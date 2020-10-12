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"В области катастрофа. Помощи от государства нет "- ВКФ отправил первый зерновоз в Бессарабию

Всеукраинский конгресс фермеров отправил первый зерновоз с помощью фермерам Одесской области в ​​село Трудовое Килийского района. Зерновоз ехал через Киев, чтобы привлечь внимание властей к гуманитарной катастрофе в Бессарабии, которую вызвала двухлетняя засуха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ  со ссылкой на пресс-службу ВКФ.

"Во всей Одесской области катастрофа! - говорит килийский фермер Александр Пересунько. - Нужно орошение, нужна компенсация страховой премии. А помощи от государства нет, хотя к нам приезжал президент и представители правительства, обещали помощь, но ничего до сих пор не сделали. Мы заложили уже все имущество в кредиты, денег нет".

В области катастрофа. Помощи от государства нет - ВКФ отправил первый зерновоз в Бессарабию 01

Председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник сообщил, что это первый зерновоз для Бессарабии, другие пока в дороге. Помощь собирали участники конгресса по всей Украине: "До сих пор одесские аграрии не дождались никакой компенсации из-за засухи, и есть большие сомнения, что она вообще будет. Мы решили помочь коллегам-фермерам из Бессарабии. Собрали из других хозяйств семена, горючее, удобрения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фермер на Одесчине потерял из-за засухи весь урожай и покончил жизнь самоубийством

По данным Одесской облгосадминистрации, в этом году из-за жары потери местных аграриев составляют 6,5 млрд грн. Это 1,2 млрд грн недополученных средств в бюджет. Учитывая тот факт, что фермерские хозяйства является бюджетообразующим для многих районов области, будет страдать от недофинансирования социальная инфраструктура.

В области катастрофа. Помощи от государства нет - ВКФ отправил первый зерновоз в Бессарабию 02

"Чтобы подобная ситуация не повторилась в следующем году, мы сейчас настаиваем на введении компенсации страхового платежа - это тот инструмент, который бы помог избежать разговоров о компенсации 5-6 тысяч гривен и существенно помог хозяйствам восстановиться от засухи", - заявил Слободяник.

Также читайте: Из-за засухи половину озимых зерновых потеряли фермеры в Одесской области

Всеукраинский Конгресс Фермеров продолжает сбор помощи фермерам Одесской области. Всех желающих помочь просят обращаться по номеру телефона, который указан на сайте ВКФ https://farmers.org.ua. По нему можно узнать всю необходимую информацию и, при необходимости, связаться с агропредприятиями, нуждающихся в помощи.

Автор: 

засуха (51) Одесская область (3696) сельское хозяйство (332) фермер (188)


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Топ комментарии
+25
ну вот...а жабы про воду в Крым дискутируют-торгуются...
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12.10.2020 19:17 Ответить
+24
Вирощування соняшника на одних й тих самих площах висушує землю на 2 метри вглиб і більше, бо соняшник витягує величезну кількість вологи з землі! Фермери багаторічним неправильним природокористуванням знищили свою землю, а тепер роблять природу винною в посухах!
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12.10.2020 19:20 Ответить
+24
Президент приезжал? Приезжал.Видосик снял? Снял.
А что вы ещё от него неблагодарные хотите???
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12.10.2020 19:42 Ответить
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В Бессарабии (юго западная часть ОДесской области плщадь 11 тыс кв. км, вошла туда в 50-е годы) там невероятно низкий процент украинцев живет, примерно как в Крыму.- вот и\ результат, как не гагауз, то кацап, как не болгарин но какой то старовер и .т.д.
Я не специалист по иррегации и мелиорации, но в соседней Херсонской области давно не слышно про засухи, фермеры научились: капельное орошении, тучи стреляют, бурят скважины, кто попбогаче поливальные машины, как то сами решают проблемы жаркого лета иначе засуха неизбежно пришла бы в Херсон и в Николаев и Запорожье.
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12.10.2020 22:33 Ответить
Если люди вынуждены сами организовываться, то нахрена такое государство? Может самоуправление лучшая форма для аграриев, ах да, кто же их тогда грабить и обманывать будет?
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12.10.2020 22:34 Ответить
Всеукраинский конгресс фермерских хозяйств в Украине: ВОПРОС: Заложили имущество... а МАН то новье... И еще - а где обещанные остальные МАНы - Нет! Это из тех, которые 73% разочаровавшихся... что не получилось 5,7,9 по кредитам? А почему? ДУМАЙ-те!
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12.10.2020 22:47 Ответить
Суть всех комментариев сводится примерно к " ваша невеста - е##те её сами". Когда на западной Украине из-за безконтрольных вырубок леса случались паводки, государство выделяло помощь. В этой помощи были и налоги фермеров, которые в этом году пострадали из-за засухи. Одним словом хатаскрайники.
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12.10.2020 22:56 Ответить
Оба хуже! С одной стороны вороватая и недееспособная управлять власть с другой жадные, ненасытные фермеры, эксплуатирующие землю как оккупанты... Вот пишет https://censor.net/ua/user/472060

"Сначала пусть все фермеры килийского района продадут свои "Бентли""и по 5-6 квартир находящихся у каждого в Одессе, а потом клянчут у государства какую- то помощь!! Я уже не говорю о том, что многие из них и близко не агрономы, которые в погоне за сверх прибылью сами угробили свои земли многоразовыми подряд посевами на них, подсолнечника, рапса, сои и т. д.!!А теперь видите ли природа им виновата!! Да природа может быть немножно и виновата, а у вас , что вместо головы на шеях тыквы!! Что касается орошения земель, то А. Пепресунько и И . Слободяник!! Да будет вам известно, что на Килийщине, благодаря , ныне всеми не любимим, В. Б. Боделаном, были построены оросительные системы на 65% всех земель района. И земли килийщины тогда, так не зависели от капризов погоды,. Каждый из пайщиков и фермеров, лично вырезал металлические части оросительных систем и сдавал их на металлолом!, То же делали и со сборными ж\Конструкциями, Проедьте по Килие и увидите в каждом новом доме плиты дорожные на въездах в дома и двор застелен ими , а из плит НПК , выстроили двух метровые заборы , что бы спрятать всё наворованное!! Вот вам пример частника земли, которые пришли земли Килийщины алчный, жадный и безграмотный пайщик плюс к ним в довесок , в три раза жаднее и в три раза дебильнее суслики - фермеры! И всё!! . Землям Килийщины и Одесщины пришёл медленный пипец!! Когда доход у пайщиков и ворюг фермеров исчислялся в миллионах, надо было отложить на чёрный день, не уничтожать севообороты и чёрные пары, сберечь все оросительные системы и НС, вводить нормальное страхование урожаев и т. д. А сегодня эти хитрожопые ворюги- пайщики и ворюги-фермеры,опять хотят Обогатиться за счёт бюджета Украины!! Ничего страшного!! Вот так пару раз Пролетите мимо корыта и научитесь работать на земле!!! И Ни какой помощи от государства , кроме кредитов, этим криворуким фермерам!!!!
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13.10.2020 06:06 Ответить
Деньги - миллиарды - которые выделят на рос фуфломицин, пустить на создание капельного орошения, как в Египте
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13.10.2020 06:43 Ответить
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