Наемники РФ открывали огонь из гранатометов возле Авдеевки, потерь нет, - пресс-центр ОС
С начала текущих суток, 12 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе населенного пункта Авдеевка. Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.
На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ
За прошедшие сутки, 11 октября, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили достигнутые мирные договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 г. Так, вблизи населенного пункта Марьинка противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорска и Зайцево - из стрелкового оружия. Кроме того, огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета была зафиксирована в районе населенного пункта Ломакино.
Выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью украинским военнослужащим, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 47 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 594 транспортных средства и 4 743 человека. Также были задержаны 5 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.
Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 1 030 человек, в обратном направлении - 506 человек. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" не функционировали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дуже сподіваюсь, що не всі вспіють втікти до Ростова і дехто за це сяде.
https://twitter.com/ChilePepper_13/status/1315551619770200065?s=20
А БОРТЫ с ранеными в Германию и в Киев и Днепр -- почему то летают ?? .
.
Мины со времен Порошенко , или военнослужащие - МАССОВО болеют , или небрежно относяться с оружием ??..
.
На Цензорі аншлаг.
Як відомо, російсько-вірменський план, звичний для путінських вбивць, під прикриттям "перемир'я" нанести підлі удари по противнику - блискуче провалився.
На відміну від Зеленського Баку ніколи не вірив і не шукав "мир в очах Путіна", азербайджанці за тридцять років засвоїли урок і не збиралися забороняти стріляти своїм військам, щоб задобрити кремлівських катів. Як тільки Єреван порушив домовленості, азербайджанські ЗС миттєво завдали масованого удару у відповідь, почавши тотальне знищення ворога, просуваючись вперед і звільнивши декілька міст. Баку керується працюючим принципом "військові успіхи відкривають нові можливості для дипломатії". Тобто роблять те, що повинні були робити й ми. Тільки, на жаль, у нас до влади дорвалися клоуни та малороси.
І ось вчора азербайджанські військові відпрацювали по дуже цікавій системі російського ППО з назвою «Небо-М». Це саме та вундервафля, яку несамовито розхвалювали російські окупанти. Приклади таких статей дуже легко знайти у мережі. Технічні характеристики, офіційно заявлені з цього комплексу - вражають. Там і дальність виявлення цілей величезна, і діапазон висот неймовірний, і кілька діапазонів хвиль, які випромінює РЛС для більш точного виявлення захоплення цілей, і "стелс" вони можуть помітити, та головне - там нічого не написано про те, що їм заважає працювати «кривизна Землі». Але, як виявилось, в реальності турецький Байрактар, що стоїть на озброєнні азербайджанських ЗС - не читав хвалебних московських статей та не знав, що це "вундервафля". Він просто спокійно знищив цю РЛС.