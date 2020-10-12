Евросоюз единогласно поддержал предложение Франции и Германии о введении санкций за отравление Навального, - Боррель

Страны ЕС единогласно поддержали предложения Франции и Германии по формированию перечня лиц РФ, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, для применения против них ограничительных мер Евросоюза.

Об этом во время пресс конференции по итогам Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге заявил высокий представитель ЕС Хосеп Боррель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсудили базовые элементы общего ответа ЕС на использование запрещенного химического нервно-паралитического агента, на выполнение поступивших от Франции и Германии по ограничительных мер против тех, кто связан с этим покушением на убийство. Было достигнуто политическое согласование выполнить такие ограничительные меры, теперь эти предложения переданы рабочим органам Европейского Совета для выполнения ", - сказал боррелий.

Он отметил, что перечень лиц для включения в санкционного списка, а также имеющиеся доказательства, предоставленные Францией и Германией.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.