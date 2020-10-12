"В области катастрофа. Помощи от государства нет "- ВКФ отправил первый зерновоз в Бессарабию
Всеукраинский конгресс фермеров отправил первый зерновоз с помощью фермерам Одесской области в село Трудовое Килийского района. Зерновоз ехал через Киев, чтобы привлечь внимание властей к гуманитарной катастрофе в Бессарабии, которую вызвала двухлетняя засуха.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВКФ.
"Во всей Одесской области катастрофа! - говорит килийский фермер Александр Пересунько. - Нужно орошение, нужна компенсация страховой премии. А помощи от государства нет, хотя к нам приезжал президент и представители правительства, обещали помощь, но ничего до сих пор не сделали. Мы заложили уже все имущество в кредиты, денег нет".
Председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник сообщил, что это первый зерновоз для Бессарабии, другие пока в дороге. Помощь собирали участники конгресса по всей Украине: "До сих пор одесские аграрии не дождались никакой компенсации из-за засухи, и есть большие сомнения, что она вообще будет. Мы решили помочь коллегам-фермерам из Бессарабии. Собрали из других хозяйств семена, горючее, удобрения".
По данным Одесской облгосадминистрации, в этом году из-за жары потери местных аграриев составляют 6,5 млрд грн. Это 1,2 млрд грн недополученных средств в бюджет. Учитывая тот факт, что фермерские хозяйства является бюджетообразующим для многих районов области, будет страдать от недофинансирования социальная инфраструктура.
"Чтобы подобная ситуация не повторилась в следующем году, мы сейчас настаиваем на введении компенсации страхового платежа - это тот инструмент, который бы помог избежать разговоров о компенсации 5-6 тысяч гривен и существенно помог хозяйствам восстановиться от засухи", - заявил Слободяник.
Всеукраинский Конгресс Фермеров продолжает сбор помощи фермерам Одесской области. Всех желающих помочь просят обращаться по номеру телефона, который указан на сайте ВКФ https://farmers.org.ua. По нему можно узнать всю необходимую информацию и, при необходимости, связаться с агропредприятиями, нуждающихся в помощи.
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Я не специалист по иррегации и мелиорации, но в соседней Херсонской области давно не слышно про засухи, фермеры научились: капельное орошении, тучи стреляют, бурят скважины, кто попбогаче поливальные машины, как то сами решают проблемы жаркого лета иначе засуха неизбежно пришла бы в Херсон и в Николаев и Запорожье.
"Сначала пусть все фермеры килийского района продадут свои "Бентли""и по 5-6 квартир находящихся у каждого в Одессе, а потом клянчут у государства какую- то помощь!! Я уже не говорю о том, что многие из них и близко не агрономы, которые в погоне за сверх прибылью сами угробили свои земли многоразовыми подряд посевами на них, подсолнечника, рапса, сои и т. д.!!А теперь видите ли природа им виновата!! Да природа может быть немножно и виновата, а у вас , что вместо головы на шеях тыквы!! Что касается орошения земель, то А. Пепресунько и И . Слободяник!! Да будет вам известно, что на Килийщине, благодаря , ныне всеми не любимим, В. Б. Боделаном, были построены оросительные системы на 65% всех земель района. И земли килийщины тогда, так не зависели от капризов погоды,. Каждый из пайщиков и фермеров, лично вырезал металлические части оросительных систем и сдавал их на металлолом!, То же делали и со сборными ж\Конструкциями, Проедьте по Килие и увидите в каждом новом доме плиты дорожные на въездах в дома и двор застелен ими , а из плит НПК , выстроили двух метровые заборы , что бы спрятать всё наворованное!! Вот вам пример частника земли, которые пришли земли Килийщины алчный, жадный и безграмотный пайщик плюс к ним в довесок , в три раза жаднее и в три раза дебильнее суслики - фермеры! И всё!! . Землям Килийщины и Одесщины пришёл медленный пипец!! Когда доход у пайщиков и ворюг фермеров исчислялся в миллионах, надо было отложить на чёрный день, не уничтожать севообороты и чёрные пары, сберечь все оросительные системы и НС, вводить нормальное страхование урожаев и т. д. А сегодня эти хитрожопые ворюги- пайщики и ворюги-фермеры,опять хотят Обогатиться за счёт бюджета Украины!! Ничего страшного!! Вот так пару раз Пролетите мимо корыта и научитесь работать на земле!!! И Ни какой помощи от государства , кроме кредитов, этим криворуким фермерам!!!!