"В области катастрофа. Помощи от государства нет "- ВКФ отправил первый зерновоз в Бессарабию

Всеукраинский конгресс фермеров отправил первый зерновоз с помощью фермерам Одесской области в ​​село Трудовое Килийского района. Зерновоз ехал через Киев, чтобы привлечь внимание властей к гуманитарной катастрофе в Бессарабии, которую вызвала двухлетняя засуха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВКФ.

"Во всей Одесской области катастрофа! - говорит килийский фермер Александр Пересунько. - Нужно орошение, нужна компенсация страховой премии. А помощи от государства нет, хотя к нам приезжал президент и представители правительства, обещали помощь, но ничего до сих пор не сделали. Мы заложили уже все имущество в кредиты, денег нет".

Председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник сообщил, что это первый зерновоз для Бессарабии, другие пока в дороге. Помощь собирали участники конгресса по всей Украине: "До сих пор одесские аграрии не дождались никакой компенсации из-за засухи, и есть большие сомнения, что она вообще будет. Мы решили помочь коллегам-фермерам из Бессарабии. Собрали из других хозяйств семена, горючее, удобрения".

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По данным Одесской облгосадминистрации, в этом году из-за жары потери местных аграриев составляют 6,5 млрд грн. Это 1,2 млрд грн недополученных средств в бюджет. Учитывая тот факт, что фермерские хозяйства является бюджетообразующим для многих районов области, будет страдать от недофинансирования социальная инфраструктура.

"Чтобы подобная ситуация не повторилась в следующем году, мы сейчас настаиваем на введении компенсации страхового платежа - это тот инструмент, который бы помог избежать разговоров о компенсации 5-6 тысяч гривен и существенно помог хозяйствам восстановиться от засухи", - заявил Слободяник.

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Всеукраинский Конгресс Фермеров продолжает сбор помощи фермерам Одесской области. Всех желающих помочь просят обращаться по номеру телефона, который указан на сайте ВКФ https://farmers.org.ua. По нему можно узнать всю необходимую информацию и, при необходимости, связаться с агропредприятиями, нуждающихся в помощи.