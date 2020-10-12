Участники АТО, ветераны спецслужб и киберволонтеры требуют от СБУ расследовать пророссийскую деятельность нардепа Деркача. ВИДЕО
Украинская власть игнорирует неоднократные четкие и публичные сигналы от американских партнеров по откровенно пророссийской деятельности народного депутата Андрея Деркача. Поэтому ветераны российско-украинской войны и разведывательногой среды, а также представители международной волонтерской сообщества "InformNapalm" подписали обращение к председателю СБУ с требованием возбудить уголовное производство против Андрея Деркача за его деятельность в интересах страны-агрессора.
Об этом шла речь во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
По словам участника русско-украинской войны, общественного деятеля Александра Погребиського, США являются ключевым стратегическим партнером Украины. Одной из важных сфер сотрудничества является взаимодействие разведывательных органов.
"Во времена прошлой власти, во времена Петра Порошенко доверие между разведывательной сообществом США и Украины вышло на беспрецедентный уровень. Это сотрудничество позволяло Украине получать жизненно важную информацию, которая позволяла переигрывать Кремль, иногда быть на несколько шагов впереди в войне с РФ", - отмечает Погребиський.
"В течение нескольких месяцев из США идут однозначные сигналы относительно Андрея Деркача. США его обоснованно на основании многочисленных разведывательных данных называют агентом российских спецслужб и обвиняют в деятельности против США и Украины. Министерство финансов США ввело санкции против него. Это означает, что в Вашингтоне имеют неоспоримые доказательства работы Деркача на российские спецслужбы. Нет сомнений, что ранее Банковая по линии разведки неоднократно получала непубличные сигналы о деятельности Деркача, но игнорировала и продолжает их игнорировать", - отмечает Погребиський.
Михаил Макарук, представитель международной волонтерской сообщества "InformNapalm", сообщил, что киберактивисты получили немало доказательств тесного сотрудничества Деркача с российскими олигархами, а также агентами влияния из среды РПЦ.
"Деркач, в частности, очень активно дружит с российскими олигархами, начиная с вотчины его отца, он активно сотрудничал на ниве развала украинской алюминиевой отрасли, а именно, он помогал увольнять директора Николаевского глиноземного завода, который впоследствии был выкуплен корпорацией "Русал", которая принадлежит знаменитому одиозному олигарху Дерипаске. Впоследствии это предприятие было просто уничтожено. Таким образом Украина лишилась алюминиевой отрасли в целом", - говорит Макарук. Он также сообщил, что на избирательном округе, который много лет контролирует Андрей Деркач, полулегально работает гравийный карьер, который отправляет сырье в Россию.
Начальник управления центрального аппарата СБУ в 2015-2020 годах, полковник Алексей Пальваль отметил, что и ситуация вокруг срыва спецоперации по "вагнеровцам", и попустительство деятельности Деркача представляет угрозу национальной безопасности Украины.
"На пресс - конференции в мае Зеленский ссылался на так называемые "пленки Деркача" как на источник достоверной информации. Но почему-то до сих пор общество не имеет никакой информации по этому поводу", - отметил полковник Пальваль. Он отметил, что СБУ находит ресурсы и возможности преследовать волонтеров, участников войны против страны-агрессора, лидера оппозиции, пятого Президента Петра Порошенко. Однако нет политической воли расследовать деятельность Андрея Деркача, которого в США назвали российским агентом.
"И это также нельзя оставлять без внимания и нельзя молчать об этом, потому что мы все патриоты нашей страны, мы воюем за эту страну, это наша земля. Поэтому мы считаем нужным поднимать этот вопрос сейчас и в дальнейшем для того, чтобы он не оставался в тени. Почему не расследуют такие факты, которые нарушают национальную безопасность, а занимаются другим? Это также очень серьезный вопрос, и в Украине он должно быть номер один", - убежден полковник Пальваль.
"Учитывая то, что сейчас так живо власть открывает дела на участников войны, волонтеров, активную проукраинскую часть населения. Очень активно открываются дела на пятого Президента Украины Порошенко. Мы требуем от СБУ таким же путем двигаться в направлении исследования и расследования враждебной, по нашему мнению, деятельности, которая подрывает наши отношения с США. Мы требуем от СБУ провести расследование и доложить обществу, в отношении незаконной деятельности Деркача и возможно тех персон, которые помогают Деркачу разрушать наши стратегические союзнические отношения, во время войны, которая до сих пор продолжается", - отметил Погребиський.
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https://censor.net/ru/news/3224250/kachura_ob_obedinenii_sn_i_opzj_v_mestnyh_sovetah_eto_odnoznachno_budet_etogo_ne_izbejat_video
Життєпис
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 року у Києві. Мати - Марія Олександрівна, росіянка, колишня жителька міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] Батько - Борис Михайлович, працював військовим радником по лінії ГРУ в Афганістані, підтримує контакти с керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ГРУ Росії . Особисто знав керівника відомства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коробова , проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]
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Короче, это еще те кадри! Истоки всей нашей коррупции.
Кто виноват, тот кто совершил преступление или тот, кто рассказал всем о совершенном преступлении?
Что Порошенко проводил миротворческую политику, что Зеленский и оба голосовали в унисон за продажу земель Украины! Отличия минимальны, чтобы самого себя сжигать именно по причине политики Зеленского.
У ніч із 10 на 11 жовтня 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко вчинив самоспалення на Майдані Незалежності на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського.
Про причини свого вчинку він розповів у дописах у Фейсбуку. Як зазначають Вартові Еспресо, невідомий учинив самопідпал о 3:30 ночі. Випадкові перехожі намагалися загасити полум'я. Обгорілого чоловіка шпиталізували до лікарні з майже 100 % опіків тіла.
За інформацією його доньки, також військовослужбовиці Юлії Микитенко, на цей час її батько живий, однак шанси вижити - мінімальні. Із останніх дописів Миколи Микитенка у Фейсбуку можна зрозуміти, що він незадоволений політикою Володимира Зеленського щодо бійців, які зараз захищають Україну від агресора. Рідні Миколи також це підтверджують. Окрім того, в соцмережі він закликав усіх виходити на протест за Україну, як це зробила громадськість 24 серпня на День Незалежності.
Тим часом окремі онлайнресурси поширюють неправдиву інформацію, що нібито Микола Микитенко учинив спробу самогубства через невдале кохання. Медіаресурси посилаються на закритий Телеграмканал MDK Private. Зазначимо, що російські спільноти MDK (скорочено від «мудак») раніше неодноразово поширювали неправдиву та антиукраїнську інформацію.
У 2014 році Микола Микитенко брав участь у боях під Слов'янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення, має групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.
https://ednist.info/news/102127
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А почему все эти товарищи не требуют расследовать откровенно пророссийскую деятельность Медведчука?
За все будут отвечать.дело времени