5 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 1 030 человек, в обратном направлении - 506 человек. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" не функционировали.