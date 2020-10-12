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Новости Санкции против России
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Евросоюз единогласно поддержал предложение Франции и Германии о введении санкций за отравление Навального, - Боррель

Евросоюз единогласно поддержал предложение Франции и Германии о введении санкций за отравление Навального, - Боррель

Страны ЕС единогласно поддержали предложения Франции и Германии по формированию перечня лиц РФ, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, для применения против них ограничительных мер Евросоюза.

Об этом во время пресс конференции по итогам Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге заявил высокий представитель ЕС Хосеп Боррель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсудили базовые элементы общего ответа ЕС на использование запрещенного химического нервно-паралитического агента, на выполнение поступивших от Франции и Германии по ограничительных мер против тех, кто связан с этим покушением на убийство. Было достигнуто политическое согласование выполнить такие ограничительные меры, теперь эти предложения переданы рабочим органам Европейского Совета для выполнения ", - сказал боррелий.

Он отметил, что перечень лиц для включения в санкционного списка, а также имеющиеся доказательства, предоставленные Францией и Германией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция и Германия готовятся ввести санкции в отношении 9 лиц, связанных с отравлением Навального, - СМИ

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

Автор: 

отравление (1584) санкции (11582) Навальный Алексей (856) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+7
Ну запретят человек 20-30 везд в ЕС -и что с того?Это ничего не изменит.
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12.10.2020 19:12 Ответить
+5
Різниця в тому, що Крим був територією України станом на 1991, а Карабах на 1991 був територією Азербайджану...
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12.10.2020 19:44 Ответить
+3
Какой-то уборщице запретят въезд в ЕС, а сами дальше продолжат поддерживать режим ***** - покупая у него нефть и газ.
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12.10.2020 19:18 Ответить
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Ну запретят человек 20-30 везд в ЕС -и что с того?Это ничего не изменит.
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12.10.2020 19:12 Ответить
Это все равно , что они вводили-бы санкции , против гитлера и
Усамы бен Ладена Такое впечатление , что они весь мир за идиотов держат !
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12.10.2020 20:02 Ответить
европа опять долго размышляла над тем, на кого бы такого малозначительного наложить санкции, чтоб не обидеть ***** и, случайно, не поломать экономические связи
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13.10.2020 07:39 Ответить
мені от цікаво, що то за такі винуватці?
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12.10.2020 19:13 Ответить
огласітє вєсь спісок пажалуста
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12.10.2020 19:14 Ответить
Какой-то уборщице запретят въезд в ЕС, а сами дальше продолжат поддерживать режим ***** - покупая у него нефть и газ.
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12.10.2020 19:18 Ответить
Тащіть фуйла в Гаагу і сажайте в місцеву буцегарню, оце і всі санкції.
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12.10.2020 20:00 Ответить
Хотелось бы увидеть тот список. Будет ли там фамилия на Пу.
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12.10.2020 19:16 Ответить
Ты шооо
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12.10.2020 19:17 Ответить
Шо-шо, а вдруг совесть проснулась у вечно обеспокоенных
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12.10.2020 19:18 Ответить
в них совісті нема, тільки економічна цєлєсообразность
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12.10.2020 19:35 Ответить
Ну, послов же изгнали подсрачниками после скрыпалей.
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12.10.2020 19:41 Ответить
Може проснулась, а може її зовсім не було, але поки ще введуть санкції по тому списку, то ПУ і копита то того часу може відкинути.
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12.10.2020 21:12 Ответить
Ну огласят весь список - это наверняка руководители каких-нибудь научных лабораторий и испытательных полигонов,которым и так запрещен выезд за пределы россии.😂😆
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12.10.2020 19:17 Ответить
Санкції ці до сраки Вові Пу. Треба бити по економіці. А це для бюргерів ой як невдобно. Через те й займаються окозамилюванням. Так скрізь. То занепокоєння. то перемир'я в Карабасі, то Макрон постача зброю для Арменії...
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12.10.2020 19:29 Ответить
Что ,многоуважаемый,тебе не нравится,когда армяне ввозят оружие в свою страну во время войны,было бы лучше,что бы армяне поступили ,как вы,украинцы с Крымом,молча собрались и ушли?Но!!Если уйдут из Карабаха армянские войска,то там не останется ни одного армянина.Вчера азеры захватили пригороды Гадрута,сегодня армяне их выбили.В городе нашли мать и сына - инвалида,расстрелянных в собственном доме.Они просто не имели времени,что бы сбежать от азеровских "воинов света",коими здесь выставляет их украинская государственная пропаганда.
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12.10.2020 19:40 Ответить
Різниця в тому, що Крим був територією України станом на 1991, а Карабах на 1991 був територією Азербайджану...
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12.10.2020 19:44 Ответить
а какой номер школы и какой район?!
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12.10.2020 20:13 Ответить
Азербайджан звільняє свою територію. За всієї поваги до вірмен і Вірменії, саме вірмени, за сприяння росії, захопили чужу землю. Тепер отримали відповідь.
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12.10.2020 19:53 Ответить
Это как в свое время уничтожили азербайджанцев в Ходжалах?
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12.10.2020 20:27 Ответить
Крым украинский, армянин. А Карабах - азербайджанский. И не гони мне тут пургу про расстрелянных инвалидов.
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12.10.2020 21:08 Ответить
С территории Армении на азербайджанский город Гянджу была выпущена баллистическая ракета СКАД.
Ереван пустил в ход оружие, применение которого означает готовность к тотальной войне. Речь идет об оперативно-тактических ракетных комплексах 9К72 «Эльбрус», которые миру больше известны по их НАТОвскому обозначению - СС-1 «Скад».
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12.10.2020 21:16 Ответить
Утибозетимой.
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12.10.2020 19:36 Ответить
може то будуть всі причетні до Північного потоку-2?
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12.10.2020 19:37 Ответить
щаз
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13.10.2020 07:36 Ответить
А от цікаво, вони хоч Соловйову (який казав, що Навальний наркоту прийняв) скасують візу, щоб він на свою італійську вілу не їздив? До речі, віла Соловйова дуже недалеко від віли Зе...
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12.10.2020 19:43 Ответить
Україна взагалі не вводить ніяких санкцій.
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12.10.2020 20:11 Ответить
Бо нема чим вводити, травмовано роялем.
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12.10.2020 21:14 Ответить
гора, в очередной раз, родила мышь
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12.10.2020 21:40 Ответить
Опять будет фикция - санкции = это прекратить торговать с Московией.
Прекратите кормить Москву!
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12.10.2020 23:17 Ответить
НАХЙ САНКЦИИ !!! ЗАКРЫТЬ ВСЕ ГРАНИЦЫ ДЛЯ ВЪЕЗДА РОССИЯН !!!
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13.10.2020 00:06 Ответить
лучше бы финансовые потоки им перекрыли,
а то стурбованисть очередную
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13.10.2020 00:47 Ответить
 
 